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"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS
"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS - 18.10.2023 Украина.ру
"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS
Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS – грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-10-18T02:41
2023-10-18T02:41
2023-10-18T02:42
новости
анатолий антонов
сша
украина
военная помощь
военная техника
ракеты
всу
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Усугубляющим обстоятельством, по мнению Антонова, является факт тайной передачи ракет этого типа на вооружение украинской армии. Так, Вашингтон "последовательно ведёт линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией". Ранее посол РФ в Вашингтоне призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение. Напомним, сегодня на Украине и в США констатировали факт передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Отмечалось, что оружие несёт кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб. Во вторник, 17 октября, их впервые применили в зоне проведения Специальной военной операции.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анатолий антонов, сша, украина, военная помощь, военная техника, ракеты, всу
Новости, Анатолий Антонов, США, Украина, военная помощь, военная техника, ракеты, ВСУ
"Грубейшая ошибка": Антонов прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS
02:41 18.10.2023 (обновлено: 02:42 18.10.2023)
Решение властей Соединённых Штатов Америки об отправке украинцам дальнобойных ракет ATACMS – грубейшая ошибка, которая приведёт к очень серьёзным последствиям. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Усугубляющим обстоятельством, по мнению Антонова, является факт тайной передачи ракет этого типа на вооружение украинской армии. Так, Вашингтон "последовательно ведёт линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией".
"Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", – сказал Анатолий Антонов.
Ранее посол РФ в Вашингтоне призвал
США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение.
Напомним, сегодня на Украине и в США констатировали
факт передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Отмечалось, что оружие несёт кассетные боеприпасы, которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб. Во вторник, 17 октября, их впервые применили в зоне проведения Специальной военной операции.