https://ukraina.ru/20231020/1050343197.html

Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву

Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву - 20.10.2023 Украина.ру

Байден заверил Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву

Неизменную приверженность США поддержке Киева сегодня обсудил хозяин Белого дома с президентом Украины. Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Белого дома

2023-10-20T00:37

2023-10-20T00:37

2023-10-20T00:37

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Уточняется, что стороны также обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением президента США к американскому народу. Как писал ранее CNN, Джо Байден выступит в 03:00 (мск) пятницы в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и Специальной военной операции. Ранее американские журналисты сообщили, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Боеприпасы будут доставлены в Израиль в ближайшие дни.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, сво, военная помощь