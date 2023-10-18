Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си - 18.10.2023 Украина.ру
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Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си
Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си - 18.10.2023 Украина.ру
Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си
Экономические отношения России и Китая демонстрируют рекордные темпы роста. При этом достижение показателя $200 млрд во взаимном товарообороте стало поводом для дискуссии лидеров двух стран 18 октября в Пекине.
2023-10-18T10:26
2023-10-18T10:26
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кнр (китай)
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Переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялись в расширенном составе – с участием членов делегаций, а затем в формате рабочего завтрака. Председатель КНР в беседе с президентом РФ с удовлетворением отметил, что правительства и регионы двух стран "напряжённо работают над реализацией достигнутых нами важных договорённостей"."Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.Владимир Путин в свою очередь подчеркнул особую востребованность "в нынешних непростых условиях" тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина. В контексте развития двусторонних отношений российский лидер обратил внимание на обозначенную председателем КНР цифру."Сейчас, только что вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче – достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, – мы вчера вечером проанализировали, – от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно", - сказал Владимир Путин.Вопрос наращивания взаимной торговли и других аспектов российско-китайского сотрудничества обострился в свете торговых войн Запада с Китаем и Россией. Используя повод СВО, западные правительства призвали компании своих стран свернуть бизнес в России и фактически украли, как констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров, российскую выручку от торговли со странами ЕС и США. Китайские производители заняли на российском рынке освобождённые западными конкурентами ниши и смягчили последствия западных санкций. Россия переориентировала на КНР свой экспорт - в том числе продовольствия и энергетических товаров.
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новости, россия, кнр (китай), китай, международные отношения, международная политика, торговля, антироссийские санкции, сво
Новости, Россия, КНР (Китай), Китай, международные отношения, Международная политика, торговля, антироссийские санкции, СВО

Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си

10:26 18.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Экономические отношения России и Китая демонстрируют рекордные темпы роста. При этом достижение показателя $200 млрд во взаимном товарообороте стало поводом для дискуссии лидеров двух стран 18 октября в Пекине.
Переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялись в расширенном составе – с участием членов делегаций, а затем в формате рабочего завтрака. Председатель КНР в беседе с президентом РФ с удовлетворением отметил, что правительства и регионы двух стран "напряжённо работают над реализацией достигнутых нами важных договорённостей".
"Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.
Владимир Путин в свою очередь подчеркнул особую востребованность "в нынешних непростых условиях" тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина. В контексте развития двусторонних отношений российский лидер обратил внимание на обозначенную председателем КНР цифру.
"Сейчас, только что вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче – достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, – мы вчера вечером проанализировали, – от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно", - сказал Владимир Путин.
Вопрос наращивания взаимной торговли и других аспектов российско-китайского сотрудничества обострился в свете торговых войн Запада с Китаем и Россией. Используя повод СВО, западные правительства призвали компании своих стран свернуть бизнес в России и фактически украли, как констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров, российскую выручку от торговли со странами ЕС и США.
Китайские производители заняли на российском рынке освобождённые западными конкурентами ниши и смягчили последствия западных санкций. Россия переориентировала на КНР свой экспорт - в том числе продовольствия и энергетических товаров.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 09:53
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - КремльПрезидент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров отметили важность развития взаимоотношений и работу над достигнутыми ранее договорённостями. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Кремля.
 
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