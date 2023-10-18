Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
Финальную ответственность за удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа понесут Соединённые Штаты Америки. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Он отметил, что обстрел медицинского учреждения – это военное преступление.
"Финальную ответственность за него (прим. ред. – обстрел) несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки", – написал Дмитрий Медведев.
Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. Как сообщило агентство Al Arabiya, ссылаясь на данные минздрава, на месте погибло и пострадало более 800 человек. Данные дополняются.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.