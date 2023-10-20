https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html

Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ

Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ - 20.10.2023 Украина.ру

Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ

Когда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире

2023-10-20T14:14

2023-10-20T14:14

2023-10-20T16:11

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Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны, считает политический обозреватель РИА «Новости» Пётр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент США Джо Байден заявил, что направит в конгресс запрос экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. По его словам, это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений. Он также подчеркнул, что военная помощь Киеву помогает создавать рабочие места в Америке.— Пётр, Байден не сказал ничего нового? Или видение касательно роли США в мире все же поменялось?— Его видение геополитической роли США стало гораздо конкретнее и циничнее для всего мира.Когда Байден ставит на одну доску Путина и ХАМАС, а также приравнивает Киев к Израилю, это уменьшает поддержку США в украинском конфликте не только со стороны стран, которые еще могли понять, почему американцы этим занимаются, но и со стороны самого американского общества.Даже в демократической партии далеко не все, кто считал Россию агрессором и поддерживал помощь Украине, воспринимают Израиль как невинную жертву ХАМАСа. Наоборот, очень много американцев считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинского народа в ответ на теракты ХАМАСа.Таким образом, это заявление Байдена ослабит его позиции внутри самих США.А для остального мира – это еще одно подтверждение, что США не просто применяют двойные стандарты, но уже особенно не хотят скрывать, что видят какое-то противоречие.Потому что уже невозможно одновременно говорить, что России нельзя проводить СВО, зато Израилю почему-то можно осуществлять «самооборону», которая уже привела к гибели 4 тысяч палестинцев (будет еще в разы больше) и допускает ковровые бомбардировки Газы.— С чем связан такой цинизм Байдена?— США исходят из того, что если они называют белое черным, а черное белым, то все автоматически должны с ними соглашаться.Если США говорят, что в ситуации с Израилем даже нельзя призывать к мирным переговорам, пока ЦАХАЛ не сравняет Газу с землей, то все должны говорить: «Да, да, да». А когда США говорят, что Россия не должна возмущаться, что Украину превращают в оружие против нее, и не имеет права вести боевые действия, то все почему-то тоже должны с этим соглашаться.Когда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире. Это не дает им пространства для маневра в области дипломатии, пропаганды и даже в сфере давления на другие страны.— Возможно ли, что ситуация в Израиле затянется на неопределенный срок, поскольку ЦАХАЛ по техническим и политическим причинам боится осуществлять наземную операцию?— Эта ситуация действительно затянется на большой срок. Наземная операция ЦАХАЛа будет. Вопрос в том, когда.Сперва Израиль хочет как следует отбомбиться по Газе, чтобы частично сровнять ее с землей и уничтожить хоть какую-то часть хамасовских боевиков. Бомбежка связана не с тем, что Израиль хочет уменьшить число жертв среди мирного населения, а с тем, что он хочет уменьшить потери ЦАХАЛа.Но даже если Газа будет похожа на Сталинград или Ракку, Израиль все равно понесет большие потери. Потому что «туннели», в которых сидят отряды ХАМАСа, полностью разбомбить невозможно. Из них будут выходить партизаны, которые начнут стрелять в израильтян.Так что эта затяжка имеет чисто военно-технический характер.Израиль хотел получить карт-бланш от США, что они будут с ним всегда и везде. Он его получил. Так что вопрос не в том, затянется ли конфликт надолго. Вопрос в том, в какой форме он будет проходить.Израиль и США хотели бы этот конфликт локализовать. Они хотят добиться того, чтобы Израиль мог проводить зачистку Газы без одновременной войны на севере с «Хезболлой».— А никто им такой гарантии дать не может.— Да.И дело не в заявлении «Хезболлы», что она атакует Израиль в случае наземной операции в Газе. А в том, что общая обстановка в арабском мире с каждым днем будет закипать. Кроме того, Израиль пытается запугать «Хезболлу», нанося удары по Ливану и Сирии, но на самом деле он только провоцирует ее вступить в бой. Ситуация может выйти из-под контроля. В этом и состоит главный риск.Повторюсь, операция будет долгой. Вопрос лишь в том, по какому сценарию она пойдет.Сейчас есть три базовых сценария.Первый — просто операция Израиля в Газе, которая вызывает возмущение в арабском мире, но не приводит к боевым действиям на других направлениях.Второй — операция в Газе приводит к войне с «Хезболлой». А это уже риск, что Израиль может ударить по Ирану. В свою очередь, это может спровоцировать если не Третью мировую войну, то ближневосточный конфликт с абсолютно непредсказуемыми последствиями, потому что у Израиля есть ядерное оружие.Третий — после начала операции в Газе начинается война с «Хезболлой», в которую втягиваются Штаты, нанося удары по Ливану и Сирии, если оттуда начнут наступать иранские прокси-силы. А это уже Армагеддон.Но даже первый, «мягкий» сценарий все равно не несет ничего хорошего. Потому что он чреват обострением.— России в этой связи нужно проводить СВО в соответствии с планами? Или придется ускоряться?— Мы будем наращивать темп СВО, воспользовавшись этой ситуацией.Мы бы и так нарастили темп. Мы бы в любом случае дождались, пока «контрнаступ» выдохнется, и ближе к весне перешли бы в свое наступление. Но сейчас ситуация становится менее предсказуемой. Поэтому мы ускорим попытки перейти в свое наступление. Так что обострение на украинском направлении неминуемо.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20231020/1050347786.html

https://ukraina.ru/20231019/1050331974.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, джо байден, хамас, израиль, сво, иран, ливан, хезболла, сирия