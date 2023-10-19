https://ukraina.ru/20231019/1050320500.html

Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести

Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести - 19.10.2023 Украина.ру

Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести

Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах пополняется благодаря работе с родственниками таких граждан. Об этом 18 октября заявил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко

2023-10-19T12:16

2023-10-19T12:16

2023-10-19T12:16

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По его словам, сейчас в реестре 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. При поиске пропавших без вести эксперты работают с родственниками указанных лиц, отбирают у них образцы ДНК.Тимченко отметил также, что есть проблема доступа к телам в зоне СВО и захоронениям на территориях, которые украинскими военными уже не контролируются. Кроме того, ведётся работа с запросами граждан, разыскивающих своих родственников.Ранее граждане Украины предъявляли властям претензии в умышленном зачислении погибших в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам и не брать на себя прочие социальные обязательства. Минобороны Украины засекретило информацию о потерях личного состава – об этом летом 2023 года публично заявила замминистра Анна Маляр.По информации западных СМИ, потери украинских военнослужащих в СВО по состоянию на сентябрь 2023 года составили около полумиллиона человек. В журналистских расследованиях используются данные похоронных служб, публикации некрологов и другие источники.

https://ukraina.ru/20231017/1050267435.html

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