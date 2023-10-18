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Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek

Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek - 18.10.2023 Украина.ру

Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek

Китай встретил прибывшего на форум "Один пояс, один путь" президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой был лишён госсекретарь США Энтони Блинкена во время своего визита в июне. Об этом 17 октября сообщает Newsweek

2023-10-18T05:53

2023-10-18T05:53

2023-10-18T05:53

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"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - отмечает издание.По мнению правозащитницы Дженнифер Цзэн, оказанный Блинкену холодный приём в китайской культуре является "преднамеренным унижением". И в целом СМИ охарактеризовали приём госсекретаря США в июне, как довольно сдержанный.Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в III Международном форуме "Один пояс – один путь". В этот же день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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новости, россия, владимир путин, китай, сша, энтони блинкен, встреча