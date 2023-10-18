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"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS

"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS - 18.10.2023 Украина.ру

"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS

Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS – грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-10-18T02:41

2023-10-18T02:41

2023-10-18T02:42

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Усугубляющим обстоятельством, по мнению Антонова, является факт тайной передачи ракет этого типа на вооружение украинской армии. Так, Вашингтон "последовательно ведёт линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией". Ранее посол РФ в Вашингтоне призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение. Напомним, сегодня на Украине и в США констатировали факт передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Отмечалось, что оружие несёт кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб. Во вторник, 17 октября, их впервые применили в зоне проведения Специальной военной операции.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анатолий антонов, сша, украина, военная помощь, военная техника, ракеты, всу