Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа - 18.10.2023 Украина.ру
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Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа
Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа - 18.10.2023 Украина.ру
Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа
Финальную ответственность за удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа понесут Соединённые Штаты Америки. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
2023-10-18T01:08
2023-10-18T01:08
новости
сектор газа
обстрелы
израиль
палестино-израильский конфликт
дмитрий медведев
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Он отметил, что обстрел медицинского учреждения – это военное преступление. Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе&nbsp;был нанесен ракетный удар. Как сообщило агентство&nbsp;Al Arabiya, ссылаясь на данные минздрава, на месте погибло и пострадало более 800 человек. Данные дополняются. Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
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новости, сектор газа, обстрелы, израиль, палестино-израильский конфликт, дмитрий медведев
Новости, сектор Газа, обстрелы, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Дмитрий Медведев

Медведев назвал виновных в трагедии сектора Газа

01:08 18.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Финальную ответственность за удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа понесут Соединённые Штаты Америки. Об этом в своём телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Он отметил, что обстрел медицинского учреждения – это военное преступление.
"Финальную ответственность за него (прим. ред. – обстрел) несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки", – написал Дмитрий Медведев.
Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. Как сообщило агентство Al Arabiya, ссылаясь на данные минздрава, на месте погибло и пострадало более 800 человек. Данные дополняются.
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
 
Новостисектор ГазаобстрелыИзраильПалестино-израильский конфликтДмитрий Медведев
 
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