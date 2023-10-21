Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор" - 21.10.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"
Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор" - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"
Российским бойцам удобно наносить удары по ВСУ, когда они колоннами выходят на открытые пространства или пытаются в широком месте форсировать Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T06:00
2023-10-21T06:00
новости
вс рф
всу
десант
днепр
запорожская аэс
штурм
атака
спецназ
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Если ВСУ выходят из укрытий и начинают двигаться в сторону российских подразделений, они будут уничтожены. Ведь на стороне российской армии - подавляющее огневое превосходство. Бойцы будут квадратами накрывать те места, где кучкуются ВСУ, рассказал эксперт.Но риск десантной операции Украины вертолётным или парашютным способом остается. Киеву будет достаточно высадить небольшие группы спецназа на энергоблоке, понимая, что выбить их оттуда будет трудно, потому что по станции невозможно наносить удары из тяжелого вооружения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вс рф, всу, десант, днепр, запорожская аэс, штурм, атака, спецназ
Новости, ВС РФ, ВСУ, десант, Днепр, Запорожская АЭС, штурм, атака, спецназ

Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"

06:00 21.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Российским бойцам удобно наносить удары по ВСУ, когда они колоннами выходят на открытые пространства или пытаются в широком месте форсировать Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если ВСУ выходят из укрытий и начинают двигаться в сторону российских подразделений, они будут уничтожены. Ведь на стороне российской армии - подавляющее огневое превосходство. Бойцы будут квадратами накрывать те места, где кучкуются ВСУ, рассказал эксперт.
"Потому что пока в глубине мы пытаемся по ночам через тепловизоры выявить заброшенные коровники, где у них может находиться техника. Нам приходится выкуривать их как лисиц из нор. А если они выйдут из укрытий и начнут двигаться в нашу сторону, мы их просто уничтожим", - подчеркнул Клинцевич.
Но риск десантной операции Украины вертолётным или парашютным способом остается. Киеву будет достаточно высадить небольшие группы спецназа на энергоблоке, понимая, что выбить их оттуда будет трудно, потому что по станции невозможно наносить удары из тяжелого вооружения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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