https://ukraina.ru/20231020/1050320123.html

Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"

Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса" - 20.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"

За последнее время российский ВПК смог нарастить массовый выпуск средств контрбатарейной борьбы. В войска в неограниченном количестве начали поступать высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T03:50

2023-10-20T03:50

2023-10-20T03:50

новости

"краснополь" (управляемый снаряд)

himars

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Артиллерийский боеприпас "Краснополь" - очень дорогой снаряд, поэтому раньше его использовали ограниченно. В начале СВО его пытались резервировать, но сейчас российские войска получают данные боеприпасы в неограниченном количестве, рассказал эксперт.Не все российские системы могли применять "Краснополь". Но 99,9% из них прошли соответствующую модификацию. И теперь снаряды могут применять практически все орудия калибра 152-мм, добавил он."Хаймарс" - это слишком распиаренная система. На первом этапе СВО, когда ее сопрягли с системой высокоточного управления и космической разведкой, она казалась мощным оружием ВСУ. Но скоро она перестала работать, потому российские РЭБ не дали ей возможности управляться в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230407/1045078109.html

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новости, "краснополь" (управляемый снаряд), himars, снаряды, рсзо, вооружение, рэб, боеприпасы, вс рф, впк, торнадо-с, торнадо-г