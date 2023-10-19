https://ukraina.ru/20231019/1050316829.html
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров - 19.10.2023 Украина.ру
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров
Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Пхеньяне
2023-10-19T09:00
2023-10-19T09:00
2023-10-19T09:27
сергей лавров
конфликт
палестино-израильский конфликт
израиль
консультации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_0:12:2916:1653_1920x0_80_0_0_2ac22379d127b30b6bf6fb2ae05ea19f.jpg
"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он.Министр указал, что "реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей".
https://ukraina.ru/20231019/1050315483.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4b22a281031d229cbd5a138d778acc0f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, конфликт, палестино-израильский конфликт, израиль, консультации, новости
Сергей Лавров, конфликт, Палестино-израильский конфликт, Израиль, консультации, Новости
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров
09:00 19.10.2023 (обновлено: 09:27 19.10.2023)
Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Пхеньяне