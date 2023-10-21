https://ukraina.ru/20231021/1050364018.html

Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"

Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор" - 21.10.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор"

Российским бойцам удобно наносить удары по ВСУ, когда они колоннами выходят на открытые пространства или пытаются в широком месте форсировать Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T06:00

2023-10-21T06:00

2023-10-21T06:00

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Если ВСУ выходят из укрытий и начинают двигаться в сторону российских подразделений, они будут уничтожены. Ведь на стороне российской армии - подавляющее огневое превосходство. Бойцы будут квадратами накрывать те места, где кучкуются ВСУ, рассказал эксперт.Но риск десантной операции Украины вертолётным или парашютным способом остается. Киеву будет достаточно высадить небольшие группы спецназа на энергоблоке, понимая, что выбить их оттуда будет трудно, потому что по станции невозможно наносить удары из тяжелого вооружения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, десант, днепр, запорожская аэс, штурм, атака, спецназ