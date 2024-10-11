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Аксенов предложил отказаться от термина "новые регионы"
Аксенов предложил отказаться от термина "новые регионы" - 11.10.2024 Украина.ру
Аксенов предложил отказаться от термина "новые регионы"
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России. Об этом напомнил 11 октября глава Крыма Сергей Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России"
2024-10-11T14:50
2024-10-11T14:50
2024-10-11T14:50
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"(Это) исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить", - призвал Аксенов.Он отметил мужество людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях, и выразил благодарность жителям, которые проявляют понимание и терпение в сложных условиях.Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов страны.Подробнее о признании регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, луганская народная республика, сергей аксенов, запорожская область, владимир путин
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Сергей Аксенов, Запорожская область, Владимир Путин
Аксенов предложил отказаться от термина "новые регионы"
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются историческими регионами России. Об этом напомнил 11 октября глава Крыма Сергей Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России"
"(Это) исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики "новые" потихоньку надо уходить", - призвал Аксенов.
Он отметил мужество людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях, и выразил благодарность жителям, которые проявляют понимание и терпение в сложных условиях.
Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин
подписал законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов страны.