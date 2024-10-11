Лазареву* объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Татьяна Лазарева
Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные документы
Татьяну Лазареву* обвиняют в публичных призывах, оправдании или пропаганду терроризма. Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо тюремный срок до семи лет.
В июле Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву*, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
В 2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях несистемной оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.
21 июня, 04:31Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкойВсё тяжелее жизнь иноагентов, покинувших Россию после начала СВО. То, что начиналось как поспешное бегство из "погибающей страны", превратилось в не самую приятную реальность эмигрантской жизни - с неизбежной потерей и статуса, и уровня жизненного комфорта.
* Иноагент.