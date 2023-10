https://ukraina.ru/20231020/1050347786.html

На словах жизненно важный партнёр, а на деле просто бизнес: главный сигнал Байдена Украине

Вечером 19 октября президент США Джо Байден выступил с анонсированной речью, посвящённой ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Конечно, он обещал не прекращать помощь обоим партнёрам ни при каких обстоятельствах, но между строк читался и другой подтекст

Однако прежде чем обратиться к соотечественникам, американский лидер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В телефонной беседе он заверил коллегу в сохраняющейся в США двухпартийной поддержке защиты Украиной своего суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего.«Просто американцы, зная склонность подопечных, заранее купируют их истеричные реакции», — предположил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.В видеообращении к нации Байден заявил: «Я знаю, может показаться, что эти конфликты (украинский и палестино-израильский) далеко. Естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Позвольте мне рассказать вам, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности».Но собственными словами президент США сделать этого не смог, а объяснить американцам, почему их налоговые отчисления тратятся на другие страны вместо улучшения качества их жизни, Байдену помог президент РФ Владимир Путин, точнее, его недавние высказывания.Американский лидер утверждал, что его российский коллега «отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела реальную государственность», а также привёл цитату из его выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи о том, что в случае прекращения западной помощи Украина не продержалась бы больше недели.«Но мы её не прекращаем. [В противном случае это поставило бы под угрозу безопасность США и их статус] партнёра, с которым хотят работать другие страны. Это того не стоит. И по этой причине я [20 октября] направлю в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование потребностей США в сфере национальной безопасности и поддержку наших ключевых партнёров, в том числе Израиля и Украины- это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — заявил Байден.Он не назвал никаких цифр, но как стало известно американским СМИ несколько дней назад, Белый дом собирался подать на рассмотрение конгресса запрос на выделение средств на помощь Украине и Израилю одним пакетом. В преддверии выступления Байдена источник телеканала NBC News сообщил, что документ предусматривает выделение больше половины от общей суммы в $ 100 млрд Украине — $ 60 млрд, остальные $ 40 млрд должны распределить между Израилем, Тайванем и мерами на охрану границы США и Мексики. Агентство Reuters также говорит о $ 60 млрд для Украины, а Израилю предназначается $ 14 млрд.Если запрос будет одобрен и предусмотренные средства выделят Израилю, то, по словам Байдена, военное превосходство израильской армии качественно повысится, воздушное пространство по-прежнему останется под защитой системы ПВО «Железный купол», а противники в регионе будут знать, что Израиль сильнее, чем когда-либо, и это в конечном итоге должно предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Обращаясь к конгрессу, президент призвал продолжать бесперебойно поставлять Украине необходимые вооружения.«Позвольте мне ясно сказать кое о чём. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах. И когда мы используем средства, выделенные конгрессом, мы их используем для пополнения собственных запасов новой техникой. Техникой, защищающей Америку и произведённой в Америке», — добавил он.Попросту говоря, Вашингтон использует украинский конфликт, чтобы избавиться от старой военной техники в сжатые сроки и без затрат на утилизацию и заменить её современными образцами. По информации Reuters, половина расходов в $ 60 млрд на Украину из запроса Белого дома направлена на модернизацию и пополнение военных складов США.Байден заверил, что США не собираются направлять войска в зону боевых действий, всё, о чём просит Украина, — это «помощь, оружие, боеприпасы, средства, чтобы отбросить вторгнувшиеся российские войска от их земель, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты».«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё», — заявил президент США.Призыв Байдена к конгрессу не препятствовать оказанию помощи Украине прозвучал не просто так. С реализацией инициативы могут возникнуть проблемы из-за того, что группа конгрессменов-республиканцев выступает против объединения помощи, предупредил один американский законодатель в беседе с журналом Foreign Policy, поскольку считают выделенных Киеву средств достаточными, в то время как поддержка Израиля и охрана государственных границ вопросов в Палате представителей не вызывают. А администрация специально привязала все эти статьи расходов друг к другу, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой Израиля после нападения ХАМАС, чтобы облегчить прохождение помощи Украине.Тем временем средства, которые уже были согласованы конгрессменами для Киева, иссякают, а выделить новые не получается не только из-за несогласия республиканцев, но и из-за парализованности палаты представителей — до избрания нового председателя никакие законы не принимаются.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на борту самолёта по пути с президентом в Израиль 17 октября, признал: «У нас есть ассигнованные средства, чтобы помогать Украине в течение ещё некоторого времени. У нас есть полномочия и ассигнованные средства для помощи Израилю в течение ещё некоторого времени. Но в свете того факта, что ни один из этих конфликтов не демонстрирует признаков сколько-нибудь скорого прекращения, нам, безусловно, потребуется дополнительное финансирование и поддержка со стороны конгресса».«Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. Но хаос в Палате представителей значительно затрудняет выделение денег. Вопрос в том, сможет ли этот арсенал (помощь США. — Ред.) и резервуар поддержки для Украины противостоять не только проблемам с Республиканской партией Америки, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира — на Ближнем Востоке», — пишет в колонке для CNN журналист Фрида Гитис.И для Зеленского сложившаяся ситуация теперь стала «неизбежной реальностью», отмечает она, а чтобы выстоять, Украине нужна непрекращающаяся поддержка, особенно со стороны США, но сможет ли Белый дом помогать обеим странам, не ясно.В плане поддержки Соединёнными Штатами Украины ключевое значение имеет время, признал в видеообращении Байден.А чтобы убедить общественность в необходимости дальнейшей помощи Киеву, глава государства решил предупредить, чем же оберётся для США и всего мира победа России в этому конфликте. Как утверждает Байден, риск конфликта и хаоса распространится на другие части мира, прежде всего на Ближний Восток.Впрочем, в том, что сейчас творится на Ближнем Востоке, есть и «заслуга» Соединённых Штатов.«У сегодняшнего конфликта долгая предыстория, которая хорошо известна. Но с 1940-х годов на каждом её повороте в сторону всё большего мрака и террора виден отчётливый американский след. Формально США были среди государств, которые 29 ноября 1947 года проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании еврейского и арабского государств и интернациональной зоны Иерусалима. Причём во всех арабо-израильских войнах, начиная с 1960-х годов, Вашингтон поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону. Делал всё, чтобы противники ни в коем случае не разошлись миром. Всё очевидно: поставки вооружений на Ближний Восток обеспечивали американским компаниям огромную, а главное — постоянную прибыль. Да и сохранять своё влияние в этом стратегически значимом и беспрестанно воюющем регионе Вашингтону всегда было крайне важно. А лучший способ сделать это — гарантированная и контролируемая нестабильность. То, чего добивались США и в чём преуспели», — подчеркнул в колонке для издания «Известия» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Этот тезис подтвердил Джош Пол, высокопоставленный сотрудник Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента, который занимался поставками оружия союзникам США. Подав в отставку, он 18 октября опубликовал на своей странице в LinkedIn открытое письмо, впоследствии мгновенно подхваченное ведущими американскими СМИ, в т. ч. The New York Post, The Washington Post, The Huffington Post, в котором написал: «Я дал себе обещание, что останусь [на посту] до тех пор, пока почувствую, что вред, который я могу причинить, перевешивается пользой, которую я могу принести. За 11 лет я пошёл на большее количество моральных компромиссов, чем могу припомнить. Каждый из них был тяжёлым, но, с учётом моего обещания самому себе, оправданным. Я ухожу сегодня, потому что считаю, что при нашем нынешнем курсе в отношении продолжения (более того, расширения и ускорения) поставок смертоносного оружия Израилю я исчерпал эту сделку [с самим собой]».В частности Пентагон пообещал передать ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) ракеты-перехватчики для ПВО «Железный купол» и высокоточные боеприпасы, не уточняя ни конкретные модели, ни количество.«Реакция этой администрации и большей части конгресса [на обострение ситуации на Ближнем Востоке] импульсивна, основана на предвзятости, политической конъюнктуре, интеллектуальном банкротстве и бюрократической инерции. Это безмерно разочаровывает и при этом совершенно не удивляет», — добавил Пол.Совсем недавно, 18 октября, Байден посетил Израиль и рассказал соотечественникам в обращении, что призвал местное руководство не впадать в ярость, как Америка после терактов 11 сентября 2001 года, и не повторять её ошибок, когда хотели добиться справедливости.По информации агентства Bloomberg, именно США смогли снизить пыл израильских властей: в первые дни после нападения ХАМАС военные говорили, что нанесут скоординированные удары с воздуха, моря и земли для уничтожения представителей движения в секторе Газа, но уже к середине текущей недели стали говорить, что наземное наступление может отличаться от ожиданий, начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь самым неожиданным образом.Размышляя о путях урегулирования ближневосточного конфликта, президент США заявил: «Мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире».Вот только на деле Вашингтон поддерживает только одну сторону — Израиль, что проявилось и в речи хозяина Белого дома. Он выразил уверенность, что взрыв в госпитале Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей, «не был устроен израильтянами», об этом же Байден говорил и по прибытии в Израиль.«Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперёд», — заявил президент США.Американские СМИ сфокусировались не только на содержании выступления Байдена. Как отмечает газета New York Times, 15-минутная речь была примечательна в частности тем, что Байден редко обращается к американскому народу с объяснениями, почему Украина — а теперь и Израиль — имеет для него значение. Кроме того, самые масштабные заявления по Украине за весь период проведения СВО он делал, находясь за рубежом, а из Белого дома глава государства обращается к населению в основном по экономическим вопросам и другим темам, касающимся повседневной жизни американцев.

