https://ukraina.ru/20231018/1050284354.html
Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си
Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си - 18.10.2023 Украина.ру
Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си
Экономические отношения России и Китая демонстрируют рекордные темпы роста. При этом достижение показателя $200 млрд во взаимном товарообороте стало поводом для дискуссии лидеров двух стран 18 октября в Пекине.
2023-10-18T10:26
2023-10-18T10:26
2023-10-18T10:26
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Переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялись в расширенном составе – с участием членов делегаций, а затем в формате рабочего завтрака. Председатель КНР в беседе с президентом РФ с удовлетворением отметил, что правительства и регионы двух стран "напряжённо работают над реализацией достигнутых нами важных договорённостей"."Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.Владимир Путин в свою очередь подчеркнул особую востребованность "в нынешних непростых условиях" тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина. В контексте развития двусторонних отношений российский лидер обратил внимание на обозначенную председателем КНР цифру."Сейчас, только что вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче – достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, – мы вчера вечером проанализировали, – от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно", - сказал Владимир Путин.Вопрос наращивания взаимной торговли и других аспектов российско-китайского сотрудничества обострился в свете торговых войн Запада с Китаем и Россией. Используя повод СВО, западные правительства призвали компании своих стран свернуть бизнес в России и фактически украли, как констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров, российскую выручку от торговли со странами ЕС и США. Китайские производители заняли на российском рынке освобождённые западными конкурентами ниши и смягчили последствия западных санкций. Россия переориентировала на КНР свой экспорт - в том числе продовольствия и энергетических товаров.
https://ukraina.ru/20231018/1050283852.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кнр (китай), китай, международные отношения, международная политика, торговля, антироссийские санкции, сво
Новости, Россия, КНР (Китай), Китай, международные отношения, Международная политика, торговля, антироссийские санкции, СВО
Товарооборот России и Китая приближается к цели в $200 млрд - Си
Экономические отношения России и Китая демонстрируют рекордные темпы роста. При этом достижение показателя $200 млрд во взаимном товарообороте стало поводом для дискуссии лидеров двух стран 18 октября в Пекине.
Переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоялись в расширенном составе – с участием членов делегаций, а затем в формате рабочего завтрака. Председатель КНР в беседе с президентом РФ с удовлетворением отметил, что правительства и регионы двух стран "напряжённо работают над реализацией достигнутых нами важных договорённостей".
"Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США", - сказал Си Цзиньпин.
Владимир Путин в свою очередь подчеркнул особую востребованность "в нынешних непростых условиях" тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина. В контексте развития двусторонних отношений российский лидер обратил внимание на обозначенную председателем КНР цифру.
"Сейчас, только что вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче – достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, – мы вчера вечером проанализировали, – от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно", - сказал Владимир Путин.
Вопрос наращивания взаимной торговли и других аспектов российско-китайского сотрудничества обострился в свете торговых войн Запада с Китаем и Россией. Используя повод СВО, западные правительства призвали компании своих стран свернуть бизнес в России и фактически украли, как констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров, российскую выручку от торговли со странами ЕС и США.
Китайские производители заняли на российском рынке освобождённые западными конкурентами ниши и смягчили последствия западных санкций. Россия переориентировала на КНР свой экспорт - в том числе продовольствия и энергетических товаров.