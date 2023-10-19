Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231019/1050320500.html
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести - 19.10.2023 Украина.ру
Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести
Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах пополняется благодаря работе с родственниками таких граждан. Об этом 18 октября заявил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко
2023-10-19T12:16
2023-10-19T12:16
новости
новости украины
потери всу
сво
погибшие
пропавшие без вести
мвд украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156644_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_6706aaa3661c65ba5aacdc3afd7fc68c.jpg
По его словам, сейчас в реестре 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. При поиске пропавших без вести эксперты работают с родственниками указанных лиц, отбирают у них образцы ДНК.Тимченко отметил также, что есть проблема доступа к телам в зоне СВО и захоронениям на территориях, которые украинскими военными уже не контролируются. Кроме того, ведётся работа с запросами граждан, разыскивающих своих родственников.Ранее граждане Украины предъявляли властям претензии в умышленном зачислении погибших в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам и не брать на себя прочие социальные обязательства. Минобороны Украины засекретило информацию о потерях личного состава – об этом летом 2023 года публично заявила замминистра Анна Маляр.По информации западных СМИ, потери украинских военнослужащих в СВО по состоянию на сентябрь 2023 года составили около полумиллиона человек. В журналистских расследованиях используются данные похоронных служб, публикации некрологов и другие источники.
https://ukraina.ru/20231017/1050267435.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156644_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4e48a01d085b7ab472d4dbbcbfac94aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, потери всу, сво, погибшие, пропавшие без вести, мвд украины
Новости, Новости Украины, потери ВСУ, СВО, погибшие, пропавшие без вести, МВД Украины

Десятки тысяч. Украинские правоохранители посчитали пропавших без вести

12:16 19.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБезымянные захоронения в Мариуполе
Безымянные захоронения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах пополняется благодаря работе с родственниками таких граждан. Об этом 18 октября заявил замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко
По его словам, сейчас в реестре 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. При поиске пропавших без вести эксперты работают с родственниками указанных лиц, отбирают у них образцы ДНК.
Тимченко отметил также, что есть проблема доступа к телам в зоне СВО и захоронениям на территориях, которые украинскими военными уже не контролируются. Кроме того, ведётся работа с запросами граждан, разыскивающих своих родственников.
Ранее граждане Украины предъявляли властям претензии в умышленном зачислении погибших в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам и не брать на себя прочие социальные обязательства. Минобороны Украины засекретило информацию о потерях личного состава – об этом летом 2023 года публично заявила замминистра Анна Маляр.
По информации западных СМИ, потери украинских военнослужащих в СВО по состоянию на сентябрь 2023 года составили около полумиллиона человек. В журналистских расследованиях используются данные похоронных служб, публикации некрологов и другие источники.
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
17 октября, 16:15
Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам Член украинской президентской партии "Слуга народа", и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод призвал обзванивать семьи солдат ВСУ с благодарностью. Однако тем самым он продемонстрировал недостойное поведение, сообщил 17 октября в своём ТГ-канале журналист Андрей Дрозда.
 
НовостиНовости Украиныпотери ВСУСВОпогибшиепропавшие без вестиМВД Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
18:08Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
18:02Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
18:00Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
17:49Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
17:47ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
17:44"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
17:41Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября
17:36Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
17:33Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
17:26Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
17:24Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
17:23Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:20Константин Асмолов о вероятном конфликте двух Корей и мифах об Ким Чен Ыне
17:10Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
16:51Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы
16:45Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Лента новостейМолния