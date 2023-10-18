https://ukraina.ru/20231018/1050270354.html

Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую

Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую - 18.10.2023 Украина.ру

Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую

США продолжат поддерживать Украину, приоритетной целью для них является сдерживание России. При этом контроль над Евразией — это вопрос выживания для Вашингтона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-10-18T05:50

2023-10-18T05:50

2023-10-18T05:50

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На Украине есть фобии, что они останутся без помощи Запада. Но каждый театр военных действий по-своему уникален и по-своему ключевой. Поэтому США не будут бросать один театр в ущерб другому, рассказал эксперт.Если США смогут додавить нас до конца, они достигнут полнейшего мирового господства и будут вершить судьбы человечества как им захочется "до конца истории", отметил политолог.Но если движение США в сторону мирового господства будет прервано и они будут вынуждены отступать, они будут вынуждены идти на компромиссы и договоры. Западу нужно будет откуда-то уходить и что-то пересматривать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, третья мировая война, запад, россия, война, договоры, конфликт