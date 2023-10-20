Танк не для всех. Израильская бронеколесница "Меркава" и реалии СВО на Украине - 20.10.2023 Украина.ру
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Танк не для всех. Израильская бронеколесница "Меркава" и реалии СВО на Украине
Танк не для всех. Израильская бронеколесница "Меркава" и реалии СВО на Украине - 20.10.2023 Украина.ру
Танк не для всех. Израильская бронеколесница "Меркава" и реалии СВО на Украине
На иврите колесница — "меркава". Это название носит разрекламированный израильский танк (точнее, целое семейство из четырёх модификаций танка), состоящий на вооружении ЦАХАЛа с 1979 года
2023-10-20T12:34
2023-10-20T14:33
эксклюзив
израиль
украина
танки
сво
война
опыт
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До последнего времени он считался одним из наименее поражаемых танков. Что, правда, было несколько преувеличено.Танк «Меркава» — редкий случай, когда боевая машина разрабатывается исходя из интересов армии, а не из возможностей промышленности. Генерал Исраэль Таль, ветеран Второй мировой и всех арабо-израильских войн, руководивший проектированием машины, поставил перед инженерами задачу сделать то, что ему нужно, а не то, что можно по соображениям производственным или бюджетным. Инженерно-конструкторские ограничения он ещё как-то соглашался принять.Главной задачей было сделать танк максимально защищённым, приспособленным к боевым действиям как в пустыне, так и в городе. В результате получился танк очень большой и тяжелый: длина 7,5–7,8 метра (у отечественного Т-90 — 6,8), высота — 2,7 метра (2,2), масса — до 70 тонн (46,5).Танк имеет исключительно сильное модульное бронирование (с версии Mk. 3 — Mk. 1 имел «голую» литую броню, а Mk. 2 — экраны) и сложную конфигурацию корпуса и башни, которая способствует рикошету попадающих в танки снарядов (особенно при установке танка в окопе, что является штатным его использованием). На модели Mk. 2 появились «волосы Шуламит» — своеобразный экран на тыльной стороне башни, представляющий собой металлические шарики на цепи. Именно на «Меркаву» впервые в мире был установлен комплекс активной защиты — миниатюрный зенитный ракетный комплекс, перехватывающий противотанковые ракеты и управляемые снаряды. Израильский КАЗ Trophy считается наиболее отработанным и эффективным в мире.Главная особенность «Меркавы» — специфическая компоновка, которая сейчас используется крайне редко. Моторно-трансмиссионное отделение расположено не сзади, как у большинства современных танков, а спереди (соответственно, передача на передние катки); боевое отделение сзади, а не посредине.Разумеется, у такой компоновки есть масса недостатков, в первую очередь высокая инфракрасная заметность и высокий же риск потери хода в случае попадания, а также неоптимальная размерность, делающая танк более заметным на поле боя.Главное достоинство — вражеские ракеты и снаряды выводят из строя двигатель, а не попадают в боевое отделение, выводя из строя экипаж. Экипаж, кстати, попадает в машину и покидает её через задний, а не через верхний люк, что опять же гораздо безопаснее. В варианте Mk. 2 верхние люки, уязвимые для противотанковых ракет, вообще были упразднены.Компоновка обеспечила возможность размещения в кормовой части корпуса небольшого, на четыре-шесть стрелков или двоих раненых, отделения десанта, превращая танк в тяжёлую БМП. В российской армии такой машины всё ещё нет, хотя опыт просто-таки вопиет о её принятии на вооружение — «лёгкая броня» (БМП, БМД, БТР) горит, как советские танки на Халхин-Голе в воспоминаниях Жукова. Изначально десантное отделение предназначалось для сменного экипажа (что актуально в условиях полупартизанской войны в Палестине), но использовалось ли оно хоть когда-нибудь в соответствии с проектом, нам неведомо. Для десанта использовалось и используется, хотя люк там неудобный, потому чаще в этом отсеке возят дополнительный запас боеприпасов, горючего или провизии.Определённый интерес представляет вооружение танка. Помимо стандартного орудия калибром 105 или 120 мм и пулемётов на нём установлен 60-миллиметровый миномёт, который, насколько можно понять, эффективен в уличных боях, в которых «Меркавам» приходилось участвовать. Начиная с версии Mk. 3 танк оборудуется большим количеством камер для дополнительного обзора, а также лазерным сканером, обнаруживающим оптические прицелы.«Меркавы» состоят только на вооружении ЦАХАЛа. Официальная причина — сохранение секретности. Только в 2014 году было заявлено о намерении приобрести 50 машин Сингапуром, но с тех пор никакой дополнительной информации по поводу выполнения этой сделки не было, «Меркав» в Сингапуре тоже никто не видел.В июне появилась информация относительно намерения Израиля продать часть снятых с вооружения танков Mk. 2 и/или Mk. 3 одной из европейских стран. Предполагалось, что этой страной может являться Украина или Польша (т. е. в конечном итоге опять же Украина). Однако новость как появилась, так и исчезла: «Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава" из резервов ЦАХАЛа. Обсуждения ещё не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран».