https://ukraina.ru/20231020/1050353086.html
Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ
Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ - 20.10.2023 Украина.ру
Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ
Силовики накрыли 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержано 119 жителей 38 субъектов России. Об этом 20 октября сообщает ЦОС ФСБ России
2023-10-20T10:50
2023-10-20T10:50
2023-10-20T11:26
новости
россия
фсб
оружие
боеприпасы
преступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355227_0:0:1579:889_1920x0_80_0_0_5b6a5d53c18c354f7b433e967a5912ca.jpg
"Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены в августе-сентябре в следующих субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, республики Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайский, Красноярский и Приморский края, Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Запорожская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Саратовская, Смоленская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Еврейская автономная области.Всего сотрудникам российских силовых структур удалось изъять из незаконного оборота 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 42 гранатомёта, шесть пулемётов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов.Также у подпольных оружейников было изъято 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил) и 138 тысяч патронов.
https://ukraina.ru/20231009/1050029308.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355227_67:0:1500:1075_1920x0_80_0_0_9a2d509e8bd10947890a142788850b01.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фсб, оружие, боеприпасы, преступность
Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ
10:50 20.10.2023 (обновлено: 11:26 20.10.2023)
Силовики накрыли 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержано 119 жителей 38 субъектов России. Об этом 20 октября сообщает ЦОС ФСБ России
"Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены в августе-сентябре в следующих субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, республики Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайский, Красноярский и Приморский края, Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Запорожская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Саратовская, Смоленская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Еврейская автономная области.
Всего сотрудникам российских силовых структур удалось изъять из незаконного оборота 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 42 гранатомёта, шесть пулемётов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов.
Также у подпольных оружейников было изъято 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил) и 138 тысяч патронов.