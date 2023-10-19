Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви - 19.10.2023 Украина.ру
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Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви
Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви - 19.10.2023 Украина.ру
Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви
Верховная Рада Украины проголосовала за правительственный законопроект № 8371, осложняющий деятельность религиозных организаций. Об этом сообщают депутаты ВР
2023-10-19T13:35
2023-10-19T14:04
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Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале опубликовал данные итогов голосования за законопроект № 8371, позволяющий ликвидировать религиозные организации с зарубежными центрами. За скандальный документ отдано 267 голосов.Националисты в своих комментариях по итогам голосования не скрывают, что добиваются "запрета московских попов" - так они обзывают каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Попытки травли уже предприняты в отношении голосовавших против правительственного законопроекта (Юрий Бойко, Артём Дмитрук, Евгений Шевченко - всего 15 депутатов).УПЦ пока не комментирует итоги голосования. Правительственный законопроект – не единственный, направленный против свободы вероисповеданий и других фундаментальных свобод и прав, нарушающий, в том числе, Конституцию Украины.Накануне голосования, 14 октября Всемирный совет церквей предупреждал о негативных последствиях принятия инициированного Кабмином закона. Зарубежные центры существуют не только у украинской Православной церкви, но и у других конфессий. Также известно о законодательной инициативе членов ВРУ, направленной конкретно на запрет именно УПЦ.
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новости, новости украины, упц, гонения, церковь, христианство, православие, права человека, демократия, международное право, гуманитарный кризис, верховная рада, запрет
Новости, Новости Украины, УПЦ, гонения, Церковь, христианство, Православие, права человека, демократия, международное право, гуманитарный кризис, Верховная Рада, запрет

Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви

13:35 19.10.2023 (обновлено: 14:04 19.10.2023)
 
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия
Читать в
Верховная Рада Украины проголосовала за правительственный законопроект № 8371, осложняющий деятельность религиозных организаций. Об этом сообщают депутаты ВР
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале опубликовал данные итогов голосования за законопроект № 8371, позволяющий ликвидировать религиозные организации с зарубежными центрами. За скандальный документ отдано 267 голосов.
Националисты в своих комментариях по итогам голосования не скрывают, что добиваются "запрета московских попов" - так они обзывают каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Попытки травли уже предприняты в отношении голосовавших против правительственного законопроекта (Юрий Бойко, Артём Дмитрук, Евгений Шевченко - всего 15 депутатов).
УПЦ пока не комментирует итоги голосования. Правительственный законопроект – не единственный, направленный против свободы вероисповеданий и других фундаментальных свобод и прав, нарушающий, в том числе, Конституцию Украины.
Накануне голосования, 14 октября Всемирный совет церквей предупреждал о негативных последствиях принятия инициированного Кабмином закона. Зарубежные центры существуют не только у украинской Православной церкви, но и у других конфессий. Также известно о законодательной инициативе членов ВРУ, направленной конкретно на запрет именно УПЦ.
16 октября, 20:14
Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на УкраинеВ Верховной Раде Украины на текущей неделе рассмотрят законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила в своём телеграм-канале депутат Ирина Геращенко
 
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