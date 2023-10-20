https://ukraina.ru/20231020/1050353504.html
За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области - 20.10.2023 Украина.ру
За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
Информация о нанесенных ВСУ ударах по региону и сбитых украинских беспилотниках за 19 октября опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
2023-10-20T10:55
2023-10-20T10:55
2023-10-20T10:55
новости
белгородская область
обстрелы
всу
вячеслав гладков
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В результате обстрелов никто не пострадал, сообщил глава региона. Больше всего прилетов зафиксировано в Валуйском городском округе.В Белгородском районе по селу Журавлевка был выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа. Разрушений на земле и пострадавших нет.В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено 2 и 9 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга – установлено 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 4 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, обстрелы, всу, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, Вячеслав Гладков
За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
Информация о нанесенных ВСУ ударах по региону и сбитых украинских беспилотниках за 19 октября опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
В результате обстрелов никто не пострадал, сообщил глава региона. Больше всего прилетов зафиксировано в Валуйском городском округе.
"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново – установлено 32 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", – сообщил Гладков.
В Белгородском районе по селу Журавлевка был выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа. Разрушений на земле и пострадавших нет.
В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено 2 и 9 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.
В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга – установлено 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 4 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.