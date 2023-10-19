ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру
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ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-19T02:39
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Всего карателями по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району было выпущено 50 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступила информация о ранении в результате обстрелов одного гражданского лица - женщины в Верхнеторецком (Ясиноватский район).По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 35 раз.
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Новости, Донбасс, ДНР, ВСУ, обстрелы, СВО

ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

02:39 19.10.2023 (обновлено: 02:40 19.10.2023)
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего карателями по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району было выпущено 50 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступила информация о ранении в результате обстрелов одного гражданского лица - женщины в Верхнеторецком (Ясиноватский район).
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 35 раз.
 
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