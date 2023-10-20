https://ukraina.ru/20231020/1050348846.html
США не должны жертвовать Израилем ради Украины - Hill
США не должны жертвовать Израилем ради Украины - Hill - 20.10.2023 Украина.ру
США не должны жертвовать Израилем ради Украины - Hill
Израиль является важнейшим союзником США и помощь ему не должна страдать из-за поддержки Украины. Об этом председатель фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс пишут в статье для газеты Hill
2023-10-20T08:40
2023-10-20T08:40
2023-10-20T08:41
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Авторы отмечают, что американцы в подавляющем большинстве "выступают против жестокого вторжения Владимира Путина на Украину". А администрация Байдена уже потратила на Украину сумму, эквивалентную 900 долларам США на каждую американскую семью.Тем не менее, считают авторы статьи, "конфликты на Украине и в Израиле — это два разных события, которые заслуживают двух разных ответов". Ведь именно Израиль является историческим партнёром США и их ключевым союзником на Ближнем Востоке, в то время, как Украина "всё ещё избавляется от коррупции советских времён даже не является партнёром НАТО"."Вместо того чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает", - подчёркивается в публикации.В материале также отмечается, что хотя у Израиля и есть богатые соседи, "они не собираются помогать Израилю в военных действиях, и помощь вряд ли придёт из какого-либо иного источника, кроме США". А богатые европейские соседи Украины, прежде всего Германия и Франция, "могли бы предоставить значительно больше помощи".Робертс и Вэнс, утверждают, что США ущемляют таких союзников, как Израиль и Тайвань, расходуя на Украину слишком большое количество ресурсов. Новый пакет помощи Киеву грозит ухудшить положение.Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что половину из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена планируется направить на модернизацию и пополнение военных складов США.Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и ещё 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.
https://ukraina.ru/20231020/1050347786.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, военная помощь, украина, израиль, тайвань
США не должны жертвовать Израилем ради Украины - Hill
08:40 20.10.2023 (обновлено: 08:41 20.10.2023)
Израиль является важнейшим союзником США и помощь ему не должна страдать из-за поддержки Украины. Об этом председатель фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс пишут в статье для газеты Hill
Авторы отмечают, что американцы в подавляющем большинстве "выступают против жестокого вторжения Владимира Путина на Украину". А администрация Байдена уже потратила на Украину сумму, эквивалентную 900 долларам США на каждую американскую семью.
Тем не менее, считают авторы статьи, "конфликты на Украине и в Израиле — это два разных события, которые заслуживают двух разных ответов". Ведь именно Израиль является историческим партнёром США и их ключевым союзником на Ближнем Востоке, в то время, как Украина "всё ещё избавляется от коррупции советских времён даже не является партнёром НАТО".
"Вместо того чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает", - подчёркивается в публикации.
В материале также отмечается, что хотя у Израиля и есть богатые соседи, "они не собираются помогать Израилю в военных действиях, и помощь вряд ли придёт из какого-либо иного источника, кроме США". А богатые европейские соседи Украины, прежде всего Германия и Франция, "могли бы предоставить значительно больше помощи".
Робертс и Вэнс, утверждают, что США ущемляют таких союзников, как Израиль и Тайвань, расходуя на Украину слишком большое количество ресурсов. Новый пакет помощи Киеву грозит ухудшить положение.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что половину из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена планируется направить на модернизацию и пополнение военных складов США.
Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и ещё 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.