https://ukraina.ru/20231019/1050314228.html

Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ

Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Авиация и ТОС нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ– МО РФ

Общие потери противника в результате российских ударов на купянском направлении составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 19 октября сообщает РИА Новости

2023-10-19T06:22

2023-10-19T06:22

2023-10-19T06:53

новости

россия

донбасс

сво

всу

купянское направление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101920/03/1019200366_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_481384570d7f39bfaae2f04946351f43.jpg

По словам Зыбинского, на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.Ударные вертолёты Ка-52, Ми-28 и самолёты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны."Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", - добавил Зыбинский.Кроме того, артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы "уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два миномётных расчёта и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки"."Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад".Ранее Минобороны РФ сообщила об успешном применении новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" против подразделений ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО.

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, сво, всу, купянское направление, вс рф