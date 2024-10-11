ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ - 11.10.2024 Украина.ру
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ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ - 11.10.2024 Украина.ру
ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ
Европейский Союз рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив участие Будапешта, передает 11 октября El Pais
2024-10-11T12:44
2024-10-11T12:44
новости
венгрия
киев
украина
жозеп боррель
евросоюз
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Однако для создания такого фонда необходимо согласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.Министры иностранных дел стран ЕС обсудят варианты на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.Издание указывает, что, кроме того, ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в президенты США в ноябре.Созданием нового фонда ЕС хочет ответить на блокировку Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Венгрия уже почти 1,5 года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны были компенсировать странам ЕС поставки вооружений для Киева.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, киев, украина, жозеп боррель, евросоюз
Новости, Венгрия, Киев, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз

ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ

12:44 11.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Европейский Союз рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив участие Будапешта, передает 11 октября El Pais
Однако для создания такого фонда необходимо согласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят варианты на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Издание указывает, что, кроме того, ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в президенты США в ноябре.
Созданием нового фонда ЕС хочет ответить на блокировку Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Венгрия уже почти 1,5 года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны были компенсировать странам ЕС поставки вооружений для Киева.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияКиевУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
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