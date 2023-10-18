Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России - 18.10.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России
Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России - 18.10.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России
Запад же ищет возможности отрыть второй фронт. Как только на газопроводе "Балтикконнектор" произошел взрыв и в системе упало давление, финские и западные политики назначили виновной Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
2023-10-18T03:45
2023-10-18T03:45
новости
финляндия
урсула фон дер ляйен
столтенберг
фронт
война
газопровод
ближний восток
израиль
россия
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Недавно был повреждён газопровод "Балтикконнектор", проходящий по дну Балтийского моря. Как только в нём упало давление и причина падения ещё не была известна, финские политики назначили виновной Россию, рассказал эксперт.Обвинение гармонично легло на подготовленную почву общественного мнения в Финляндии — ну а кто ещё может быть виноват, если всем уже известно, какая Россия якобы "вредная и опасная", добавил юрист.Если бы не события на Ближнем Востоке, требующие реакции НАТО, инцидент с газопроводом получил бы развитие. Пока же Финляндия сбавила тон, и сейчас идет речь уже не о преднамеренном взрыве, а о случайном повреждении газопровода якорем неизвестного судна, подытожил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050256190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, финляндия, урсула фон дер ляйен, столтенберг, фронт, война, газопровод, ближний восток, израиль, россия
Новости, Финляндия, Урсула фон дер Ляйен, Столтенберг, фронт, война, газопровод, Ближний Восток, Израиль, Россия

Эксперт о том, как война на Ближнем Востоке не дала Западу открыть "второй фронт" против России

03:45 18.10.2023
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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Запад же ищет возможности отрыть второй фронт. Как только на газопроводе "Балтикконнектор" произошел взрыв и в системе упало давление, финские и западные политики назначили виновной Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру почётный адвокат России Дмитрий Краснов
Недавно был повреждён газопровод "Балтикконнектор", проходящий по дну Балтийского моря. Как только в нём упало давление и причина падения ещё не была известна, финские политики назначили виновной Россию, рассказал эксперт.
Обвинение гармонично легло на подготовленную почву общественного мнения в Финляндии — ну а кто ещё может быть виноват, если всем уже известно, какая Россия якобы "вредная и опасная", добавил юрист.
"Тут же председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что некие "предварительные" результаты расследования указывают на преднамеренный подрыв газопровода. Вслед за ней отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пообещав вмешаться и ответить "единством и решимостью", если это умышленное повреждение", - подчеркнул Краснов.
Если бы не события на Ближнем Востоке, требующие реакции НАТО, инцидент с газопроводом получил бы развитие. Пока же Финляндия сбавила тон, и сейчас идет речь уже не о преднамеренном взрыве, а о случайном повреждении газопровода якорем неизвестного судна, подытожил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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