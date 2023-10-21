https://ukraina.ru/20231021/1050341447.html
Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане
Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане
Украина должна получить американские дроны-камикадзе Switchblade, но эти тактические боеприпасы ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T05:00
2023-10-21T05:00
2023-10-21T05:00
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Технологию Switchblade американцы когда-то разработали для Афганистана. Они есть в версии 300 и 600, в зависимости от размера, дальности действия и мощности заряда боеприпаса, рассказал эксперт.Это как FPV-дрон, сделанный немножко по-другому принципу, который позволял патрулям быстро наносить удары за счет своей компактности, если они действуют в отрыве от подразделений, добавил он.На современных танках размещают противодроновую сетку, а также комплексы радиоподавления, когда создается невидимый купол и любой дрон, подлетающий к танку падает, теряя управление. То же самое будет с дроном Switchblade. Потому что им нужна прямая связь с оператором, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049812451.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, бпла, рэб, боеприпасы, беспилотники, всу, украина, сша, россия, танки
Новости, дроны, БПЛА, РЭБ, боеприпасы, беспилотники, ВСУ, Украина, США, Россия, танки
Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане
Украина должна получить американские дроны-камикадзе Switchblade, но эти тактические боеприпасы ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич