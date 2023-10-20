https://ukraina.ru/20231020/1050353086.html

Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ

Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ - 20.10.2023 Украина.ру

Российские силовики ликвидировали 42 подпольные оружейные мастерские в 38 регионах - ФСБ

Силовики накрыли 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержано 119 жителей 38 субъектов России. Об этом 20 октября сообщает ЦОС ФСБ России

2023-10-20T10:50

2023-10-20T10:50

2023-10-20T11:26

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"Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены в августе-сентябре в следующих субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, республики Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайский, Красноярский и Приморский края, Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Запорожская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Саратовская, Смоленская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Еврейская автономная области.Всего сотрудникам российских силовых структур удалось изъять из незаконного оборота 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 42 гранатомёта, шесть пулемётов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов.Также у подпольных оружейников было изъято 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил) и 138 тысяч патронов.

https://ukraina.ru/20231009/1050029308.html

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