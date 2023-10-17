https://ukraina.ru/20231017/1050274348.html
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS - 17.10.2023 Украина.ру
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
Во вторник, 17 октября, в своём традиционном вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружение армии страны поступили и уже используются ракеты ATACMS
2023-10-17T19:18
2023-10-17T19:18
2023-10-17T19:48
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В тот же день об этом писали сразу несколько западных СМИ. Так, журналисты The Wall Street Journal отмечали, что Соединённые Штаты в течение последних нескольких дней тайно отправили на Украину "небольшое количество ракет, способных преодолеть расстояние до 160 километров". Как заявил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин, Вооружённые силы Украины сегодня впервые применили в Запорожской области этот тип ракет в зоне Специальной военной операции .По данным источника, для запуска ракет использовались, в том числе, универсальные пусковые установки М142 Himars, которыми уже давно располагают боевики ВСУ. Как уточняло ранее издание АР, из-за опасений США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией полученная Киевом версия ATACMS имеет меньшую дальность, чем максимальная в 300 километров. Вместе с тем отмечалось, что эти ракеты несут кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, всу, вс рф, сша, военная помощь
Новости, Украина, СВО, ВСУ, ВС РФ, США, военная помощь
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
19:18 17.10.2023 (обновлено: 19:48 17.10.2023)
Во вторник, 17 октября, в своём традиционном вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружение армии страны поступили и уже используются ракеты ATACMS
"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко - "атакамсы" себя показали", – сказал Зеленский.
В тот же день об этом писали
сразу несколько западных СМИ. Так, журналисты The Wall Street Journal отмечали, что Соединённые Штаты в течение последних нескольких дней тайно отправили на Украину "небольшое количество ракет, способных преодолеть расстояние до 160 километров".
Как заявил
сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин, Вооружённые силы Украины сегодня впервые применили в Запорожской области этот тип ракет в зоне Специальной военной операции .
"Судя по всему, ВСУ от Дядюшки Сэма получили новые ракетные комплексы. Скорее всего, это ATACMS (Армейский тактический ракетный комплекс). Собственно говоря, давно ждали, что это, наконец, произойдёт. И сейчас под шумок уничтожения сектора Газа это случилось", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.
По данным источника, для запуска ракет использовались, в том числе, универсальные пусковые установки М142 Himars, которыми уже давно располагают боевики ВСУ.
Как уточняло ранее издание АР, из-за опасений США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией полученная Киевом версия ATACMS имеет меньшую дальность, чем максимальная в 300 километров. Вместе с тем отмечалось, что эти ракеты несут кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб.