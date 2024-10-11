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У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию

У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию - 11.10.2024 Украина.ру

У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию

Президент Сербии Александр Вучич 9 октября на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в хорватском городе Дубровник подписал очередную антироссийскую декларацию, осуждающую специальную военную операцию, проводимую Вооруженными силами РФ

2024-10-11T19:22

2024-10-11T19:22

2024-10-11T19:22

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Представители стран-участниц встречи в итоговом документе высказались в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского и напомнили о результатах "саммита мира", который состоялся в Швейцарии в июне 2024 года. Также они назвали СВО "преступлением против украинского народа" и отметили ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда как "важный шаг к привлечению к ответственности за самые серьезные преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества".Подписанты документа, среди которых оказался и "самый верный союзник России в Европе" Александр Вучич, подчеркнули также свою "непоколебимую преданность восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым", путем дальнейшего предоставления Украине всесторонней помощи для противодействия "российской агрессии".Российские СМИ не оставили без внимания подписание президентом Сербии уже третьей антироссийской декларации в формате "Украина — Юго-Восточная Европа". Первая была подписана на саммите платформы в Афинах 21 августа 2023 года, вторая — в Тиране 28 февраля 2024 года.Журналисты тут же вспомнили ряд не слишком дружественных жестов, которые допустил в последнее время по отношению к России и ее руководству Александр Вучич. Так, в начале сентября Вучич отказался от приглашения Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казани в октябре этого года. Затем Вучич впервые за восемь лет "забыл" поздравить российского лидера с днем рождения, а теперь подписал декларацию, которая опосредованно призывает к передаче его российского коллеги в реки Международного уголовного суда, в марте 2023 года выдавшего ордер на его арест.Александр Вучич отворачивается от России и делает крен в сторону Запада, предавая Россию, пишут отдельные патриотические СМИ. Однако сербского лидера как минимум с момента начала СВО сложно упрекнуть в непоследовательности его политики по отношению к Москве.Напомним, что всего спустя несколько дней после начала военных действий весной 2022 года Совет безопасности Сербии выработал официальную позицию по отношению к происходящему. В соответствии с ней, Белград осудил "агрессию России против Украины" и выступил за сохранение ее "территориальной целостности" и "суверенитета".При этом было отмечено, что Сербия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как ее население в период развала бывшей Югославии в 1990-е годы ХХ века само подвергалось экономическим ограничениям со стороны Запада, и поэтому в Белграде считают этот метод решения международных споров негуманным и недейственным.В этом смысле политика сербского руководства по отношению к украинскому конфликту с самого начала практически не отличалась от политики Запада. Единственное, на чем настаивает Белград — это нежелание вводить санкции против России. Поэтому Вучич после мероприятия в Дубровнике, так же, как и после саммитов в Афинах и Тиране, в очередной раз подчеркнул, что сербской дипломатии удалось избежать внесения в текст декларации пункта о необходимости присоединения всех стран-участниц к антироссийским ограничениям.Правда, не очень понятно, кому это "неприсоединение" Белграда нужно больше — России или самому сербскому руководству, которое таким образом сохраняет последнюю возможность лавировать и оправдываться за свои действия перед собственным народом, который в большинстве своем не одобряет интенсивное сближение с Западом в ущерб отношениям с Москвой.По словам историка, доцента кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Анны Филимоновой, Дубровницкую декларацию не стоит рассматривать как спорадическое явление, выбивающееся из единой политики сербского президента."Как раз наоборот. Вучич с момента своего прихода к власти следует только в одном, прозападном русле. Все остальное является пропагандистскими приемами для обработки его электората, который носит исключительно русофильский и патриотический характер", - рассказала эксперт в интервью Украина.ру.Филимонова считает, что главная опасность этой декларации кроется не в ее практическом применении, а в открытии того ящика Пандоры, который уверенно готовит Запад."Все пункты резолюции звучат очень жестко, там нет никаких договорных позиций. Это просто клеймо, которое вешается на Россию и на ее руководство. Здесь есть многоговорящие фразы, такие, как "осуществление агрессии против Украины", "поддержка территориальной целостности Украины". Это называется круговая порука. Чтобы все в равной степени были замазаны в одном преступлении, все западные марионетки должны отыграть здесь свою роль. И они её отыгрывают", - заявила историк.Главная цель, которую преследует Запад, создавая подобные платформы в поддержку Украины — это осуждение России и консолидация рядов его сторонников, продолжила Филимонова. По ее словам, это часть единого плана НАТО, который как раз сформировался после развала Югославии.Эксперт напомнила, что Вучич ссылается на то, что Сербия действительно не ввела санкции против России, но при этом он не стал увеличивать объем взаимной торговли. "Также стали известны его негласные действия, которые производит сербское руководство в плане ограничения поставок и контактов с Россией", - добавила Филимонова.Она подчеркнула, что при оценке политической фигуры президента Сербии нужно смотреть на его действия не только во внешнеполитическом, но и во внутриполитическом плане."Давайте посмотрим на его политику по отношению к Косово. С момента прихода к власти Вучич сначала подписал Брюссельское соглашение, потом Вашингтонское, которое тоже очень важно, потому что оно относится к формированию логистической инфраструктуры НАТО на Балканах. В итоге он подписал и Брюссельско-Охридское соглашение, где четко говорится о том принципе, который Сербия поддерживает по отношению к Косово. Вучич абсолютно открыто для международной общественности отказывается от Косово, что и маркирует его как прозападного политика", - заявила Филимонова.В такой же парадигме он действует и по отношению к России, считает эксперт. Она напомнила пресловутое выражение, согласно которому Вучич сидит на двух стульях. По мнению историка, у него всегда было только одно кресло — западное.Филимонова не поддержала расхожее суждение о том, что в силу геополитического положения Сербии у Вучича нет другого выхода."Всегда можно посмотреть на карту и увидеть какие-то неблагоприятные явления, такие, как отсутствие естественных границ или, наоборот, их слишком сильное присутствие, как, например, в Афганистане, и списать на этот фактор что угодно. Это оправдание, которое превращает страну из субъекта в объект, т.е. ставит ее в заведомо подчиненное положение, а ее руководство и народ сводит к чистой географии", - отметила историк.По ее словам, всегда нужно подходить к вопросам с точки зрения универсальных принципов, так как они самые верные. Эксперт также призвала не путать Сербию, сербский народ и ее политическое руководство.Больше о политике Александра Вучича в материале Играть в штрафной и не проштрафиться. Почему президент Сербии избегает встреч с Путиным и Лавровым

https://ukraina.ru/20240514/1055064586.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, россия, украина, владимир путин, нато, брикс, запад, украина.ру