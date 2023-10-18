Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую - 18.10.2023 Украина.ру
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Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую - 18.10.2023 Украина.ру
Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
США продолжат поддерживать Украину, приоритетной целью для них является сдерживание России. При этом контроль над Евразией — это вопрос выживания для Вашингтона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T05:50
2023-10-18T05:50
новости
сша
третья мировая война
запад
россия
война
договоры
конфликт
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На Украине есть фобии, что они останутся без помощи Запада. Но каждый театр военных действий по-своему уникален и по-своему ключевой. Поэтому США не будут бросать один театр в ущерб другому, рассказал эксперт.Если США смогут додавить нас до конца, они достигнут полнейшего мирового господства и будут вершить судьбы человечества как им захочется "до конца истории", отметил политолог.Но если движение США в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры. Западу нужно будет откуда-то уходить и что-то пересматривать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, третья мировая война, запад, россия, война, договоры, конфликт
Новости, США, третья мировая война, Запад, Россия, война, договоры, конфликт

Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую

05:50 18.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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США продолжат поддерживать Украину, приоритетной целью для них является сдерживание России. При этом контроль над Евразией — это вопрос выживания для Вашингтона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
На Украине есть фобии, что они останутся без помощи Запада. Но каждый театр военных действий по-своему уникален и по-своему ключевой. Поэтому США не будут бросать один театр в ущерб другому, рассказал эксперт.
"Если мы выстоим, у человечества появится шанс сохраниться в этом конфликте. У противника не останется другого выхода, кроме как договориться с нами. Пока они все же уверены, что договариваться им не с кем и они могут давить до конца", - подчеркнул Кочетков.
Если США смогут додавить нас до конца, они достигнут полнейшего мирового господства и будут вершить судьбы человечества как им захочется "до конца истории", отметил политолог.
Но если движение США в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры. Западу нужно будет откуда-то уходить и что-то пересматривать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Анатолий Матвийчук интервью - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 15:13
Анатолий Матвийчук о том, что надо сделать, чтобы российский флаг развевался над Киевом
 
НовостиСШАтретья мировая войнаЗападРоссиявойнадоговорыконфликт
 
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