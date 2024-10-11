https://ukraina.ru/20241011/1058040033.html

Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко

Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко - 11.10.2024 Украина.ру

Почему на Украине запретили мобилизацию 18-25 - летних, а Зеленский окучивает Папу Римского - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, почему Верховная Рада Украины отменила мобилизацию 18-25 -... Украина.ру, 11.10.2024

2024-10-11T17:06

2024-10-11T17:06

2024-10-11T17:06

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, почему Верховная Рада Украины отменила мобилизацию 18-25 - летних, объяснил, зачем Зеленский окучивает Папу Римского и почему Украина то анонсирует, то отменяет, то опять анонсирует "мирный саммит" и спрогнозировал, сможет ли Евросоюз создать фонд военной помощи Украине без Венгрии.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:20 - Почему Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 - летних?11:02 - Турне Зеленского по Европе: что он пытается выторговать на этот раз?17:33 - Зачем Зеленский окучивает Папу Римского? 20:50 - Удастся ли Евросоюзу создать фонд военной помощи Украине, минуя Венгрию? 24:13 - Почему Украина то анонсирует, то отменяет, то опять анонсирует "мирный саммит"#Ищенко #Россия #РФ #Украина #мобилизация #ВСУ #парламент #ВР #бронирование #депутат #война #СВО #спецоперация #США #Вашингтон #президент #фронт #Зеленский #Байден #Трамп #Харрис #саммит #демократы #Европа #ЕС #Евросоюз #ракеты #доллар #деньги #Рамштайн #церковь #папа #выборы #оружие #НАТО #боеприпасы #танки #путешествия #Иран #Китай #КНР #Корея #КНДР #снаряд #техника #ПВО #Одесса #порт #F16 #патриарх #Кирилл #Филарет #Варфоломей #Польша #Венгрия #Аргентина #Путин #помощь #Запад #Люксембург #МИД #министры #офис #Франция #ноябрь ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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новости, видео, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, папа римский, украина.ру, ес, верховная рада, венгрия, мобилизация