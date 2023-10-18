https://ukraina.ru/20231018/1050299026.html

Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук

Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук - 18.10.2023 Украина.ру

Авдеевский котёл: переломит ли это сражение ход СВО - Матвийчук

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире Украина.ру рассказал подробности авдеевской операции, а также о том, какие у российской армии... Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T15:38

2023-10-18T15:38

2023-10-18T15:38

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украина

анатолий матвийчук

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пехота

спецоперация

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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире Украина.ру рассказал подробности авдеевской операции, а также о том, какие у российской армии есть альтернативы Himars и о том, как события на Ближнем Востоке отразятся на поддержке Украины Западом: 00:25 – Об оснащении войск современными системами; 01:46 – Средства контрбатарейной борьбы; 04:46 – Что происходит под Авдеевкой? 08:04 – Могут ли ВСУ устроить нам неприятные сюрпризы? 08:49 – Решаться ли ВСУ форсировать Днепр? 11:00 – Кто побеждает в дистанционной борьбе? 13:55 – О снарядном голоде ВСУ из-за войны на Ближнем Востоке; 15:02 – Почему Россия ведет "щадящую" операцию? 17:00 – Может ли СВО завершиться весной?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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