https://ukraina.ru/20231020/1050366089.html

Деньги от Байдена на войну, ситуация под Авдеевкой. О чём говорили эксперты 20 октября

Деньги от Байдена на войну, ситуация под Авдеевкой. О чём говорили эксперты 20 октября - 20.10.2023 Украина.ру

Деньги от Байдена на войну, ситуация под Авдеевкой. О чём говорили эксперты 20 октября

Украина.ру, 20.10.2023

2023-10-20T17:04

2023-10-20T17:04

2023-10-20T17:55

эксклюзив

авдеевка

всу

россия

украина

вс рф

сша

дмитрий дробницкий

республиканцы

демократы

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Главное из речи БайденаПрезидент США Джо Байден в рамках своего обращения к нации заявил, что направит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Речь идёт о 105 миллиардах долларов.По его словам, это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений.Он также подчеркнул, что военная помощь Киеву помогает создавать рабочие места в Америке.Видение Байденом геополитической роли США стало гораздо конкретнее и циничнее для всего мира, отмечает политический обозреватель РИА «Новости» Пётр Акопов.По его словам, когда Байден ставит на одну доску Владимира Путина и ХАМАС, а также приравнивает Киев к Израилю, это уменьшает поддержку США в украинском конфликте не только со стороны стран, которые еще могли понять, почему американцы этим занимаются, но и со стороны самого американского общества.«Даже в демократической партии далеко не все, кто считал Россию агрессором и поддерживал помощь Украине, воспринимают Израиль как невинную жертву ХАМАСа. Наоборот, очень много американцев считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинского народа в ответ на теракты ХАМАСа.Таким образом, это заявление Байдена ослабит его позиции внутри самих США.А для остального мира — это еще одно подтверждение, что США не просто применяют двойные стандарты, но уже особенно не хотят скрывать, что видят какое-то противоречие», — сообщил политолог.Когда в центре внимания была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать, продолжил Акопов. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире. Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны.Внутренние проблемы СШАО том, что ждёт США в ближайшем будущем, рассказал американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Он убеждён: когда начнутся споры за бюджет, кому и сколько денег выделять, наверняка появятся ясные свидетельства того, что украинское оружие попало в руки ХАМАСа.Республиканцы обязательно это откопают. И тогда начнется: Пентагон сошел с ума, Байден и демократы сошли с ума — все сошли с ума, добавил Дробницкий.«Все думали, что второй кризис для США не только вреден, но и полезен — то есть, условно говоря, все консолидируются.Черта с два! Штурм у Капитолия — 2:0. Раздрай в конгрессе, несомненная борьба за истощающиеся фонды. Вот что они в результате получили. И каждую ночь в 4 утра Блинкен просыпается в холодном поту — ему снится блокада Тайваня.Вот, к чему они пришли», — заявил политолог.У ВСУ не хватает резервовСейчас Украина на фронте столкнулась с эффектом тришкиного кафтана или голого мужика в бане с одним тазиком, говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов.ВСУ израсходовали почти все резервы. И теперь возникает ситуация, когда любая российская активность на фронте вынуждает Киев перераспределять задействованные на первой линии бригады или бросать в бой те подразделения, которые выводились в тыл на переформирование.Это серьезная проблема для противника.«Людской и технический резерв, который Украина создавала в первую половину 2023 года, израсходован. Новые поставки оружия — копеечные. С живой силой у нее тоже все грустно.Более того, противник действительно просчитался. Украина полагала, что ВС РФ таким же образом израсходовали мобильные резервы и не смогут в остаток осенней кампании осуществлять наступательные действия.Но оказалось, что у нас есть резервы, которые не были пущены в бой во время запорожского сражения. И теперь мы за счет этих резервов наносим ряд беспокоящих небольших наступательных операций», — рассказал Анпилогов.Пока это еще разведка боем. Такие наступательные действия ведутся под Купянском, Кременной, Сватово, Белогоровкой и даже в районе Работино/Вербового, где еще сохраняется небольшое вклинение украинской армии в российские позиции.«Главное сейчас — это очень неопределённая ситуация вокруг Авдеевки.Украина действительно столкнулась там с нашим масштабным применением минометов, артиллерии и авиации, когда мы обрушили на этот укрепрайон невообразимое количество снарядов.Это стало неприятным сюрпризом для противника, который считал, что российские материальные резервы тоже истощены. Мы скопили их, рассчитывая на изменение обстановки, которое происходит буквально на наших глазах», — отметил эксперт.По мнению Анпилогова, задача-минимум для российских сил — взять под оперативный и огневой контроль оставшиеся линии снабжения, которые еще используются авдеевским гарнизоном ВСУ. А задача-максимум — взять Авдеевку в кольцо.

https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html

https://ukraina.ru/20231020/1050342304.html

https://ukraina.ru/20231020/1050338926.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, авдеевка, всу, россия, украина, вс рф, сша, дмитрий дробницкий, республиканцы, демократы, джо байден, энтони блинкен, тайвань, хамас, петр акопов, израиль