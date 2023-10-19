https://ukraina.ru/20231019/1050320500.html
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести - 19.10.2023 Украина.ру
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести
Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах пополняется благодаря работе с родственниками таких граждан. Об этом 18 октября заявил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко
2023-10-19T12:16
2023-10-19T12:16
2023-10-19T12:16
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По его словам, сейчас в реестре 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. При поиске пропавших без вести эксперты работают с родственниками указанных лиц, отбирают у них образцы ДНК.Тимченко отметил также, что есть проблема доступа к телам в зоне СВО и захоронениям на территориях, которые украинскими военными уже не контролируются. Кроме того, ведётся работа с запросами граждан, разыскивающих своих родственников.Ранее граждане Украины предъявляли властям претензии в умышленном зачислении погибших в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам и не брать на себя прочие социальные обязательства. Минобороны Украины засекретило информацию о потерях личного состава – об этом летом 2023 года публично заявила замминистра Анна Маляр.По информации западных СМИ, потери украинских военнослужащих в СВО по состоянию на сентябрь 2023 года составили около полумиллиона человек. В журналистских расследованиях используются данные похоронных служб, публикации некрологов и другие источники.
https://ukraina.ru/20231017/1050267435.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, новости украины, потери всу, сво, погибшие, пропавшие без вести, мвд украины
Новости, Новости Украины, потери ВСУ, СВО, погибшие, пропавшие без вести, МВД Украины
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести
Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах пополняется благодаря работе с родственниками таких граждан. Об этом 18 октября заявил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко
По его словам, сейчас в реестре 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. При поиске пропавших без вести эксперты работают с родственниками указанных лиц, отбирают у них образцы ДНК.
Тимченко отметил также, что есть проблема доступа к телам в зоне СВО и захоронениям на территориях, которые украинскими военными уже не контролируются. Кроме того, ведётся работа с запросами граждан, разыскивающих своих родственников.
Ранее граждане Украины предъявляли властям претензии в умышленном зачислении погибших в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам и не брать на себя прочие социальные обязательства. Минобороны Украины засекретило информацию о потерях личного состава – об этом летом 2023 года публично заявила замминистра Анна Маляр.
По информации западных СМИ, потери украинских военнослужащих в СВО по состоянию на сентябрь 2023 года составили около полумиллиона человек. В журналистских расследованиях используются данные похоронных служб, публикации некрологов и другие источники.