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ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 21.10.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 23 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-21T02:36
2023-10-21T02:36
2023-10-21T02:37
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 76 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском – один обстрел из артиллерии 155 миллиметров ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступила информация о гибели одного гражданского лица – мужчины в Куйбышевском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, влад росс, донбасс, днр, обстрелы, всу, сво
Новости, Влад Росс, Донбасс, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО
ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:36 21.10.2023 (обновлено: 02:37 21.10.2023)
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 23 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 76 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском – один обстрел из артиллерии 155 миллиметров ", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступила информация о гибели одного гражданского лица – мужчины в Куйбышевском районе Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз.