Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук - 18.10.2023 Украина.ру
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Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук
Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук - 18.10.2023 Украина.ру
Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире Украина.ру рассказал подробности авдеевской операции, а также о том, какие у российской армии... Украина.ру, 18.10.2023
2023-10-18T15:38
2023-10-18T15:38
видео
украина
анатолий матвийчук
всу
сво
рсзо
himars
пехота
спецоперация
россия
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире Украина.ру рассказал подробности авдеевской операции, а также о том, какие у российской армии есть альтернативы Himars и о том, как события на Ближнем Востоке отразятся на поддержке Украины Западом: 00:25 – Об оснащении войск современными системами; 01:46 – Средства контрбатарейной борьбы; 04:46 – Что происходит под Авдеевкой? 08:04 – Могут ли ВСУ устроить нам неприятные сюрпризы? 08:49 – Решаться ли ВСУ форсировать Днепр? 11:00 – Кто побеждает в дистанционной борьбе? 13:55 – О снарядном голоде ВСУ из-за войны на Ближнем Востоке; 15:02 – Почему Россия ведет "щадящую" операцию? 17:00 – Может ли СВО завершиться весной?
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видео, украина, анатолий матвийчук, всу, сво, рсзо, himars, пехота, спецоперация, россия, авдеевка, фронт, наступление, днепр, резервы, купянск, купянское направление, видео
Видео, Украина, Анатолий Матвийчук, ВСУ, СВО, РСЗО, HIMARS, пехота, Спецоперация, Россия, Авдеевка, фронт, наступление, Днепр, резервы, Купянск, Купянское направление

Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук

15:38 18.10.2023
 
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире Украина.ру рассказал подробности авдеевской операции, а также о том, какие у российской армии есть альтернативы Himars и о том, как события на Ближнем Востоке отразятся на поддержке Украины Западом:
00:25 – Об оснащении войск современными системами;
01:46 – Средства контрбатарейной борьбы;
04:46 – Что происходит под Авдеевкой?
08:04 – Могут ли ВСУ устроить нам неприятные сюрпризы?
08:49 – Решаться ли ВСУ форсировать Днепр?
11:00 – Кто побеждает в дистанционной борьбе?
13:55 – О снарядном голоде ВСУ из-за войны на Ближнем Востоке;
15:02 – Почему Россия ведет "щадящую" операцию?
17:00 – Может ли СВО завершиться весной?
 
ВидеоУкраинаАнатолий МатвийчукВСУСВОРСЗОHIMARSпехотаСпецоперацияРоссияАвдеевкафронтнаступлениеДнепррезервыКупянскКупянское направление
 
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