https://ukraina.ru/20231019/1050316829.html

Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров

Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров - 19.10.2023 Украина.ру

Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров

Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Пхеньяне

2023-10-19T09:00

2023-10-19T09:00

2023-10-19T09:27

сергей лавров

конфликт

палестино-израильский конфликт

израиль

консультации

новости

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"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он.Министр указал, что "реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей".

https://ukraina.ru/20231019/1050315483.html

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2023

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сергей лавров, конфликт, палестино-израильский конфликт, израиль, консультации, новости