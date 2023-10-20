ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон - 20.10.2023 Украина.ру
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ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон
ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон - 20.10.2023 Украина.ру
ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон
Киев заверил США в использовании тактических ракет ATACMS только по территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости
2023-10-20T01:37
2023-10-20T01:37
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украина
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пентагон
киев
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военная помощь
военная техника
всу
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О точном количестве поставленных киевским боевикам ракет не сообщается. Ранее представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS строго осудил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что это грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне Специальной военной операции, ВС РФ смогут отражать и такие атаки. Во вторник, 17 октября, сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области. В тот же день по аэродрому около Бердянска был нанесен удар этим же типом ракет. Об этом свидетельствует опубликованное пресс-службами формирований ВСУ видео, снятое в нескольких сотнях метров от огневых позиций американских ОТРК.
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новости, украина, сша, пентагон, киев, вооружение, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, США, Пентагон, Киев, вооружение, военная помощь, военная техника, ВСУ

ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон

01:37 20.10.2023
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
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Киев заверил США в использовании тактических ракет ATACMS только по территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости
О точном количестве поставленных киевским боевикам ракет не сообщается.
"Передача сопровождалась получением заверений, что они будут использоваться только по Украине", – сказал Райдер журналистам.
Ранее представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров.
Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS строго осудил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что это грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям.
Позже президент России Владимир Путин отмечал, что передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне Специальной военной операции, ВС РФ смогут отражать и такие атаки.
Во вторник, 17 октября, сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области. В тот же день по аэродрому около Бердянска был нанесен удар этим же типом ракет. Об этом свидетельствует опубликованное пресс-службами формирований ВСУ видео, снятое в нескольких сотнях метров от огневых позиций американских ОТРК.
 
НовостиУкраинаСШАПентагонКиеввооружениевоенная помощьвоенная техникаВСУ
 
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