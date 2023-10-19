Рейдеры из теробороны и давление на оборонные предприятия. Что происходит в Днепре - 19.10.2023 Украина.ру
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Рейдеры из теробороны и давление на оборонные предприятия. Что происходит в Днепре
Рейдеры из теробороны и давление на оборонные предприятия. Что происходит в Днепре - 19.10.2023 Украина.ру
Рейдеры из теробороны и давление на оборонные предприятия. Что происходит в Днепре
Днепропетровская область на этой неделе открыла собственное представительство в Евросоюзе. Офис ассоциации местного самоуправления будет работать в помещении Еврокомиссии в Брюсселе
2023-10-19T05:02
2023-10-19T09:27
эксклюзив
украина
днепр
днепропетровская область
евросоюз
скандал
всу
тероборона
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Глава областного совета Николай Лукашук говорил в Брюсселе о необходимости реформы децентрализации, так как опасается, что средства, выделяемые ЕС на региональные строительные проекты, будут присвоены центром, то есть Киевом.Борьба за средства западных фондов и местные налоговые поступления последнее время на Украине активизировалась на фоне информации о сокращении западных вливаний и возможных президентских выборах в следующем году. Поэтому регионы и центр взаимно обвиняют друг друга в коррупции.В Днепре одним из последних скандалов стало осуждение на домашний арест комбрига воинской части (ТРО ВСУ 128) полковника Александра Водолазского. Обвиняют его в незаконном отчуждении у предпринимателей участков на набережной города. По выводам экспертиз установлено, что владельцам павильонов — физическим и юридическим лицам в целом нанесен ущерб на 21 млн грн. «Отжал» он их еще в марте прошлого года, якобы для строительства там опорных пунктов территориальной обороны. Однако как только военные захватили и разобрали коммерческие объекты на набережной, территория была ограждена и на ней началось строительство не военных объектов, а частных коттеджей.Командир роты снайперов 25 ДШВ Сергей Букреев из Днепра усматривает в этом деле атаку на «мафиозный клан Корбана — Филатова». По его информации, именно Геннадий Корбан, сам себя назначивший главой штаба обороны Днепра, давал указания полковнику относительно дорогой земли на набережной.На днях также прокуратура Днепра сообщила о подозрении начальнику группы одной из воинских частей, требовавшему 600 тысяч грн за начисление боевых выплат. По данным следствия, старший лейтенант требовал и получил эти деньги от подчиненного «за несоздание препятствий в начислении боевых выплат четырем военнослужащим его подразделения».Большинство новых коррупционных скандалов в Днепре так или иначе связаны с командирами ВСУ, которых региональные и центральные власти перетягивают и стравливают в своей извечной борьбе за власть и бюджет.Один из аспектов противостояния центра с регионами касается перспектив отопления. Отопительный сезон вот-вот должен начаться, но проблемы еще не урегулированы, поэтому украинцев предупреждают о вероятном отключении газа в некоторых регионах, включая Днепропетровскую область. Региональные власти требуют от центра компенсировать им разницу в тарифах. Центральные власти утверждают, что якобы всё идет на военные нужды. В результате мэр Днепра Борис Филатов на днях поехал в Киев в руководство НАК «Нафтогаз» договариваться об отоплении. Дело в том, что и горожане задолжали за отопление 1,2 миллиарда гривен. Филатов обещал, что горожане рассчитаются или реструктуризуют долги, поэтому следует ожидать либо проблем с отоплением, либо активного выбивания долгов.На этой неделе жителей Днепра также предупредили, что скоро начнутся отключения электричества. В компании Рината Ахметова ДТЭК рассчитали, что жителям города свет будут отключать по схеме 50/50 (четыре часа без света и четыре часа со светом).Тем временем Центральная геофизическая лаборатория обнародовала данные о загрязненности воздуха в городах Украины в текущем году. И Днепр вышел на первое место. Второе и третье места у Камянского и Кривого Рога Днепропетровской области. В лаборатории отмечают, что по всему региону долгое время наблюдается опасная концентрация формальдегида, диоксида азота, фенола и фтористого углерода. Область также стабильно держит первое место по онкологическим заболеваниям. Местные жители и экологи винят в загрязнении коксохимическое производство, которое в этом году возобновило работу в регионе.Свою долю вносят и оборонные предприятия региона, которые тоже возобновили активную работу, максимально экономя на очистных сооружениях. Во вторник, 17 октября, некоторые из оборонных предприятий пожаловались в Офис Зеленского на Госаудитслужбу, которая требует от них снизить цену на продукцию.Руководство предприятий, работающих на украинскую оборонку, пишет в открытом письме, что снижение стоимости может привести к их остановке и неспособности закупать сырье. Речь идет о Павлоградском химическом заводе, КБ «Южное» и Южном машиностроительном заводе имени Макарова. В письме руководство этих предприятий также отмечает, что они были созданы ради получения прибыли, а прибыль госпредприятий предусматривается их финансовыми планами и контрактами. Из письма следует, что Киев фактически требует от оборонных предприятий работать исключительно за идею, что косвенно говорит о бедственном финансовом положении киевского режима, который не может финансировать даже свои стратегические оборонные предприятия.
https://ukraina.ru/20231018/1050282647.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, днепр, днепропетровская область, евросоюз, скандал, всу, тероборона
Эксклюзив, Украина, Днепр, Днепропетровская область, Евросоюз, скандал, ВСУ, тероборона

