За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов - 19.10.2023 Украина.ру
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За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов
За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов - 19.10.2023 Украина.ру
За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов
Информацию о нанесенных за сутки ВСУ ударах по региону опубликовал утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-10-19T13:11
2023-10-19T13:11
новости
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
всу
спецоперация
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Вечером среды под обстрелом оказались шесть приграничных районов Белгородской области. По ним было выпущено 93 снаряда. Поврежден один дом и линия электропередачи."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 7 прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", – уточнил в своем Телеграм-канале губернатор.Также под обстрел попал Валуйский городской округ. Здесь из ствольной артиллерии 5 раз обстреляли село Карабаново. "Обошлось без последствий", – добавляет Гладков.В Волоконовском районе из гранатомета также 5 раз обстреляна окраина хутора Старый, сюда же был с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор, но пострадавших нет.В Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Шебекинском городском округе из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела и 7 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.Под минометный обстрел попало село Муром – установлено 2 прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3 гранатометных выстрела, по хутору Балки – один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, спецоперация
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, Спецоперация

За сутки ВСУ дронами атаковали Белгородскую область и выпустили по ней более 90 боеприпасов

13:11 19.10.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Информацию о нанесенных за сутки ВСУ ударах по региону опубликовал утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Вечером среды под обстрелом оказались шесть приграничных районов Белгородской области. По ним было выпущено 93 снаряда. Поврежден один дом и линия электропередачи.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 7 прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно.
В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", – уточнил в своем Телеграм-канале губернатор.
Также под обстрел попал Валуйский городской округ. Здесь из ствольной артиллерии 5 раз обстреляли село Карабаново. "Обошлось без последствий", – добавляет Гладков.
В Волоконовском районе из гранатомета также 5 раз обстреляна окраина хутора Старый, сюда же был с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор, но пострадавших нет.
В Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Шебекинском городском округе из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела и 7 минометных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.
"Сейчас электроснабжение восстановлено", – добавил глава региона.
Под минометный обстрел попало село Муром – установлено 2 прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3 гранатометных выстрела, по хутору Балки – один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.
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НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковобстрелыВСУСпецоперация
 
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