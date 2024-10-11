https://ukraina.ru/20241011/1025298725.html

"Формула мира" адмирала Хорти: 80 лет попытке Венгрии выйти из Второй Мировой войны

"Формула мира" адмирала Хорти: 80 лет попытке Венгрии выйти из Второй Мировой войны - 11.10.2024 Украина.ру

"Формула мира" адмирала Хорти: 80 лет попытке Венгрии выйти из Второй Мировой войны

Ситуация, в которой оказалась Венгрия осенью 1944 года, чем-то напоминает сегодняшнюю Украину. «Более умеренное правительство» искало пути выхода из войны, и 11 октября венгерская делегация в Москве даже подписала условия мира. Но немцев это не устраивало, поэтому с помощью местных нацистов они взяли управление в свои руки, чтобы продолжать войну

2024-10-11T08:01

2024-10-11T08:01

2024-10-11T08:02

история

закарпатье

венгрия

великая отечественная война

венгры закарпатья

1944 г

история

вторая мировая война

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Искать мира венгры начали отнюдь не в октябре.Неуспехи на фронте, в частности, крупные потери на Верхнем Дону, охладили горячие головы, и руководитель Нацбанка Липот Бараняи в июле 1943 года в Швейцарии встречался с представителями американской разведки Алленом Даллесом и Руалем Тайлером, старым знакомым, работавшим в Будапеште финансовым контролёром Лиги Наций.Следом в Берн был отправлен барон Дьердь Бакач-Бешеньеи, а в Стокгольм — барон Антал Уллейн-Ревицки. Венгры выторговывали особое отношение и надеялись склонить США и Великобританию к определённым усилиям, чтобы страну не оккупировала Красная армия, от которой они заслуженно опасались наказания. В данном случае и у стороны союзников был прямой интерес: сохранить за собой "ворота в Западную Европу", обеспечив санитарный кордон у советской границы.Но у немцев разведка недаром кушала шпек, поэтому в марте 1944 года от Венгрии потребовали передать вооружённые силы под контроль германского командования, разместить в стране части Вермахта и сформировать новое правительство, которое продолжит войну в том объеме и с такой скоростью, как нужно Берлину. Но "армия — не просто доброе слово, но и очень быстрое дело", поэтому уже на следующий день 11 дивизий вторглись на территорию союзников."Венгерскую армию не разоружили, и мы прибываем для защиты Венгрии, которую грязные бизнесмены хотят ввергнуть в грязь и разорение. Мы слышали, что премьер-министр сотрудничал с евреями и путём махинаций нажил себе огромное состояние. После своей измены он сел в самолёт и улетел за границу. Вместе с ним исчезли важные государственные бумаги.Теперь следует переехать по мосту через Тису. Далее наши машины едут ночью по большому городу Мишкольцу. Здесь много торговых улиц, гостиниц и кафе. Сначала мы "сбиваемся с курса", возвращаемся в город, поворачиваем, чтобы выехать наконец на дорогу с бетонным покрытием, идущую по направлению к Будапешту", — описывает день 19 марта 1944 года бывший командир минометной роты моторизованной дивизии СС "Великая Германия" Ганс Рефельд.В это время Красная армия уже освобождала Винницу и добралась до границы Молдавии.А в сентябре, когда бригаденфюрер СС Эдмунд Веезенмайер по поручению фюрера навёл порядок в мятежной Венгрии, назначил новое правительство, зачистил несколько сотен "ненадёжных" политиков, журналистов и деятелей профсоюзов и рассредоточил по стране немецкие дивизии, 2-й Украинский фронт вышел к границам страны. 4-й Украинский фронт стоял в Карпатах, и всем было очевидно, что будут нанесены два удара и сходящиеся стрелы сойдутся у Будапешта.Но у Коронного совета под предводительством правителя Венгрии Миклоша Хорти всё ещё был хитрый, как им казалось, план.Там рассчитывали на обещания Германии снять часть сил с западного фронта, а значит, всё же получить шанс на приход англо-американских сил. Этого плана и решили держаться вопреки здравому смыслу. Но 22 сентября 1944 года, когда доверенное лицо Хорти, генерал-полковник Надаи, тайно вылетел на самолёте в район Неаполя, где располагался штаб союзников, его развернули назад.В Генштабе РККА же, наоборот, спешили, рассуждая о том, что освобождение Венгрии сулило заметный военный выигрыш."Освободив эту страну, советские войска вошли бы в союзную нам Чехословакию, непосредственно граничившую с гитлеровским государством, и охватили бы Германию с юга. А там уже до центра фашистского логова оставались немногие сотни километров. Были у нас и другие соображения.Освобождение Венгрии существенно изменило бы, например, военную обстановку в Италии, Югославии, Греции и Албании: возникла бы угроза наших ударов в тыл группировок немецко-фашистских войск в этих странах и перехвата путей их отхода на территорию Германии. Такое положение стало бы новым и весьма важным элементом стратегической обстановки в Европе", — писал начальник Оперативного управления ГШ генерал Сергей Штеменко.