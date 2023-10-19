Почти единогласно: Верховная Рада проголосовала за запрет канонической православной церкви
13:35 19.10.2023 (обновлено: 14:04 19.10.2023)
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия
Верховная Рада Украины проголосовала за правительственный законопроект № 8371, осложняющий деятельность религиозных организаций. Об этом сообщают депутаты ВР
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале опубликовал данные итогов голосования за законопроект № 8371, позволяющий ликвидировать религиозные организации с зарубежными центрами. За скандальный документ отдано 267 голосов.
Националисты в своих комментариях по итогам голосования не скрывают, что добиваются "запрета московских попов" - так они обзывают каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ). Попытки травли уже предприняты в отношении голосовавших против правительственного законопроекта (Юрий Бойко, Артём Дмитрук, Евгений Шевченко - всего 15 депутатов).
УПЦ пока не комментирует итоги голосования. Правительственный законопроект – не единственный, направленный против свободы вероисповеданий и других фундаментальных свобод и прав, нарушающий, в том числе, Конституцию Украины.
Накануне голосования, 14 октября Всемирный совет церквей предупреждал о негативных последствиях принятия инициированного Кабмином закона. Зарубежные центры существуют не только у украинской Православной церкви, но и у других конфессий. Также известно о законодательной инициативе членов ВРУ, направленной конкретно на запрет именно УПЦ.
16 октября, 20:14Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете УПЦ на УкраинеВ Верховной Раде Украины на текущей неделе рассмотрят законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви в стране. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила в своём телеграм-канале депутат Ирина Геращенко