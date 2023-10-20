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Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву
Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву - 20.10.2023 Украина.ру
Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву
Неизменную приверженность США поддержке Киева сегодня обсудил хозяин Белого дома с президентом Украины. Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Белого дома
2023-10-20T00:37
2023-10-20T00:37
2023-10-20T00:37
новости
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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военная помощь
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Уточняется, что стороны также обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением президента США к американскому народу. Как писал ранее CNN, Джо Байден выступит в 03:00 (мск) пятницы в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и Специальной военной операции. Ранее американские журналисты сообщили, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Боеприпасы будут доставлены в Израиль в ближайшие дни.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, сво, военная помощь
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, СВО, военная помощь
Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву
Неизменную приверженность США поддержке Киева сегодня обсудил хозяин Белого дома с президентом Украины. Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Белого дома
"Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся в США двухпартийную поддержку защиты Украиной своего суверенитета, её территориальной целостности и демократического будущего", – сказано в тексте распространённого сообщения.
Уточняется, что стороны также обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением президента США к американскому народу. Как писал ранее CNN, Джо Байден выступит в 03:00 (мск) пятницы в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и Специальной военной операции.
Ранее американские журналисты сообщили
, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Боеприпасы будут доставлены в Израиль в ближайшие дни.