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ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру

ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-19T02:39

2023-10-19T02:39

2023-10-19T02:40

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Всего карателями по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району было выпущено 50 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступила информация о ранении в результате обстрелов одного гражданского лица - женщины в Верхнеторецком (Ясиноватский район).По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 35 раз.

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2023

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новости, донбасс, днр, всу, обстрелы, сво