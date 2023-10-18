https://ukraina.ru/20231018/1050292023.html

Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину

Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину - 18.10.2023 Украина.ру

Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на Украину

США участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-18T13:11

2023-10-18T13:11

2023-10-18T13:50

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По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка"."Во-первых это наносит вред, создаёт дополнительную угрозу", - сказал Путин."Во-вторых, мы можем отражать эти атаки", - добавил он, оценивая применение ВСУ поставленных США ракет ATACMS.Но главное, отметил Путин, применение ATACMS кардинально не может изменить соотношение сил на фронтах СВО."Это очередная ошибка США", - констатировал президент России, оценивая поставки оружия США на Украину.Путин утонил: "Результата не будет – уже поэтому это ошибка".ВСУ тоже не добьются с ATACMS результата, отметил Путин, и с таким оружием Украина лишь "продлевает агонию".По мнению российского лидера, заявленное украинским руководством "контрнаступление" свидетельствует об ошибочности принятых решений: "Результата нет, тоже ошибка"."США всё больше и больше втягиваются в этот конфликт. И пускай не говорят, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют", - подчеркнул президент России.

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новости, владимир путин, atacms, сша, украина, сво, ракеты