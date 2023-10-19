https://ukraina.ru/20231019/1050321590.html

Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков

Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков - 19.10.2023 Украина.ру

Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков

Скончался актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", которая транслировалась по российскому телевидению с 1996 по 2001 год. Об этом сообщает 19 октября украинское издание "Думская"

2023-10-19T12:37

2023-10-19T12:37

2023-10-19T12:37

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Подробностей смерти артиста не приводится.Ему было 60 лет. По информации издания, последние годы актер болел.Гладков родился в 1963 году в Харькове. В 1996-2001 годах снимался в юмористической программе "Каламбур", где сыграл Дранкеля в "Железном капуте", неудачника в "Баре Каламбур", а также мужика из "Деревни дураков". После известного телешоу актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой.

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новости, смерть, актер, украина, телешоу