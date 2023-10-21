https://ukraina.ru/20231021/1050341447.html

Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане

Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане - 21.10.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как российская РЭБ расправится с дронами Switchblade, "обкатанными" в Афганистане

Украина должна получить американские дроны-камикадзе Switchblade, но эти тактические боеприпасы ничем не лучше и не хуже современных FPV-дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T05:00

2023-10-21T05:00

2023-10-21T05:00

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Технологию Switchblade американцы когда-то разработали для Афганистана. Они есть в версии 300 и 600, в зависимости от размера, дальности действия и мощности заряда боеприпаса, рассказал эксперт.Это как FPV-дрон, сделанный немножко по-другому принципу, который позволял патрулям быстро наносить удары за счет своей компактности, если они действуют в отрыве от подразделений, добавил он.На современных танках размещают противодроновую сетку, а также комплексы радиоподавления, когда создается невидимый купол и любой дрон, подлетающий к танку падает, теряя управление. То же самое будет с дроном Switchblade. Потому что им нужна прямая связь с оператором, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231001/1049812451.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дроны, бпла, рэб, боеприпасы, беспилотники, всу, украина, сша, россия, танки