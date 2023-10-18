https://ukraina.ru/20231018/1050276696.html

Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России

Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России - 18.10.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России

Запад же ищет возможности отрыть второй фронт. Как только на газопроводе "Балтикконнектор" произошел взрыв и в системе упало давление, финские и западные политики назначили виновной Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов

2023-10-18T03:45

2023-10-18T03:45

2023-10-18T03:45

новости

финляндия

урсула фон дер ляйен

столтенберг

фронт

война

газопровод

ближний восток

израиль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048366461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a61ae9b24a7a61a3be86f4958a4b9de5.jpg

Недавно был повреждён газопровод "Балтикконнектор", проходящий по дну Балтийского моря. Как только в нём упало давление и причина падения ещё не была известна, финские политики назначили виновной Россию, рассказал эксперт.Обвинение гармонично легло на подготовленную почву общественного мнения в Финляндии — ну а кто ещё может быть виноват, если всем уже известно, какая Россия якобы "вредная и опасная", добавил юрист.Если бы не события на Ближнем Востоке, требующие реакции НАТО, инцидент с газопроводом получил бы развитие. Пока же Финляндия сбавила тон, и сейчас идет речь уже не о преднамеренном взрыве, а о случайном повреждении газопровода якорем неизвестного судна, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050256190.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, урсула фон дер ляйен, столтенберг, фронт, война, газопровод, ближний восток, израиль, россия