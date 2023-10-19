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Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ
Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ
Общие потери противника в результате российских ударов на купянском направлении составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 19 октября сообщает РИА Новости
2023-10-19T06:22
2023-10-19T06:22
2023-10-19T06:53
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По словам Зыбинского, на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.Ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 и самолёты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны."Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", - добавил Зыбинский.Кроме того, артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы "уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два миномётных расчёта и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки"."Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад".Ранее Минобороны РФ сообщила об успешном применении новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" против подразделений ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, сво, всу, купянское направление, вс рф
Новости, Россия, Донбасс, СВО, ВСУ, Купянское направление, ВС РФ
Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ
06:22 19.10.2023 (обновлено: 06:53 19.10.2023)
Общие потери противника в результате российских ударов на купянском направлении составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 19 октября сообщает РИА Новости
По словам Зыбинского, на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.
Ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 и самолёты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны.
"Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", - добавил Зыбинский.
Кроме того, артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы "уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два миномётных расчёта и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки".
"Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад".
Ранее Минобороны РФ сообщила об успешном применении новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" против подразделений ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО.