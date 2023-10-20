https://ukraina.ru/20231020/1050343451.html
ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон
ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон - 20.10.2023 Украина.ру
ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон
Киев заверил США в использовании тактических ракет ATACMS только по территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости
2023-10-20T01:37
2023-10-20T01:37
2023-10-20T01:37
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О точном количестве поставленных киевским боевикам ракет не сообщается. Ранее представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS строго осудил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что это грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне Специальной военной операции, ВС РФ смогут отражать и такие атаки. Во вторник, 17 октября, сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области. В тот же день по аэродрому около Бердянска был нанесен удар этим же типом ракет. Об этом свидетельствует опубликованное пресс-службами формирований ВСУ видео, снятое в нескольких сотнях метров от огневых позиций американских ОТРК.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, пентагон, киев, вооружение, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, США, Пентагон, Киев, вооружение, военная помощь, военная техника, ВСУ
ВСУ будут использовать ATACMS только по территории Украины – Пентагон
Киев заверил США в использовании тактических ракет ATACMS только по территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости
О точном количестве поставленных киевским боевикам ракет не сообщается.
"Передача сопровождалась получением заверений, что они будут использоваться только по Украине", – сказал Райдер журналистам.
Ранее представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров.
Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS строго осудил
посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что это грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям.
Позже президент России Владимир Путин отмечал
, что передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне Специальной военной операции, ВС РФ смогут отражать и такие атаки.
Во вторник, 17 октября, сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил
о применении ATACMS по Запорожской области. В тот же день по аэродрому около Бердянска был нанесен удар этим же типом ракет. Об этом свидетельствует опубликованное пресс-службами формирований ВСУ видео, снятое в нескольких сотнях метров от огневых позиций американских ОТРК.