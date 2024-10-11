Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко - 11.10.2024 Украина.ру
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Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко
Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко - 11.10.2024 Украина.ру
Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, почему Верховная Рада Украины отменила мобилизацию 18-25 -... Украина.ру, 11.10.2024
2024-10-11T17:06
2024-10-11T17:06
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верховная рада
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, почему Верховная Рада Украины отменила мобилизацию 18-25 - летних, объяснил, зачем Зеленский окучивает Папу Римского и почему Украина то анонсирует, то отменяет, то опять анонсирует "мирный саммит" и спрогнозировал, сможет ли Евросоюз создать фонд военной помощи Украине без Венгрии.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:20 - Почему Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 - летних?11:02 - Турне Зеленского по Европе: что он пытается выторговать на этот раз?17:33 - Зачем Зеленский окучивает Папу Римского? 20:50 - Удастся ли Евросоюзу создать фонд военной помощи Украине, минуя Венгрию? 24:13 - Почему Украина то анонсирует, то отменяет, то опять анонсирует "мирный саммит"#Ищенко #Россия #РФ #Украина #мобилизация #ВСУ #парламент #ВР #бронирование #депутат #война #СВО #спецоперация #США #Вашингтон #президент #фронт #Зеленский #Байден #Трамп #Харрис #саммит #демократы #Европа #ЕС #Евросоюз #ракеты #доллар #деньги #Рамштайн #церковь #папа #выборы #оружие #НАТО #боеприпасы #танки #путешествия #Иран #Китай #КНР #Корея #КНДР #снаряд #техника #ПВО #Одесса #порт #F16 #патриарх #Кирилл #Филарет #Варфоломей #Польша #Венгрия #Аргентина #Путин #помощь #Запад #Люксембург #МИД #министры #офис #Франция #ноябрь ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, папа римский, украина.ру, ес, верховная рада, венгрия, мобилизация
Новости, Видео, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Папа Римский, Украина.ру, ЕС, Верховная Рада, Венгрия, мобилизация

Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко

17:06 11.10.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, почему Верховная Рада Украины отменила мобилизацию 18-25 - летних, объяснил, зачем Зеленский окучивает Папу Римского и почему Украина то анонсирует, то отменяет, то опять анонсирует "мирный саммит" и спрогнозировал, сможет ли Евросоюз создать фонд военной помощи Украине без Венгрии.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:20 - Почему Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 - летних?
11:02 - Турне Зеленского по Европе: что он пытается выторговать на этот раз?
17:33 - Зачем Зеленский окучивает Папу Римского?
20:50 - Удастся ли Евросоюзу создать фонд военной помощи Украине, минуя Венгрию?
24:13 - Почему Украина то анонсирует, то отменяет, то опять анонсирует "мирный саммит"

#Ищенко #Россия #РФ #Украина #мобилизация #ВСУ #парламент #ВР #бронирование #депутат #война #СВО #спецоперация #США #Вашингтон #президент #фронт #Зеленский #Байден #Трамп #Харрис #саммит #демократы #Европа #ЕС #Евросоюз #ракеты #доллар #деньги #Рамштайн #церковь #папа #выборы #оружие #НАТО #боеприпасы #танки #путешествия #Иран #Китай #КНР #Корея #КНДР #снаряд #техника #ПВО #Одесса #порт #F16 #патриарх #Кирилл #Филарет #Варфоломей #Польша #Венгрия #Аргентина #Путин #помощь #Запад #Люксембург #МИД #министры #офис #Франция #ноябрь

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17:06Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко
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