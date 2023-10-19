Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР - 19.10.2023 Украина.ру
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Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР
Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР - 19.10.2023 Украина.ру
Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР
Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом заявил 19 октября глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на встрече со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи
2023-10-19T07:29
2023-10-19T07:36
сергей лавров
кндр
зарубежье
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отношения
новости
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"После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - сказал глава МИД РФ.Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования".Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.
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сергей лавров, кндр, зарубежье, встреча, отношения, новости
Сергей Лавров, КНДР, Зарубежье, встреча, отношения, Новости

Лавров рассказал о новом уровне отношений России и КНДР

07:29 19.10.2023 (обновлено: 07:36 19.10.2023)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
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Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом заявил 19 октября глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на встрече со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи
"После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - сказал глава МИД РФ.
Российский министр напомнил, что "75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования".

"Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений", - подчеркнул Лавров.

Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что "частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой".
Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее "станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите" Путина и Ким Чен Ына.
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Сергей ЛавровКНДРЗарубежьевстречаотношенияНовости
 
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