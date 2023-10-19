"Готовы к любым событиям": Медведев рассказал о позиции РФ по конфликту в Израиле - 19.10.2023 Украина.ру
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"Готовы к любым событиям": Медведев рассказал о позиции РФ по конфликту в Израиле
"Готовы к любым событиям": Медведев рассказал о позиции РФ по конфликту в Израиле - 19.10.2023 Украина.ру
"Готовы к любым событиям": Медведев рассказал о позиции РФ по конфликту в Израиле
Россия хотела бы возобновления переговоров по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий"
2023-10-19T07:54
2023-10-19T07:54
израиль
дмитрий медведев
россия
новости
зарубежье
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"Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чем недавно заявил наш президент. Однако наш проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта доблестно провален нашими извечными оппонентами, ведомыми США. Поэтому мы готовы к любому развитию событий, сколь бы прискорбно это ни звучало", - написал Медведев.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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израиль, дмитрий медведев, россия, новости, зарубежье
Израиль, Дмитрий Медведев, Россия, Новости, Зарубежье

"Готовы к любым событиям": Медведев рассказал о позиции РФ по конфликту в Израиле

07:54 19.10.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия хотела бы возобновления переговоров по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий"
"Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чем недавно заявил наш президент. Однако наш проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта доблестно провален нашими извечными оппонентами, ведомыми США. Поэтому мы готовы к любому развитию событий, сколь бы прискорбно это ни звучало", - написал Медведев.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
01:45
Украина ревнует США к Израилю – Медведев В страхе недополучить средства, необходимые для существования, украинская сторона ревнует Соединённые Штаты Америки к Израилю. Такое мнение для "Известий" высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
 
ИзраильДмитрий МедведевРоссияНовостиЗарубежье
 
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