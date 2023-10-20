Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"
За последнее время российский ВПК смог нарастить массовый выпуск средств контрбатарейной борьбы. В войска в неограниченном количестве начали поступать высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Артиллерийский боеприпас "Краснополь" - очень дорогой снаряд, поэтому раньше его использовали ограниченно. В начале СВО его пытались резервировать, но сейчас российские войска получают данные боеприпасы в неограниченном количестве, рассказал эксперт.
Не все российские системы могли применять "Краснополь". Но 99,9% из них прошли соответствующую модификацию. И теперь снаряды могут применять практически все орудия калибра 152-мм, добавил он.
"Мы уже провели модернизацию своих РСЗО. У нас есть "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняет свои задачи. Тот же "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, по мобильности, по точности прицела и по эффективности нанесения удара", - подчеркнул Матвийчук.
"Хаймарс" - это слишком распиаренная система. На первом этапе СВО, когда ее сопрягли с системой высокоточного управления и космической разведкой, она казалась мощным оружием ВСУ. Но скоро она перестала работать, потому российские РЭБ не дали ей возможности управляться в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.
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