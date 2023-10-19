https://ukraina.ru/20231019/1050315026.html

Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР

Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР - 19.10.2023 Украина.ру

Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом заявил 19 октября глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на встрече со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи

2023-10-19T07:29

2023-10-19T07:29

2023-10-19T07:36

сергей лавров

кндр

зарубежье

встреча

отношения

новости

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"После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - сказал глава МИД РФ.Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования".Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.

https://ukraina.ru/20231018/1050301710.html

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сергей лавров, кндр, зарубежье, встреча, отношения, новости