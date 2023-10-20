Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ - 20.10.2023 Украина.ру
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Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ
Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ - 20.10.2023 Украина.ру
Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ
Когда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире
2023-10-20T14:14
2023-10-20T16:11
интервью
всу
россия
сша
джо байден
хамас
израиль
сво
иран
ливан
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Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны, считает политический обозреватель РИА «Новости» Пётр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент США Джо Байден заявил, что направит в конгресс запрос экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. По его словам, это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений. Он также подчеркнул, что военная помощь Киеву помогает создавать рабочие места в Америке.— Пётр, Байден не сказал ничего нового? Или видение касательно роли США в мире все же поменялось?— Его видение геополитической роли США стало гораздо конкретнее и циничнее для всего мира.Когда Байден ставит на одну доску Путина и ХАМАС, а также приравнивает Киев к Израилю, это уменьшает поддержку США в украинском конфликте не только со стороны стран, которые еще могли понять, почему американцы этим занимаются, но и со стороны самого американского общества.Даже в демократической партии далеко не все, кто считал Россию агрессором и поддерживал помощь Украине, воспринимают Израиль как невинную жертву ХАМАСа. Наоборот, очень много американцев считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинского народа в ответ на теракты ХАМАСа.Таким образом, это заявление Байдена ослабит его позиции внутри самих США.А для остального мира – это еще одно подтверждение, что США не просто применяют двойные стандарты, но уже особенно не хотят скрывать, что видят какое-то противоречие.Потому что уже невозможно одновременно говорить, что России нельзя проводить СВО, зато Израилю почему-то можно осуществлять «самооборону», которая уже привела к гибели 4 тысяч палестинцев (будет еще в разы больше) и допускает ковровые бомбардировки Газы.— С чем связан такой цинизм Байдена?— США исходят из того, что если они называют белое черным, а черное белым, то все автоматически должны с ними соглашаться.Если США говорят, что в ситуации с Израилем даже нельзя призывать к мирным переговорам, пока ЦАХАЛ не сравняет Газу с землей, то все должны говорить: «Да, да, да». А когда США говорят, что Россия не должна возмущаться, что Украину превращают в оружие против нее, и не имеет права вести боевые действия, то все почему-то тоже должны с этим соглашаться.Когда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире. Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны.— Возможно ли, что ситуация в Израиле затянется на неопределенный срок, поскольку ЦАХАЛ по техническим и политическим причинам боится осуществлять наземную операцию?— Эта ситуация действительно затянется на большой срок. Наземная операция ЦАХАЛа будет. Вопрос в том, когда.Сперва Израиль хочет как следует отбомбиться по Газе, чтобы частично сровнять ее с землей и уничтожить хоть какую-то часть хамасовских боевиков. Бомбежка связана не с тем, что Израиль хочет уменьшить число жертв среди мирного населения, а с тем, что он хочет уменьшить потери ЦАХАЛа.Но даже если Газа будет похожа на Сталинград или Ракку, Израиль все равно понесет большие потери. Потому что «туннели», в которых сидят отряды ХАМАСа, полностью разбомбить невозможно. Из них будут выходить партизаны, которые начнут стрелять в израильтян.Так что эта затяжка имеет чисто военно-технический характер.Израиль хотел получить карт-бланш от США, что они будут с ним всегда и везде. Он его получил. Так что вопрос не в том, затянется ли конфликт надолго. Вопрос в том, в какой форме он будет проходить.Израиль и США хотели бы этот конфликт локализовать. Они хотят добиться того, чтобы Израиль мог проводить зачистку Газы без одновременной войны на севере с «Хезболлой».— А никто им такой гарантии дать не может.— Да.