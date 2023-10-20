"Не успевают смыться": полковник Матвийчук о том, как тяжело ВС РФ в "оцифрованной" Авдеевке
Нельзя говорить о том, что в Авдеевке противник подавляет российские войска. ВС РФ продолжают продвигаться слева и справа, замыкая авдеевский котел. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
В Авдеевке ВСУ девять лет занимались не только подготовкой оборонительных позиций и укреплений. Оказывается, что за это время они провели глубокую оцифровку всего района, рассказал эксперт.
У ВСУ есть полностью оцифрованные карты Авдеевки на глубину до 200-300 километров, которые позволяют противнику выполнять огневые задачи. Поэтому складывается впечатление, что враг якобы на каких-то направлениях превосходит ВС РФ, добавил он.
"Наша артиллерия при помощи ВКС давит украинскую артиллерию. Другое дело, что противник тоже получил интересные вещи. Их американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 хорошо работают. Бывает, что наши ребята не успевают смыться с огневых позиций после стрельбы, и по ним идет ответка. Мы тоже несем потери", - подчеркнул Матвийчук.
В Авдеевке войска давят ВСУ слева и справа, тем самым замыкая авдеевский котел. Во время фронтального удара, когда ВС РФ захватили терриконы возле Авдеевского коксохима, были определённые проблемы. Но бойцы смогли вернуть утраченные позиции, заключил собеседник издания.
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