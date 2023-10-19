https://ukraina.ru/20231019/1050316609.html
Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для СНГ
Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для СНГ - 19.10.2023 Украина.ру
Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для СНГ
Создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для школ стран СНГ предложил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Об этом со ссылкой на обращение депутата к президенту России Владимиру Путину сообщает РИА Новости
2023-10-19T09:20
2023-10-19T09:20
2023-10-19T09:21
новости
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учебники
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великая отечественная война
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Идею Миронова поддержала первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.Авторы письма отмечают, что в настоящее время против России ведётся серьёзная информационная война. Одним из приёмов в этой войне является выстраивание "фейковой" исторической памяти о Великой Отечественной войне на всём постсоветском пространстве. Создание учебника, считают законодатели, поможет в противодействии этим попыткам."Представляется, что у проекта должен быть высокий межгосударственный статус, а также создан специальный орган из представителей стран СНГ, определены научные организации стран-участниц, которые будут работать над созданием учебника", - подчёркивается в обращении к президенту России.Отмечается, что инициатива российских законодателей в целом поддерживается экспертно-научным сообществом. О целесообразности создания межгосударственной комиссии на базе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ заявила Российская Академия Образования (РАО). Академики также заявили о готовности оказать деятельности комиссии организационное, методическое, методологическое содействие.Авторы инициативы попросили Путина дать соответствующе правительству РФ поручение по проекту создания учебника правительству.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, госдума, владимир путин, снг, учебники, школа, история, великая отечественная война
Новости, Россия, Госдума, Владимир Путин, СНГ, учебники, Школа, История, Великая Отечественная война
Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для СНГ
09:20 19.10.2023 (обновлено: 09:21 19.10.2023)
Создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для школ стран СНГ предложил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Об этом со ссылкой на обращение депутата к президенту России Владимиру Путину сообщает РИА Новости
Идею Миронова поддержала первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.
"Для сохранения общей исторической памяти на постсоветском пространстве в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов представляется целесообразным инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех" и включения его в школьные программы стран-участников", - говорится в обращении депутатов.
Авторы письма отмечают, что в настоящее время против России ведётся серьёзная информационная война. Одним из приёмов в этой войне является выстраивание "фейковой" исторической памяти о Великой Отечественной войне на всём постсоветском пространстве. Создание учебника, считают законодатели, поможет в противодействии этим попыткам.
"Представляется, что у проекта должен быть высокий межгосударственный статус, а также создан специальный орган из представителей стран СНГ, определены научные организации стран-участниц, которые будут работать над созданием учебника", - подчёркивается в обращении к президенту России.
Отмечается, что инициатива российских законодателей в целом поддерживается экспертно-научным сообществом. О целесообразности создания межгосударственной комиссии на базе Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ заявила Российская Академия Образования (РАО). Академики также заявили о готовности оказать деятельности комиссии организационное, методическое, методологическое содействие.
Авторы инициативы попросили Путина дать соответствующе правительству РФ поручение по проекту создания учебника правительству.