И дело не в заявлении «Хезболлы», что она атакует Израиль в случае наземной операции в Газе. А в том, что общая обстановка в арабском мире с каждым днем будет закипать. Кроме того, Израиль пытается запугать «Хезболлу», нанося удары по Ливану и Сирии, но на самом деле он только провоцирует ее вступить в бой. Ситуация может выйти из-под контроля. В этом и состоит главный риск.Повторюсь, операция будет долгой. Вопрос лишь в том, по какому сценарию она пойдет.Сейчас есть три базовых сценария.Первый — просто операция Израиля в Газе, которая вызывает возмущение в арабском мире, но не приводит к боевым действиям на других направлениях.Второй — операция в Газе приводит к войне с «Хезболлой». А это уже риск, что Израиль может ударить по Ирану. В свою очередь, это может спровоцировать если не Третью мировую войну, то ближневосточный конфликт с абсолютно непредсказуемыми последствиями, потому что у Израиля есть ядерное оружие.Третий — после начала операции в Газе начинается война с «Хезболлой», в которую втягиваются Штаты, нанося удары по Ливану и Сирии, если оттуда начнут наступать иранские прокси-силы. А это уже Армагеддон.Но даже первый, «мягкий» сценарий все равно не несет ничего хорошего. Потому что он чреват обострением.— России в этой связи нужно проводить СВО в соответствии с планами? Или придется ускоряться?— Мы будем наращивать темп СВО, воспользовавшись этой ситуацией.Мы бы и так нарастили темп. Мы бы в любом случае дождались, пока «контрнаступ» выдохнется, и ближе к весне перешли бы в свое наступление. Но сейчас ситуация становится менее предсказуемой. Поэтому мы ускорим попытки перейти в свое наступление. Так что обострение на украинском направлении неминуемо.
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20231020/1050347786.html
https://ukraina.ru/20231019/1050331974.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, сша, джо байден, хамас, израиль, сво, иран, ливан, хезболла, сирия
Интервью, ВСУ, Россия, США, Джо Байден, ХАМАС, Израиль, СВО, Иран, Ливан, Хезболла, Сирия

Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ

14:14 20.10.2023 (обновлено: 16:11 20.10.2023)
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Когда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире
Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны, считает политический обозреватель РИА «Новости» Пётр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что направит в конгресс запрос экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. По его словам, это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений.
Он также подчеркнул, что военная помощь Киеву помогает создавать рабочие места в Америке.
— Пётр, Байден не сказал ничего нового? Или видение касательно роли США в мире все же поменялось?
— Его видение геополитической роли США стало гораздо конкретнее и циничнее для всего мира.
Когда Байден ставит на одну доску Путина и ХАМАС, а также приравнивает Киев к Израилю, это уменьшает поддержку США в украинском конфликте не только со стороны стран, которые еще могли понять, почему американцы этим занимаются, но и со стороны самого американского общества.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
Даже в демократической партии далеко не все, кто считал Россию агрессором и поддерживал помощь Украине, воспринимают Израиль как невинную жертву ХАМАСа. Наоборот, очень много американцев считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинского народа в ответ на теракты ХАМАСа.
Таким образом, это заявление Байдена ослабит его позиции внутри самих США.
А для остального мира – это еще одно подтверждение, что США не просто применяют двойные стандарты, но уже особенно не хотят скрывать, что видят какое-то противоречие.
Потому что уже невозможно одновременно говорить, что России нельзя проводить СВО, зато Израилю почему-то можно осуществлять «самооборону», которая уже привела к гибели 4 тысяч палестинцев (будет еще в разы больше) и допускает ковровые бомбардировки Газы.
— С чем связан такой цинизм Байдена?
— США исходят из того, что если они называют белое черным, а черное белым, то все автоматически должны с ними соглашаться.
Если США говорят, что в ситуации с Израилем даже нельзя призывать к мирным переговорам, пока ЦАХАЛ не сравняет Газу с землей, то все должны говорить: «Да, да, да».
А когда США говорят, что Россия не должна возмущаться, что Украину превращают в оружие против нее, и не имеет права вести боевые действия, то все почему-то тоже должны с этим соглашаться.
