"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS - 18.10.2023 Украина.ру
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"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS
"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS - 18.10.2023 Украина.ру
"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS
Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS – грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-10-18T02:41
2023-10-18T02:42
новости
анатолий антонов
сша
украина
военная помощь
военная техника
ракеты
всу
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Усугубляющим обстоятельством, по мнению Антонова, является факт тайной передачи ракет этого типа на вооружение украинской армии. Так, Вашингтон "последовательно ведёт линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией". Ранее посол РФ в Вашингтоне призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение. Напомним, сегодня на Украине и в США констатировали факт передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Отмечалось, что оружие несёт кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб. Во вторник, 17 октября, их впервые применили в зоне проведения Специальной военной операции.
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новости, анатолий антонов, сша, украина, военная помощь, военная техника, ракеты, всу
Новости, Анатолий Антонов, США, Украина, военная помощь, военная техника, ракеты, ВСУ

"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS

02:41 18.10.2023 (обновлено: 02:42 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS – грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Усугубляющим обстоятельством, по мнению Антонова, является факт тайной передачи ракет этого типа на вооружение украинской армии. Так, Вашингтон "последовательно ведёт линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией".

"Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", – сказал Анатолий Антонов.

Ранее посол РФ в Вашингтоне призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.
Напомним, сегодня на Украине и в США констатировали факт передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Отмечалось, что оружие несёт кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб. Во вторник, 17 октября, их впервые применили в зоне проведения Специальной военной операции.
 
НовостиАнатолий АнтоновСШАУкраинавоенная помощьвоенная техникаракетыВСУ
 
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