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Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму

Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму - 11.10.2024 Украина.ру

Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму

Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные документы

2024-10-11T12:34

2024-10-11T12:34

2024-10-11T12:34

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Татьяну Лазареву* обвиняют в публичных призывах, оправдании или пропаганду терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризмаВ 2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.* Иноагент.

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новости, михаил шац, украина, испания, россия, иноагент, телеведущий, розыск