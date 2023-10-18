https://ukraina.ru/20231018/1050284354.html

Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си

Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си - 18.10.2023 Украина.ру

Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си

Экономические отношения России и Китая демонстрируют рекордные темпы роста. При этом достижение показателя $200 млрд во взаимном товарообороте стало поводом для дискуссии лидеров двух стран 18 октября в Пекине.

2023-10-18T10:26

2023-10-18T10:26

2023-10-18T10:26

новости

россия

кнр (китай)

китай

международные отношения

международная политика

торговля

антироссийские санкции

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050285161_0:123:3149:1894_1920x0_80_0_0_68bcbc2376404831588d39852d80d927.jpg

Переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялись в расширенном составе – с участием членов делегаций, а затем в формате рабочего завтрака. Председатель КНР в беседе с президентом РФ с удовлетворением отметил, что правительства и регионы двух стран "напряжённо работают над реализацией достигнутых нами важных договорённостей"."Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.Владимир Путин в свою очередь подчеркнул особую востребованность "в нынешних непростых условиях" тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина. В контексте развития двусторонних отношений российский лидер обратил внимание на обозначенную председателем КНР цифру."Сейчас, только что вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче – достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, – мы вчера вечером проанализировали, – от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно", - сказал Владимир Путин.Вопрос наращивания взаимной торговли и других аспектов российско-китайского сотрудничества обострился в свете торговых войн Запада с Китаем и Россией. Используя повод СВО, западные правительства призвали компании своих стран свернуть бизнес в России и фактически украли, как констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров, российскую выручку от торговли со странами ЕС и США. Китайские производители заняли на российском рынке освобождённые западными конкурентами ниши и смягчили последствия западных санкций. Россия переориентировала на КНР свой экспорт - в том числе продовольствия и энергетических товаров.

https://ukraina.ru/20231018/1050283852.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кнр (китай), китай, международные отношения, международная политика, торговля, антироссийские санкции, сво