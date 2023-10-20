Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса" - 20.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"
Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса" - 20.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"
За последнее время российский ВПК смог нарастить массовый выпуск средств контрбатарейной борьбы. В войска в неограниченном количестве начали поступать высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
2023-10-20T03:50
2023-10-20T03:50
новости
"краснополь" (управляемый снаряд)
himars
снаряды
рсзо
вооружение
рэб
боеприпасы
вс рф
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Артиллерийский боеприпас "Краснополь" - очень дорогой снаряд, поэтому раньше его использовали ограниченно. В начале СВО его пытались резервировать, но сейчас российские войска получают данные боеприпасы в неограниченном количестве, рассказал эксперт.Не все российские системы могли применять "Краснополь". Но 99,9% из них прошли соответствующую модификацию. И теперь снаряды могут применять практически все орудия калибра 152-мм, добавил он."Хаймарс" - это слишком распиаренная система. На первом этапе СВО, когда ее сопрягли с системой высокоточного управления и космической разведкой, она казалась мощным оружием ВСУ. Но скоро она перестала работать, потому российские РЭБ не дали ей возможности управляться в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, "краснополь" (управляемый снаряд), himars, снаряды, рсзо, вооружение, рэб, боеприпасы, вс рф, впк, торнадо-с, торнадо-г
Новости, "Краснополь" (управляемый снаряд), HIMARS, снаряды, РСЗО, вооружение, РЭБ, боеприпасы, ВС РФ, ВПК, Торнадо-С, Торнадо-Г

Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"

03:50 20.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Vitaly V. Kuzmin
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© commons.wikimedia.org / Vitaly V. Kuzmin
Читать в
За последнее время российский ВПК смог нарастить массовый выпуск средств контрбатарейной борьбы. В войска в неограниченном количестве начали поступать высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Артиллерийский боеприпас "Краснополь" - очень дорогой снаряд, поэтому раньше его использовали ограниченно. В начале СВО его пытались резервировать, но сейчас российские войска получают данные боеприпасы в неограниченном количестве, рассказал эксперт.
Не все российские системы могли применять "Краснополь". Но 99,9% из них прошли соответствующую модификацию. И теперь снаряды могут применять практически все орудия калибра 152-мм, добавил он.

"Мы уже провели модернизацию своих РСЗО. У нас есть "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняет свои задачи. Тот же "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, по мобильности, по точности прицела и по эффективности нанесения удара", - подчеркнул Матвийчук.

"Хаймарс" - это слишком распиаренная система. На первом этапе СВО, когда ее сопрягли с системой высокоточного управления и космической разведкой, она казалась мощным оружием ВСУ. Но скоро она перестала работать, потому российские РЭБ не дали ей возможности управляться в ходе боевых действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 05:48Чем воюют на Украине
"Краснополь" сам выбирает цель по важности и... вкусуВключать такой режим или нет — решают на земле средства лазерного наведения и операторы беспилотников
 
Новости"Краснополь" (управляемый снаряд)HIMARSснарядыРСЗОвооружениеРЭБбоеприпасыВС РФВПКТорнадо-СТорнадо-Г
 
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