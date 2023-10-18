Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину - 18.10.2023 Украина.ру
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Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину - 18.10.2023 Украина.ру
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину
США участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-18T13:11
2023-10-18T13:50
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По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка"."Во-первых это наносит вред, создаёт дополнительную угрозу", - сказал Путин."Во-вторых, мы можем отражать эти атаки", - добавил он, оценивая применение ВСУ поставленных США ракет ATACMS.Но главное, отметил Путин, применение ATACMS кардинально не может изменить соотношение сил на фронтах СВО."Это очередная ошибка США", - констатировал президент России, оценивая поставки оружия США на Украину.Путин утонил: "Результата не будет – уже поэтому это ошибка".ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь "продлевает агонию".По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка"."США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют", - подчеркнул президент России.
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новости, владимир путин, atacms, сша, украина, сво, ракеты
Новости, Владимир Путин, ATACMS, США, Украина, СВО, ракеты

Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину

13:11 18.10.2023 (обновлено: 13:50 18.10.2023)
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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США участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.
По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка".
"Во-первых это наносит вред, создаёт дополнительную угрозу", - сказал Путин.
"Во-вторых, мы можем отражать эти атаки", - добавил он, оценивая применение ВСУ поставленных США ракет ATACMS.
Но главное, отметил Путин, применение ATACMS кардинально не может изменить соотношение сил на фронтах СВО.
"Это очередная ошибка США", - констатировал президент России, оценивая поставки оружия США на Украину.
Путин утонил: "Результата не будет – уже поэтому это ошибка".
ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь "продлевает агонию".
По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка".
"США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют", - подчеркнул президент России.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
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