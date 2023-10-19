Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231019/1050316829.html
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров - 19.10.2023 Украина.ру
Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров
Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Пхеньяне
2023-10-19T09:00
2023-10-19T09:27
сергей лавров
конфликт
палестино-израильский конфликт
израиль
консультации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_0:12:2916:1653_1920x0_80_0_0_2ac22379d127b30b6bf6fb2ae05ea19f.jpg
"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он.Министр указал, что "реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей".
https://ukraina.ru/20231019/1050315483.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4b22a281031d229cbd5a138d778acc0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей лавров, конфликт, палестино-израильский конфликт, израиль, консультации, новости
Сергей Лавров, конфликт, Палестино-израильский конфликт, Израиль, консультации, Новости

Россия рассчитывает на продолжение консультаций по палестино-израильскому кризису - Лавров

09:00 19.10.2023 (обновлено: 09:27 19.10.2023)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Пхеньяне
"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать", - сказал он.
Министр указал, что "реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающих там людей".
"Но, к сожалению, эта резолюция не была принята. Хотя я не уверен, что, если бы прошла эта резолюция, что все бы так и произошло, что была бы объявлена пауза, что решались бы гуманитарные проблемы. Но и призыва не получилось", - подчеркнул Лавров.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
08:09
Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист ХершИзраильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники
 
Сергей ЛавровконфликтПалестино-израильский конфликтИзраильконсультацииНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
18:08Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
18:02Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
18:00Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
17:49Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
17:47ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
17:44"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
17:41Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября
17:36Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
17:33Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
17:26Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
17:24Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
17:23Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:20Константин Асмолов о вероятном конфликте двух Корей и мифах об Ким Чен Ыне
17:10Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
16:51Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы
16:45Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Лента новостейМолния