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Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS - 17.10.2023 Украина.ру

Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

Во вторник, 17 октября, в своём традиционном вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружение армии страны поступили и уже используются ракеты ATACMS

2023-10-17T19:18

2023-10-17T19:18

2023-10-17T19:48

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В тот же день об этом писали сразу несколько западных СМИ. Так, журналисты The Wall Street Journal отмечали, что Соединённые Штаты в течение последних нескольких дней тайно отправили на Украину "небольшое количество ракет, способных преодолеть расстояние до 160 километров". Как заявил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин, Вооружённые силы Украины сегодня впервые применили в Запорожской области этот тип ракет в зоне Специальной военной операции .По данным источника, для запуска ракет использовались, в том числе, универсальные пусковые установки М142 Himars, которыми уже давно располагают боевики ВСУ. Как уточняло ранее издание АР, из-за опасений США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией полученная Киевом версия ATACMS имеет меньшую дальность, чем максимальная в 300 километров. Вместе с тем отмечалось, что эти ракеты несут кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, всу, вс рф, сша, военная помощь