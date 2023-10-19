https://ukraina.ru/20231019/1050323388.html

За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов

За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов - 19.10.2023 Украина.ру

За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов

Информацию о нанесенных за сутки ВСУ ударах по региону опубликовал утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-10-19T13:11

2023-10-19T13:11

2023-10-19T13:11

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Вечером среды под обстрелом оказались шесть приграничных районов Белгородской области. По ним было выпущено 93 снаряда. Поврежден один дом и линия электропередачи."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 7 прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", – уточнил в своем Телеграм-канале губернатор.Также под обстрел попал Валуйский городской округ. Здесь из ствольной артиллерии 5 раз обстреляли село Карабаново. "Обошлось без последствий", – добавляет Гладков.В Волоконовском районе из гранатомета также 5 раз обстреляна окраина хутора Старый, сюда же был с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор, но пострадавших нет.В Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Шебекинском городском округе из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела и 7 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.Под минометный обстрел попало село Муром – установлено 2 прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3 гранатометных выстрела, по хутору Балки – один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230923/1049639534.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, спецоперация