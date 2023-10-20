Украина пытается создать кадровый резерв из "ждунов" в новых регионах России - 20.10.2023 Украина.ру
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Украина пытается создать кадровый резерв из "ждунов" в новых регионах России
Украина пытается создать кадровый резерв из "ждунов" в новых регионах России - 20.10.2023 Украина.ру
Украина пытается создать кадровый резерв из "ждунов" в новых регионах России
Украинские министерства набирают работников для новых российских территорий, которые страна надеется вернуть. Об этом сообщила 19 октября министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Украины Ирина Верещук, говорится на сайте украинского правительства
2023-10-20T14:53
2023-10-20T14:53
верещук
новости
украина
министерства
новые регионы
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На Украине заработала электронная платформа, с помощью которой желающие могут вступить в резерв госслужащих. Такие сотрудники будут работать на территориях, которые якобы будут "деоккупированы".Сейчас в системе зарегистрировано уже 2137 анкет.Верещук призвала все министерства создать резервы уже сейчас. Словом "ждун" на территории новых регионов России, называют тех, кто верит в успешное контрнаступление боевиков киевского режима и иностранных наёмников под руководством инструкторов НАТО.Отношение к "ждунам" в новых регионах отличается от мер, которые применяют на Украине. В РФ действуют исключительно в рамках закона. За содеянные правонарушения "ждуны" платят штрафы и периодически на камеру и на фоне российского флага в отделении полиции извиняются.Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов отмечал, что важно не уподобляться Украине в ее жестоких репрессивных мерах к инакомыслящим, а также не скатиться в жесткую цензуру. В то же время те, кто распространяет ложь сознательно, и в ряде случаев еще и получает за это деньги, обязательно должны привлекаться к ответственности по всей строгости закона.
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верещук, новости, украина, министерства, новые регионы
Верещук, Новости, Украина, министерства, Новые регионы

Украина пытается создать кадровый резерв из "ждунов" в новых регионах России

14:53 20.10.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украинские министерства набирают работников для новых российских территорий, которые страна надеется вернуть. Об этом сообщила 19 октября министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Украины Ирина Верещук, говорится на сайте украинского правительства
На Украине заработала электронная платформа, с помощью которой желающие могут вступить в резерв госслужащих. Такие сотрудники будут работать на территориях, которые якобы будут "деоккупированы".
Сейчас в системе зарегистрировано уже 2137 анкет.
Верещук призвала все министерства создать резервы уже сейчас.
Словом "ждун" на территории новых регионов России, называют тех, кто верит в успешное контрнаступление боевиков киевского режима и иностранных наёмников под руководством инструкторов НАТО.
Отношение к "ждунам" в новых регионах отличается от мер, которые применяют на Украине. В РФ действуют исключительно в рамках закона. За содеянные правонарушения "ждуны" платят штрафы и периодически на камеру и на фоне российского флага в отделении полиции извиняются.
Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов отмечал, что важно не уподобляться Украине в ее жестоких репрессивных мерах к инакомыслящим, а также не скатиться в жесткую цензуру. В то же время те, кто распространяет ложь сознательно, и в ряде случаев еще и получает за это деньги, обязательно должны привлекаться к ответственности по всей строгости закона.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 13:53
В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы
 
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