Рейдеры из теробороны и давление на оборонные предприятия. Что происходит в Днепре

05:02 19.10.2023 (обновлено: 09:27 19.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / tov-tob.livejournal.comДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© commons.wikimedia.org / tov-tob.livejournal.com
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Днепропетровская область на этой неделе открыла собственное представительство в Евросоюзе. Офис ассоциации местного самоуправления будет работать в помещении Еврокомиссии в Брюсселе
Глава областного совета Николай Лукашук говорил в Брюсселе о необходимости реформы децентрализации, так как опасается, что средства, выделяемые ЕС на региональные строительные проекты, будут присвоены центром, то есть Киевом.
Борьба за средства западных фондов и местные налоговые поступления последнее время на Украине активизировалась на фоне информации о сокращении западных вливаний и возможных президентских выборах в следующем году. Поэтому регионы и центр взаимно обвиняют друг друга в коррупции.
В Днепре одним из последних скандалов стало осуждение на домашний арест комбрига воинской части (ТРО ВСУ 128) полковника Александра Водолазского. Обвиняют его в незаконном отчуждении у предпринимателей участков на набережной города. По выводам экспертиз установлено, что владельцам павильонов — физическим и юридическим лицам в целом нанесен ущерб на 21 млн грн. «Отжал» он их еще в марте прошлого года, якобы для строительства там опорных пунктов территориальной обороны. Однако как только военные захватили и разобрали коммерческие объекты на набережной, территория была ограждена и на ней началось строительство не военных объектов, а частных коттеджей.
Командир роты снайперов 25 ДШВ Сергей Букреев из Днепра усматривает в этом деле атаку на «мафиозный клан Корбана — Филатова». По его информации, именно Геннадий Корбан, сам себя назначивший главой штаба обороны Днепра, давал указания полковнику относительно дорогой земли на набережной.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 09:00
Террористическая атака, потери ВСУ, свертывание отношений с США. Главное на Украине на утро 18 октября
На днях также прокуратура Днепра сообщила о подозрении начальнику группы одной из воинских частей, требовавшему 600 тысяч грн за начисление боевых выплат. По данным следствия, старший лейтенант требовал и получил эти деньги от подчиненного «за несоздание препятствий в начислении боевых выплат четырем военнослужащим его подразделения».
Большинство новых коррупционных скандалов в Днепре так или иначе связаны с командирами ВСУ, которых региональные и центральные власти перетягивают и стравливают в своей извечной борьбе за власть и бюджет.
Один из аспектов противостояния центра с регионами касается перспектив отопления. Отопительный сезон вот-вот должен начаться, но проблемы еще не урегулированы, поэтому украинцев предупреждают о вероятном отключении газа в некоторых регионах, включая Днепропетровскую область. Региональные власти требуют от центра компенсировать им разницу в тарифах. Центральные власти утверждают, что якобы всё идет на военные нужды. В результате мэр Днепра Борис Филатов на днях поехал в Киев в руководство НАК «Нафтогаз» договариваться об отоплении.
Дело в том, что и горожане задолжали за отопление 1,2 миллиарда гривен. Филатов обещал, что горожане рассчитаются или реструктуризуют долги, поэтому следует ожидать либо проблем с отоплением, либо активного выбивания долгов.
На этой неделе жителей Днепра также предупредили, что скоро начнутся отключения электричества. В компании Рината Ахметова ДТЭК рассчитали, что жителям города свет будут отключать по схеме 50/50 (четыре часа без света и четыре часа со светом).
Тем временем Центральная геофизическая лаборатория обнародовала данные о загрязненности воздуха в городах Украины в текущем году. И Днепр вышел на первое место. Второе и третье места у Камянского и Кривого Рога Днепропетровской области. В лаборатории отмечают, что по всему региону долгое время наблюдается опасная концентрация формальдегида, диоксида азота, фенола и фтористого углерода. Область также стабильно держит первое место по онкологическим заболеваниям. Местные жители и экологи винят в загрязнении коксохимическое производство, которое в этом году возобновило работу в регионе.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 05:20
Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов УкраиныДнепропетровск и Одесса имеют важное психологическое значение для Запада. Даже если за ВСУ останутся какие-то территории, процесс освобождения ключевых городов Украины станет неизбежным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Свою долю вносят и оборонные предприятия региона, которые тоже возобновили активную работу, максимально экономя на очистных сооружениях. Во вторник, 17 октября, некоторые из оборонных предприятий пожаловались в Офис Зеленского на Госаудитслужбу, которая требует от них снизить цену на продукцию.
Руководство предприятий, работающих на украинскую оборонку, пишет в открытом письме, что снижение стоимости может привести к их остановке и неспособности закупать сырье. Речь идет о Павлоградском химическом заводе, КБ «Южное» и Южном машиностроительном заводе имени Макарова. В письме руководство этих предприятий также отмечает, что они были созданы ради получения прибыли, а прибыль госпредприятий предусматривается их финансовыми планами и контрактами.
Из письма следует, что Киев фактически требует от оборонных предприятий работать исключительно за идею, что косвенно говорит о бедственном финансовом положении киевского режима, который не может финансировать даже свои стратегические оборонные предприятия.
 
ЭксклюзивУкраинаДнепрДнепропетровская областьЕвросоюзскандалВСУтероборона
 
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