За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области - 20.10.2023 Украина.ру
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За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области - 20.10.2023 Украина.ру
За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
Информация о нанесенных ВСУ ударах по региону и сбитых украинских беспилотниках за 19 октября опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
2023-10-20T10:55
2023-10-20T10:55
новости
белгородская область
обстрелы
всу
вячеслав гладков
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В результате обстрелов никто не пострадал, сообщил глава региона. Больше всего прилетов зафиксировано в Валуйском городском округе.В Белгородском районе по селу Журавлевка был выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа. Разрушений на земле и пострадавших нет.В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено 2 и 9 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга – установлено 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 4 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, обстрелы, всу, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, Вячеслав Гладков

За сутки более 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

10:55 20.10.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Информация о нанесенных ВСУ ударах по региону и сбитых украинских беспилотниках за 19 октября опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
В результате обстрелов никто не пострадал, сообщил глава региона. Больше всего прилетов зафиксировано в Валуйском городском округе.
"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново – установлено 32 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", – сообщил Гладков.
В Белгородском районе по селу Журавлевка был выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа. Разрушений на земле и пострадавших нет.
В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено 2 и 9 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.
В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга – установлено 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 4 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
 
НовостиБелгородская областьобстрелыВСУВячеслав Гладков
 
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