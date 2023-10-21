Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане - 21.10.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане
Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане
Украина должна получить американские дроны-камикадзе Switchblade, но эти тактические боеприпасы ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:00
2023-10-21T05:00
новости
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боеприпасы
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Технологию Switchblade американцы когда-то разработали для Афганистана. Они есть в версии 300 и 600, в зависимости от размера, дальности действия и мощности заряда боеприпаса, рассказал эксперт.Это как FPV-дрон, сделанный немножко по-другому принципу, который позволял патрулям быстро наносить удары за счет своей компактности, если они действуют в отрыве от подразделений, добавил он.На современных танках размещают противодроновую сетку, а также комплексы радиоподавления, когда создается невидимый купол и любой дрон, подлетающий к танку падает, теряя управление. То же самое будет с дроном Switchblade. Потому что им нужна прямая связь с оператором, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, дроны, бпла, рэб, боеприпасы, беспилотники, всу, украина, сша, россия, танки
Новости, дроны, БПЛА, РЭБ, боеприпасы, беспилотники, ВСУ, Украина, США, Россия, танки

Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане

05:00 21.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler FortiSwitchblade
Switchblade - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© commons.wikimedia.org / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti
Читать в
Украина должна получить американские дроны-камикадзе Switchblade, но эти тактические боеприпасы ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Технологию Switchblade американцы когда-то разработали для Афганистана. Они есть в версии 300 и 600, в зависимости от размера, дальности действия и мощности заряда боеприпаса, рассказал эксперт.
Это как FPV-дрон, сделанный немножко по-другому принципу, который позволял патрулям быстро наносить удары за счет своей компактности, если они действуют в отрыве от подразделений, добавил он.
"Он ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Просто у него заряд слабый. Не могу сказать, что он вызовет для нас какие-то сложности. Потому что мы основной упор делаем на радиоэлектронную борьбу. У нас появляются компактные комплексы РЭБ", - подчеркнул Клинцевич.
На современных танках размещают противодроновую сетку, а также комплексы радиоподавления, когда создается невидимый купол и любой дрон, подлетающий к танку падает, теряя управление. То же самое будет с дроном Switchblade. Потому что им нужна прямая связь с оператором, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Испытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 06:28Чем воюют на Украине
Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле бояБеспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и поражения целей, стали неотъемлемой частью современных боевых действий.
 
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