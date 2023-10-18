https://ukraina.ru/20231018/1050279869.html
Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek - 18.10.2023 Украина.ру
Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
Китай встретил прибывшего на форум "Один пояс, один путь" президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой был лишён госсекретарь США Энтони Блинкена во время своего визита в июне. Об этом 17 октября сообщает Newsweek
2023-10-18T05:53
2023-10-18T05:53
2023-10-18T05:53
новости
россия
владимир путин
китай
сша
энтони блинкен
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050269481_0:135:3003:1824_1920x0_80_0_0_3b16b6e18f1d17bddb948dab37caade9.jpg
"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - отмечает издание.По мнению правозащитницы Дженнифер Цзэн, оказанный Блинкену холодный приём в китайской культуре является "преднамеренным унижением". И в целом СМИ охарактеризовали приём госсекретаря США в июне, как довольно сдержанный.Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в III Международном форуме "Один пояс – один путь". В этот же день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ukraina.ru
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050269481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c1f0e95dd8196732ec7bbbb2bd42de4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, китай, сша, энтони блинкен, встреча
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, США, Энтони Блинкен, встреча
Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
Китай встретил прибывшего на форум "Один пояс, один путь" президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой был лишён госсекретарь США Энтони Блинкена во время своего визита в июне. Об этом 17 октября сообщает Newsweek
"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - отмечает издание.
По мнению правозащитницы Дженнифер Цзэн, оказанный Блинкену холодный приём в китайской культуре является "преднамеренным унижением". И в целом СМИ охарактеризовали приём госсекретаря США в июне, как довольно сдержанный.
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в III Международном форуме "Один пояс – один путь". В этот же день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.