Решено было развернуть войска маршала Родиона Малиновского на Дебрецен, где можно было дать простор коннице генерала Иссы Плиева, освободить Северную Трансильванию, выйти в тыл карпатской группировке немцев и венгров, тем самым оказав помощь 4-му Украинскому фронту и 38-й армии 1-го Украинского фронта в Карпатах.Накануне операции, во второй половине сентября 1944 года, советская дальняя авиация нанесла сильные удары по железнодорожным узлам, мостам, складам и другим объектам на венгерской территории, отбомбившись и по столице.Наступление началось 6 октября с мощной артподготовки, и уже 11 октября овладели столицей Трансильвании, городом Клуж и крупным центром Сегед.А параллельно особая делегация венгерского правительства во главе с бывшим военным атташе Венгрии в Москве генералом Габором Фараго искала расположения советского руководства.Благополучно прибыв через линию фронта 1 октября 1944 года, венгры сообщили, что имеют полномочия подписать соглашение о перемирии только в том случае, если Советский Союз согласится на "участие американцев и англичан в оккупации Венгрии" и на "свободный отход немецких войск". Но поскольку союзников намеренно пригласили для участия в переговорах, пообещать оккупацию они не могли — неудобная ситуация, а второе условие в принципе было невыполнимым.Венгрии гарантировали светлое будущее только при одном условии: разорвать все отношения с Германией, объявить ей войну и отвести свои войска с территорий Румынии, Югославии и Чехословакии. Пришлось соглашаться и просить, чтобы пощадили Будапешт.Но в этом и состоит проблема государств, находящихся под внешним управлением: выполнить свои обещания они не в состоянии.Капитуляция 1-й армии генерал-полковника Белы Миклоша, уже считавшаяся решённым делом, сорвалась. Войска с рубежа реки Тиса отведены не были. Присланные к Малиновскому парламентёры оказались абсолютно посторонними людьми.Стало понятно, что венгры тянут резину и ничего не выйдет — ситуацией полностью управляли немцы.Попытка Хорти 15 октября выступить по радио и обратиться к войскам с приказом о прекращении сопротивления была пресечена железной рукой. Местная нацистская партия "Скрещённые стрелы" вместе со специалистами СД под руководством штандартенфюрера СС Отто Скорцени арестовали адмирала и поставили у власти надежного нациста Ференца Салаши. Тот немедленно отменил распоряжения Хорти: воевать теперь предстояло до "победного конца", который растянулся аж до апреля 1945 года.Венгрию из войны вывести не удалось.Войска 2-го Украинского фронта разгромили дебреценскую группировку противника, серьезно продвинулись вперёд и заняли крупный плацдарм на Тисе, создав условия для наступления на столицу.А определённая изначально цель выхода главных сил в тыл карпатской группировки сыграла решающую роль в освобождении Закарпатья. Войска 4-го Украинского фронта, застрявшие в горах, теперь перешли к преследованию отступающего противника, освободив Мукачево и Ужгород.Таким образом, венгерское королевство, хоть и без короля, но еще существовавшее, закончило свой путь.Стремясь возвратить потерянные по Трианонскому договору 1920 года две трети своей территории, венгры так и не сумели разглядеть своей главной цели в своевременном принятии решения о прекращении войны и уничтожении внутренней нацистской оппозиции. Слишком много времени было потрачено на то, чтобы нацисты стали властью.20 января 1945 года в Москве подписано соглашение о перемирии между СССР, США и Великобританией с одной стороны и Временным правительством Венгрии — с другой, которым объявлялись несуществующими решения Венских арбитражей 1938 и 1940 годов, которыми были переданы части Словакии, Закарпатья и Северной Трансильвании.30 июня 1945 года седьмая сессия Верховного Совета УССР проголосовала за воссоединение Закарпатья с Советской Украиной — вместе с населяющими край этническими венграми.С того времени сначала тайно, а затем и явно венгерские политики мыслят рамками Королевства, мечтая когда-нибудь снова объединить все свои ирриденты вместе в одну страну.Когда-то сделанная ошибка с выбором союзника, тщетные надежды на Запад и неумение добиться мира тогда, когда это было критически важно, обернулась для них почти восемью десятками лет ожидания, дипломатической борьбы, денежных трат и борьбы за права соотечественников, в том числе права сохранения анклавов венгерского языка.Украине можно было бы на этой ошибке многому научиться. Но пока Украина делает всё, чтобы её повторить, — с ещё худшими последствиями.

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закарпатье

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Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

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история, закарпатье, венгрия, великая отечественная война, венгры закарпатья, 1944 г, вторая мировая война