Честно говоря, смысл в такой поставке отсутствует. Во всяком случае, для покупателя. «Меркава» — танк для условий Израиля и для характерной для него специфики боевых действий. Это средство обороны или качественного усиления пехоты. Во время уличных боёв в Артёмовске он, возможно, пригодился бы (если бы его удалось туда доставить), а под Работино — вряд ли.С началом нынешних событий в Израиле стало понятно, что командование ЦАХАЛа относилось к опыту СВО как-то странно.Первый момент, который можно отнести скорее к числу позитивных для Израиля, был связан с уничтожением одной из "Меркав" (во всяком случае, тут есть видеоподтверждение) сбросом боеприпаса с коптера — обычная практика для СВО, так обычно добивают повреждённые машины.Реакция была очень быстрой: уже через несколько дней были зафиксированы израильские танки с «мангалами» — решетчатыми экранами, прикрывающими башню сверху от таких случайностей. На российских танках «мангалы» появились накануне СВО в качестве реакции на появление у ВСУ «Джавелинов». Израильтяне зачем-то ждали до первой боевой потери.Второй момент связан с тем, что сосредотачиваемые для наземной операции танки ЦАХАЛа выставлены как на параде и в случае адекватной реакции на это со стороны ХАМАСа гореть им большим костром. Реакции, правда, по неизвестной науке причине нет — то ли не заметили (а это вопрос к разведке), то ли нет в достаточном количестве дронов.В целом опыт СВО может привнести много нового в ход событий на Ближнем Востоке. Правда, использование его опыта обеими сторонами пока ограниченное. Очевидно, тот, кто быстрее сориентируется, будет в выигрыше. Тут больше шансов у ЦАХАЛа, в состав которого вольются наёмники, ранее участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ.
https://ukraina.ru/20231018/1050285358.html
https://ukraina.ru/20231018/1050286609.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, израиль, украина, танки, сво, война, опыт
Эксклюзив, Израиль, Украина, танки, СВО, война, опыт

Танк не для всех. Израильская бронеколесница "Меркава" и реалии СВО на Украине

12:34 20.10.2023 (обновлено: 14:33 20.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Mass
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© commons.wikimedia.org / Michael Mass
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
На иврите колесница — "меркава". Это название носит разрекламированный израильский танк (точнее, целое семейство из четырёх модификаций танка), состоящий на вооружении ЦАХАЛа с 1979 года
До последнего времени он считался одним из наименее поражаемых танков. Что, правда, было несколько преувеличено.
Танк «Меркава» — редкий случай, когда боевая машина разрабатывается исходя из интересов армии, а не из возможностей промышленности.
Генерал Исраэль Таль, ветеран Второй мировой и всех арабо-израильских войн, руководивший проектированием машины, поставил перед инженерами задачу сделать то, что ему нужно, а не то, что можно по соображениям производственным или бюджетным.
Инженерно-конструкторские ограничения он ещё как-то соглашался принять.
Главной задачей было сделать танк максимально защищённым, приспособленным к боевым действиям как в пустыне, так и в городе. В результате получился танк очень большой и тяжелый: длина 7,5–7,8 метра (у отечественного Т-90 — 6,8), высота — 2,7 метра (2,2), масса — до 70 тонн (46,5).
Танк имеет исключительно сильное модульное бронирование (с версии Mk. 3 — Mk. 1 имел «голую» литую броню, а Mk. 2 — экраны) и сложную конфигурацию корпуса и башни, которая способствует рикошету попадающих в танки снарядов (особенно при установке танка в окопе, что является штатным его использованием).
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 13:11
Ужасный выбор. Чем Израилю грозит наземная операция в секторе ГазаВторую неделю продолжается жестокий кризис вокруг палестинского анклава. Армия обороны Израиля пока ограничивается массированными обстрелами, ведущими к гибели мирных палестинцев
На модели Mk. 2 появились «волосы Шуламит» — своеобразный экран на тыльной стороне башни, представляющий собой металлические шарики на цепи. Именно на «Меркаву» впервые в мире был установлен комплекс активной защиты — миниатюрный зенитный ракетный комплекс, перехватывающий противотанковые ракеты и управляемые снаряды.
Израильский КАЗ Trophy считается наиболее отработанным и эффективным в мире.
Главная особенность «Меркавы» — специфическая компоновка, которая сейчас используется крайне редко. Моторно-трансмиссионное отделение расположено не сзади, как у большинства современных танков, а спереди (соответственно, передача на передние катки); боевое отделение сзади, а не посредине.
Разумеется, у такой компоновки есть масса недостатков, в первую очередь высокая инфракрасная заметность и высокий же риск потери хода в случае попадания, а также неоптимальная размерность, делающая танк более заметным на поле боя.
