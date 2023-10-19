Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист Херш - 19.10.2023 Украина.ру
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Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист Херш
Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист Херш - 19.10.2023 Украина.ру
Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист Херш
Израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники
2023-10-19T08:09
2023-10-19T08:09
сеймур херш
израиль
зарубежье
новости
уничтожение
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"Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия", - сказал собеседник журналиста, знакомый с планами израильской армии.Херш также указал. что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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сеймур херш, израиль, зарубежье, новости, уничтожение
Сеймур Херш, Израиль, Зарубежье, Новости, уничтожение

Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист Херш

08:09 19.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy StudiesСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy Studies
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Израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники
"Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия", - сказал собеседник журналиста, знакомый с планами израильской армии.
Херш также указал. что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС.
"План (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в том, чтобы израильская армия убила всех членов ХАМАС, кого сможет найти", - добавил журналист.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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