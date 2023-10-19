Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков - 19.10.2023 Украина.ру
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Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков
Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков - 19.10.2023 Украина.ру
Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков
Скончался актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", которая транслировалась по российскому телевидению с 1996 по 2001 год. Об этом сообщает 19 октября украинское издание "Думская"
2023-10-19T12:37
2023-10-19T12:37
новости
смерть
актер
украина
телешоу
культура
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Подробностей смерти артиста не приводится.Ему было 60 лет. По информации издания, последние годы актер болел.Гладков родился в 1963 году в Харькове. В 1996-2001 годах снимался в юмористической программе "Каламбур", где сыграл Дранкеля в "Железном капуте", неудачника в "Баре Каламбур", а также мужика из "Деревни дураков". После известного телешоу актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой.
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новости, смерть, актер, украина, телешоу
Новости, смерть, актер, Украина, телешоу, Культура

Умер актер из "Деревни дураков" Сергей Гладков

12:37 19.10.2023
 
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Скончался актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", которая транслировалась по российскому телевидению с 1996 по 2001 год. Об этом сообщает 19 октября украинское издание "Думская"
Подробностей смерти артиста не приводится.
Ему было 60 лет. По информации издания, последние годы актер болел.
Гладков родился в 1963 году в Харькове. В 1996-2001 годах снимался в юмористической программе "Каламбур", где сыграл Дранкеля в "Железном капуте", неудачника в "Баре Каламбур", а также мужика из "Деревни дураков". После известного телешоу актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой.
Интервью с Геннадием Гладковым - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 13:58Культура
Обыкновенный волшебник. Ушел из жизни композитор Геннадий ГладковВ понедельник, 16 октября, российский литературный критик Николай Подосокорский сообщил в своем телеграм-канале о смерти композитора, Наородного артиста России Геннадия Гладкова
 
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