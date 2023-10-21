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ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК

ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 21.10.2023 Украина.ру

ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 23 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-21T02:36

2023-10-21T02:36

2023-10-21T02:37

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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 76 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском – один обстрел из артиллерии 155 миллиметров ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступила информация о гибели одного гражданского лица – мужчины в Куйбышевском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, влад росс, донбасс, днр, обстрелы, всу, сво