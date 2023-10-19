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США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ

США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ - 19.10.2023 Украина.ру

США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ

Американские журналисты сообщили, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Боеприпасы будут доставлены в Израиль в ближайшие дни, сообщает американский портал Axios

2023-10-19T22:34

2023-10-19T22:34

2023-10-19T22:35

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Как пишет СМИ, официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины воевать против российских войск. Примечательно, что боеприпасы, которые были предназначены для Киева, были частью запасов оружия США, которые хранятся в Израиле в рамках соглашения между странами. Ранее в Вашингтоне отмечали, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен 19 октября запросить у конгресса порядка $60 млрд, которые будут направлены на помощь Киеву. По его планам, Украине выделят львиную доли пакета помощи общей суммой $100 млрд, который будет также распределен между Тайванем, Израилем и проектом по охране южной границы США.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, палестино-израильский конфликт, израиль, сво, военная помощь