https://ukraina.ru/20231018/1050292023.html
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину - 18.10.2023 Украина.ру
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину
США участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-18T13:11
2023-10-18T13:11
2023-10-18T13:50
новости
владимир путин
atacms
сша
украина
сво
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_0:39:2662:1536_1920x0_80_0_0_76d5a10085a4d9c3fe53522f6334f907.jpg
По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка"."Во-первых это наносит вред, создаёт дополнительную угрозу", - сказал Путин."Во-вторых, мы можем отражать эти атаки", - добавил он, оценивая применение ВСУ поставленных США ракет ATACMS.Но главное, отметил Путин, применение ATACMS кардинально не может изменить соотношение сил на фронтах СВО."Это очередная ошибка США", - констатировал президент России, оценивая поставки оружия США на Украину.Путин утонил: "Результата не будет – уже поэтому это ошибка".ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь "продлевает агонию".По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка"."США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют", - подчеркнул президент России.
https://ukraina.ru/20231017/1050274348.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_283:0:2380:1573_1920x0_80_0_0_6505f22ae82f505d39019318b9f3a92a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, atacms, сша, украина, сво, ракеты
Новости, Владимир Путин, ATACMS, США, Украина, СВО, ракеты
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину
13:11 18.10.2023 (обновлено: 13:50 18.10.2023)
США участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.
По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка".
"Во-первых это наносит вред, создаёт дополнительную угрозу", - сказал Путин.
"Во-вторых, мы можем отражать эти атаки", - добавил он, оценивая применение ВСУ поставленных США ракет ATACMS.
Но главное, отметил Путин, применение ATACMS кардинально не может изменить соотношение сил на фронтах СВО.
"Это очередная ошибка США", - констатировал президент России, оценивая поставки оружия США на Украину.
Путин утонил: "Результата не будет – уже поэтому это ошибка".
ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь "продлевает агонию".
По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка".
"США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют", - подчеркнул президент России.