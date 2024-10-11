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ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ

ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ - 11.10.2024 Украина.ру

ЕС создаст новый фонд военной помощи Украине в обход Венгрии — СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив участие Будапешта, передает 11 октября El Pais

2024-10-11T12:44

2024-10-11T12:44

2024-10-11T12:44

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Однако для создания такого фонда необходимо согласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.Министры иностранных дел стран ЕС обсудят варианты на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.Издание указывает, что, кроме того, ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в президенты США в ноябре.Созданием нового фонда ЕС хочет ответить на блокировку Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Венгрия уже почти 1,5 года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны были компенсировать странам ЕС поставки вооружений для Киева.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, киев, украина, жозеп боррель, евросоюз