https://ukraina.ru/20231019/1050324987.html

Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви

Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви - 19.10.2023 Украина.ру

Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви

Верховная Рада Украины проголосовала за правительственный законопроект № 8371, осложняющий деятельность религиозных организаций. Об этом сообщают депутаты ВР

2023-10-19T13:35

2023-10-19T13:35

2023-10-19T14:04

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Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале опубликовал данные итогов голосования за законопроект № 8371, позволяющий ликвидировать религиозные организации с зарубежными центрами. За скандальный документ отдано 267 голосов.Националисты в своих комментариях по итогам голосования не скрывают, что добиваются "запрета московских попов" - так они обзывают каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Попытки травли уже предприняты в отношении голосовавших против правительственного законопроекта (Юрий Бойко, Артём Дмитрук, Евгений Шевченко - всего 15 депутатов).УПЦ пока не комментирует итоги голосования. Правительственный законопроект – не единственный, направленный против свободы вероисповеданий и других фундаментальных свобод и прав, нарушающий, в том числе, Конституцию Украины.Накануне голосования, 14 октября Всемирный совет церквей предупреждал о негативных последствиях принятия инициированного Кабмином закона. Зарубежные центры существуют не только у украинской Православной церкви, но и у других конфессий. Также известно о законодательной инициативе членов ВРУ, направленной конкретно на запрет именно УПЦ.

https://ukraina.ru/20231016/1050238764.html

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