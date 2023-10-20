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ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон

ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон - 20.10.2023 Украина.ру

ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон

Киев заверил США в использовании тактических ракет ATACMS только по территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости

2023-10-20T01:37

2023-10-20T01:37

2023-10-20T01:37

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О точном количестве поставленных киевским боевикам ракет не сообщается. Ранее представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS строго осудил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что это грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне Специальной военной операции, ВС РФ смогут отражать и такие атаки. Во вторник, 17 октября, сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области. В тот же день по аэродрому около Бердянска был нанесен удар этим же типом ракет. Об этом свидетельствует опубликованное пресс-службами формирований ВСУ видео, снятое в нескольких сотнях метров от огневых позиций американских ОТРК.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, пентагон, киев, вооружение, военная помощь, военная техника, всу