Главное достоинство — вражеские ракеты и снаряды выводят из строя двигатель, а не попадают в боевое отделение, выводя из строя экипаж. Экипаж, кстати, попадает в машину и покидает её через задний, а не через верхний люк, что опять же гораздо безопаснее.
В варианте Mk. 2 верхние люки, уязвимые для противотанковых ракет, вообще были упразднены.
Компоновка обеспечила возможность размещения в кормовой части корпуса небольшого, на четыре-шесть стрелков или двоих раненых, отделения десанта, превращая танк в тяжёлую БМП.
В российской армии такой машины всё ещё нет, хотя опыт просто-таки вопиет о её принятии на вооружение — «лёгкая броня» (БМП, БМД, БТР) горит, как советские танки на Халхин-Голе в воспоминаниях Жукова.
Изначально десантное отделение предназначалось для сменного экипажа (что актуально в условиях полупартизанской войны в Палестине), но использовалось ли оно хоть когда-нибудь в соответствии с проектом, нам неведомо. Для десанта использовалось и используется, хотя люк там неудобный, потому чаще в этом отсеке возят дополнительный запас боеприпасов, горючего или провизии.
Определённый интерес представляет вооружение танка. Помимо стандартного орудия калибром 105 или 120 мм и пулемётов на нём установлен 60-миллиметровый миномёт, который, насколько можно понять, эффективен в уличных боях, в которых «Меркавам» приходилось участвовать.
Начиная с версии Mk. 3 танк оборудуется большим количеством камер для дополнительного обзора, а также лазерным сканером, обнаруживающим оптические прицелы.
«Меркавы» состоят только на вооружении ЦАХАЛа. Официальная причина — сохранение секретности. Только в 2014 году было заявлено о намерении приобрести 50 машин Сингапуром, но с тех пор никакой дополнительной информации по поводу выполнения этой сделки не было, «Меркав» в Сингапуре тоже никто не видел.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 12:25
Катастрофа Израиля и мечеть Аль-Акса. Потаённая причина палестино-израильского конфликта Почему нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября получило название "Потоп Аль-Акса" или "Буря Аль-Акса"?
В июне появилась информация относительно намерения Израиля продать часть снятых с вооружения танков Mk. 2 и/или Mk. 3 одной из европейских стран. Предполагалось, что этой страной может являться Украина или Польша (т. е. в конечном итоге опять же Украина).
Однако новость как появилась, так и исчезла: «Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава" из резервов ЦАХАЛа. Обсуждения ещё не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран».
Честно говоря, смысл в такой поставке отсутствует. Во всяком случае, для покупателя.
«Меркава» — танк для условий Израиля и для характерной для него специфики боевых действий. Это средство обороны или качественного усиления пехоты. Во время уличных боёв в Артёмовске он, возможно, пригодился бы (если бы его удалось туда доставить), а под Работино — вряд ли.
С началом нынешних событий в Израиле стало понятно, что командование ЦАХАЛа относилось к опыту СВО как-то странно.
Первый момент, который можно отнести скорее к числу позитивных для Израиля, был связан с уничтожением одной из "Меркав" (во всяком случае, тут есть видеоподтверждение) сбросом боеприпаса с коптера — обычная практика для СВО, так обычно добивают повреждённые машины.
Реакция была очень быстрой: уже через несколько дней были зафиксированы израильские танки с «мангалами» — решетчатыми экранами, прикрывающими башню сверху от таких случайностей.
На российских танках «мангалы» появились накануне СВО в качестве реакции на появление у ВСУ «Джавелинов». Израильтяне зачем-то ждали до первой боевой потери.
Второй момент связан с тем, что сосредотачиваемые для наземной операции танки ЦАХАЛа выставлены как на параде и в случае адекватной реакции на это со стороны ХАМАСа гореть им большим костром. Реакции, правда, по неизвестной науке причине нет — то ли не заметили (а это вопрос к разведке), то ли нет в достаточном количестве дронов.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 11:51
ХАМАС и "Хезболла" против Армии обороны Израиля. Как Украина подготовила палестино-израильский конфликтРазворачивающееся на Ближнем Востоке новый военный конфликт опроверг многие еще недавно казавшиеся незыблемыми стереотипы. В том числе и о том, что израильская армия (ЦАХАЛ) является непобедимой и едва ли не самой эффективной армией в мире. А чем все это может закончиться?
В целом опыт СВО может привнести много нового в ход событий на Ближнем Востоке. Правда, использование его опыта обеими сторонами пока ограниченное. Очевидно, тот, кто быстрее сориентируется, будет в выигрыше.
Тут больше шансов у ЦАХАЛа, в состав которого вольются наёмники, ранее участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ.
 
ЭксклюзивИзраильУкраинатанкиСВОвойнаопыт
 
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