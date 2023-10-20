"Не успевают смыться": полковник Матвийчук о том, как тяжело ВС РФ в "оцифрованной" Авдеевке - 20.10.2023 Украина.ру
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"Не успевают смыться": полковник Матвийчук о том, как тяжело ВС РФ в "оцифрованной" Авдеевке
"Не успевают смыться": полковник Матвийчук о том, как тяжело ВС РФ в "оцифрованной" Авдеевке - 20.10.2023 Украина.ру
"Не успевают смыться": полковник Матвийчук о том, как тяжело ВС РФ в "оцифрованной" Авдеевке
Нельзя говорить о том, что в Авдеевке противник подавляет российские войска. ВС РФ продолжают продвигаться слева и справа, замыкая авдеевский котел. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
2023-10-20T04:20
2023-10-20T04:20
новости
авдеевка
вс рф
потери
оборона
наступление
всу
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войска
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В Авдеевке ВСУ девять лет занимались не только подготовкой оборонительных позиций и укреплений. Оказывается, что за это время они провели глубокую оцифровку всего района, рассказал эксперт.У ВСУ есть полностью оцифрованные карты Авдеевки на глубину до 200-300 километров, которые позволяют противнику выполнять огневые задачи. Поэтому складывается впечатление, что враг якобы на каких-то направлениях превосходит ВС РФ, добавил он.В Авдеевке войска давят ВСУ слева и справа, тем самым замыкая авдеевский котел. Во время фронтального удара, когда ВС РФ захватили терриконы возле Авдеевского коксохима, были определённые проблемы. Но бойцы смогли вернуть утраченные позиции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050299239.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, авдеевка, вс рф, потери, оборона, наступление, всу, днр, войска, рлс
Новости, Авдеевка, ВС РФ, потери, Оборона, наступление, ВСУ, ДНР, войска, рлс

"Не успевают смыться": полковник Матвийчук о том, как тяжело ВС РФ в "оцифрованной" Авдеевке

04:20 20.10.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Нельзя говорить о том, что в Авдеевке противник подавляет российские войска. ВС РФ продолжают продвигаться слева и справа, замыкая авдеевский котел. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
В Авдеевке ВСУ девять лет занимались не только подготовкой оборонительных позиций и укреплений. Оказывается, что за это время они провели глубокую оцифровку всего района, рассказал эксперт.
У ВСУ есть полностью оцифрованные карты Авдеевки на глубину до 200-300 километров, которые позволяют противнику выполнять огневые задачи. Поэтому складывается впечатление, что враг якобы на каких-то направлениях превосходит ВС РФ, добавил он.
"Наша артиллерия при помощи ВКС давит украинскую артиллерию. Другое дело, что противник тоже получил интересные вещи. Их американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 хорошо работают. Бывает, что наши ребята не успевают смыться с огневых позиций после стрельбы, и по ним идет ответка. Мы тоже несем потери", - подчеркнул Матвийчук.
В Авдеевке войска давят ВСУ слева и справа, тем самым замыкая авдеевский котел. Во время фронтального удара, когда ВС РФ захватили терриконы возле Авдеевского коксохима, были определённые проблемы. Но бойцы смогли вернуть утраченные позиции, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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