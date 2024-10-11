Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму - 11.10.2024 Украина.ру
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Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму - 11.10.2024 Украина.ру
Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные документы
2024-10-11T12:34
2024-10-11T12:34
новости
михаил шац
украина
испания
россия
иноагент
телеведущий
розыск
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Татьяну Лазареву* обвиняют в публичных призывах, оправдании или пропаганду терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризмаВ 2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20240621/1055761698.html
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новости, михаил шац, украина, испания, россия, иноагент, телеведущий, розыск
Новости, Михаил Шац, Украина, Испания, Россия, иноагент, телеведущий, розыск

Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму

12:34 11.10.2024
 
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Читать в
Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные документы
Татьяну Лазареву* обвиняют в публичных призывах, оправдании или пропаганду терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.
В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
В 2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.
Лазарева
21 июня, 04:31
Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкойВсё тяжелее жизнь иноагентов, покинувших Россию после начала СВО. То, что начиналось как поспешное бегство из "погибающей страны", превратилось в не самую приятную реальность эмигрантской жизни - с неизбежной потерей и статуса, и уровня жизненного комфорта.
Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
* Иноагент.
 
НовостиМихаил ШацУкраинаИспанияРоссияиноагенттелеведущийрозыск
 
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12:34Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
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