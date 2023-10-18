Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek - 18.10.2023 Украина.ру
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Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek - 18.10.2023 Украина.ру
Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
Китай встретил прибывшего на форум "Один пояс, один путь" президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой был лишён госсекретарь США Энтони Блинкена во время своего визита в июне. Об этом 17 октября сообщает Newsweek
2023-10-18T05:53
2023-10-18T05:53
новости
россия
владимир путин
китай
сша
энтони блинкен
встреча
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"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - отмечает издание.По мнению правозащитницы Дженнифер Цзэн, оказанный Блинкену холодный приём в китайской культуре является "преднамеренным унижением". И в целом СМИ охарактеризовали приём госсекретаря США в июне, как довольно сдержанный.Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в III Международном форуме "Один пояс – один путь". В этот же день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
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новости, россия, владимир путин, китай, сша, энтони блинкен, встреча
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, США, Энтони Блинкен, встреча

Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek

05:53 18.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Китай встретил прибывшего на форум "Один пояс, один путь" президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой был лишён госсекретарь США Энтони Блинкена во время своего визита в июне. Об этом 17 октября сообщает Newsweek
"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - отмечает издание.
По мнению правозащитницы Дженнифер Цзэн, оказанный Блинкену холодный приём в китайской культуре является "преднамеренным унижением". И в целом СМИ охарактеризовали приём госсекретаря США в июне, как довольно сдержанный.
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в III Международном форуме "Один пояс – один путь". В этот же день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинКитайСШАЭнтони Блинкенвстреча
 
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