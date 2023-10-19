https://ukraina.ru/20231019/1050341846.html
США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ
США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ
Американские журналисты сообщили, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Боеприпасы будут доставлены в Израиль в ближайшие дни, сообщает американский портал Axios
2023-10-19T22:34
2023-10-19T22:34
2023-10-19T22:35
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Как пишет СМИ, официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины воевать против российских войск. Примечательно, что боеприпасы, которые были предназначены для Киева, были частью запасов оружия США, которые хранятся в Израиле в рамках соглашения между странами. Ранее в Вашингтоне отмечали, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен 19 октября запросить у конгресса порядка $60 млрд, которые будут направлены на помощь Киеву. По его планам, Украине выделят львиную доли пакета помощи общей суммой $100 млрд, который будет также распределен между Тайванем, Израилем и проектом по охране южной границы США.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, палестино-израильский конфликт, израиль, сво, военная помощь
Новости, Украина, США, Палестино-израильский конфликт, Израиль, СВО, военная помощь
США поставят Израилю оружие, которое предназначалось Украине – СМИ
22:34 19.10.2023 (обновлено: 22:35 19.10.2023)
Американские журналисты сообщили, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Боеприпасы будут доставлены в Израиль в ближайшие дни, сообщает американский портал Axios
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны Израиля сообщили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в Газу — и потенциальной эскалации войны со стороны "Хезболлы" вдоль израильско-ливанской границы", – цитирует издание израильских официальных лиц.
Как пишет СМИ, официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины воевать против российских войск.
Примечательно, что боеприпасы, которые были предназначены для Киева, были частью запасов оружия США, которые хранятся в Израиле в рамках соглашения между странами.
"Израиль может использовать боеприпасы в случае военного сценария в кратчайшие сроки, с одобрения США", – говорится в публикации.
Ранее в Вашингтоне отмечали, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен 19 октября запросить у конгресса порядка $60 млрд, которые будут направлены на помощь Киеву. По его планам, Украине выделят львиную доли пакета помощи общей суммой $100 млрд, который будет также распределен между Тайванем, Израилем и проектом по охране южной границы США.