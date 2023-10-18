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Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа

Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа - 18.10.2023 Украина.ру

Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа

Финальную ответственность за удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа понесут Соединённые Штаты Америки. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

2023-10-18T01:08

2023-10-18T01:08

2023-10-18T01:08

новости

сектор газа

обстрелы

израиль

палестино-израильский конфликт

дмитрий медведев

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Он отметил, что обстрел медицинского учреждения – это военное преступление. Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. Как сообщило агентство Al Arabiya, ссылаясь на данные минздрава, на месте погибло и пострадало более 800 человек. Данные дополняются. Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сектор газа, обстрелы, израиль, палестино-израильский конфликт, дмитрий медведев