Когда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире. Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
08:00
На словах жизненно важный партнёр, а на деле просто бизнес: главный сигнал Байдена УкраинеВечером 19 октября президент США Джо Байден выступил с анонсированной речью, посвящённой ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Конечно, он обещал не прекращать помощь обоим партнёрам ни при каких обстоятельствах, но между строк читался и другой подтекст
— Возможно ли, что ситуация в Израиле затянется на неопределенный срок, поскольку ЦАХАЛ по техническим и политическим причинам боится осуществлять наземную операцию?
— Эта ситуация действительно затянется на большой срок. Наземная операция ЦАХАЛа будет. Вопрос в том, когда.
Сперва Израиль хочет как следует отбомбиться по Газе, чтобы частично сровнять ее с землей и уничтожить хоть какую-то часть хамасовских боевиков. Бомбежка связана не с тем, что Израиль хочет уменьшить число жертв среди мирного населения, а с тем, что он хочет уменьшить потери ЦАХАЛа.
Но даже если Газа будет похожа на Сталинград или Ракку, Израиль все равно понесет большие потери. Потому что «туннели», в которых сидят отряды ХАМАСа, полностью разбомбить невозможно. Из них будут выходить партизаны, которые начнут стрелять в израильтян.
Так что эта затяжка имеет чисто военно-технический характер.
Израиль хотел получить карт-бланш от США, что они будут с ним всегда и везде. Он его получил. Так что вопрос не в том, затянется ли конфликт надолго. Вопрос в том, в какой форме он будет проходить.
Израиль и США хотели бы этот конфликт локализовать. Они хотят добиться того, чтобы Израиль мог проводить зачистку Газы без одновременной войны на севере с «Хезболлой».
— А никто им такой гарантии дать не может.
— Да.
И дело не в заявлении «Хезболлы», что она атакует Израиль в случае наземной операции в Газе. А в том, что общая обстановка в арабском мире с каждым днем будет закипать.
Кроме того, Израиль пытается запугать «Хезболлу», нанося удары по Ливану и Сирии, но на самом деле он только провоцирует ее вступить в бой. Ситуация может выйти из-под контроля. В этом и состоит главный риск.
Повторюсь, операция будет долгой. Вопрос лишь в том, по какому сценарию она пойдет.
Сейчас есть три базовых сценария.
Первый — просто операция Израиля в Газе, которая вызывает возмущение в арабском мире, но не приводит к боевым действиям на других направлениях.
Второй — операция в Газе приводит к войне с «Хезболлой». А это уже риск, что Израиль может ударить по Ирану. В свою очередь, это может спровоцировать если не Третью мировую войну, то ближневосточный конфликт с абсолютно непредсказуемыми последствиями, потому что у Израиля есть ядерное оружие.
Третий — после начала операции в Газе начинается война с «Хезболлой», в которую втягиваются Штаты, нанося удары по Ливану и Сирии, если оттуда начнут наступать иранские прокси-силы. А это уже Армагеддон.
Но даже первый, «мягкий» сценарий все равно не несет ничего хорошего. Потому что он чреват обострением.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 16:51
Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсыБайден больше не решает судьбы всего мира в Капитолии. А Виктор Орбан — единственный европейский лидер, который не растворился без остатка в кислотной атмосфере Евросоюза
— России в этой связи нужно проводить СВО в соответствии с планами? Или придется ускоряться?
— Мы будем наращивать темп СВО, воспользовавшись этой ситуацией.
Мы бы и так нарастили темп. Мы бы в любом случае дождались, пока «контрнаступ» выдохнется, и ближе к весне перешли бы в свое наступление. Но сейчас ситуация становится менее предсказуемой. Поэтому мы ускорим попытки перейти в свое наступление.
Так что обострение на украинском направлении неминуемо.
 
ИнтервьюВСУРоссияСШАДжо БайденХАМАСИзраильСВОИранЛиванХезболлаСирия
 
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