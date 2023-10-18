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Андрей Гречко: настоящий маршал и отец "дедовщины"

Андрей Гречко: настоящий маршал и отец "дедовщины" - 18.10.2023 Украина.ру

Андрей Гречко: настоящий маршал и отец "дедовщины"

В СССР ходил анекдот, что Брежнев хотел выбить Гречко глаз, чтобы тот походил на легендарного израильского полководца Моше Дайяна. На самом деле советский маршал в такой терапии не нуждался – он был сильным военачальником. Но за некоторые другие "подвиги" его наказать, возможно, стоило

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:00

2023-10-18T08:00

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Андрей Антонович Гречко родился 17 октября 1903 года в слободе Голодаевка на реке Миус (село Куйбышево Ростовской области). Село входило в Область Войска Донского, но населено было украинскими крестьянами.Андрей был 13-м из 14 детей в семье. Его отец, голодаевский кузнец, отличался большим ростом и недюжинной силой. Он успел повоевать в русско-турецкую кампанию 1887-88 годов, освобождал Болгарию, дослужился до фельдфебеля. Сын вырос под стать родителю, к 16 годам вымахал в здоровенного двухметрового парубка.В декабре 1919 года через село проходили части 1-й Конной армии красных. Юноша добровольно вызвался подвозить красным конникам боеприпасы до самого Ростова. Командир одного из эскадронов Степан Василенко взял его к себе в подразделение.После окончания Гражданской войны Гречко с перерывами на бои с отрядами батьки Махно и незамиренных горцев учился попеременно на Крымских кавалерийских курсах имени ВЦИК, в окружной Таганрогской кавалерийской школе, в Северо-Кавказской горской национальной кавалерийской школе. В 1932 году он стал слушателем Военной академии имени Фрунзе.В сентябре 1939 года подполковник Гречко в качестве начальника штаба Особой кавалерийской дивизии Белорусского военного округа участвовал в Польском походе Красной армии, по окончании которого стал слушателем Академии Генерального штаба.Экзамен по оперативному искусству он сдавал за три дня до начала Великой Отечественной войны.С первых дней Андрей Антонович рвался на фронт, но после выпуска его распределили в оперативное управление Генштаба, где он прослужил первые 12 дней войны. Как только представилась возможность, он лично попросил своего начальника, генерала армии Георгия Константиновича Жукова, отправить его в войска, и уже 3 июля получил под командование формирующуюся на Украине 34-ю кавалерийскую дивизию. 10 июля Гречко сделали полковником.Затем последовали неудачные августовские бои по деблокированию окруженных под Уманью 6-й и 12-й армий, сентябрьское отступление. Затем последовали уличные бои за Полтаву, арьергардные бои при отступлении к Харькову, оборонительные бои на Северском Донце в районе Святогорска. 9 ноября Андрею Антоновичу присвоили звание генерал-майора.Генерал Гречко хорошо зарекомендовал себя в тяжёлых боях 1941 года, поэтому 18 января, накануне наступательной Барвенково-Лозовской операции, ему доверили командование 5-м кавалерийским корпусом.В последующих боях Андрей Антонович познакомился с Брежневым, который с октября работал замначальника политуправления Южного фронта.12 марта для разгрома Славянско-Краматорской группировки противника была создана оперативная группа Южного фронта в составе двух стрелковых дивизий, двух танковых бригад, 5-го кавкорпуса и трёх артиллерийских полков, которую возглавил генерал Гречко. Хоть группа и не выполнила поставленных перед ней задач, 15 апреля Андрея Антоновича назначили командовать 12-й армией. Она занимала южный фас обороны Барвенковского плацдарма и выполнила свою задачу.Но последовало поражение Красной армии в Харьковской наступательной операции, и началось тяжелейшее отступление войск Южного фронта из Донбасса в низовья Дона и на Кавказ.В начале осени 1942 года командование 47-й армии не справилось с управлением и позволило немцам прорваться к Новороссийску. 7 сентября они захватили железнодорожный вокзал, элеватор, порт, завязались уличные бои. В этих условиях командование передали генерал-майору Гречко. Ему удалось стабилизировать ситуацию и не пустить немцев дальше.Противник перенёс основной удар восточнее, теперь с управлением не справилось командование 18-й армии, и Андрея Антоновича в октябре в качестве "пожарной команды" отправили командовать туда. Остановив наступающие немецкие войска, его армия частью сил провела успешную операцию по ликвидации Семашской группировки вермахта.В январе 1943 года войска Закавказского фронта перешли в общее наступление. В полосе Черноморской группы войск главный удар наносила 56-я армия, которую накануне возглавил Гречко. В сентябре-октябре он уже в звании генерал-лейтенанта совместно с командованием 9-й и 18-й армий освобождал Таманский полуостров. За успешное проведение операции Андрею Антоновичу присвоили звание генерал-полковника, а 16 октября назначили заместителем командующего войсками 1-го Украинского фронта.При наступлении на столицу Украины войска генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина первоначально основной удар наносили с южного Букринского плацдарма, но упёрлись в хорошо подготовленную вражескую оборону. Тогда было решено скрытно и в сжатые сроки перебросить основные силы севернее города на Лютежский плацдарм. Ответственным за проведение этой операции назначили генерала Гречко, и он с ней с блеском справился.15 декабря Ватутин доверил Андрею Антоновичу командование переданной фронту из резерва Ставки 1-й гвардейской армии. На посту командарма Гречко участвовал в Житомирско-Бердичевской операции. В Проскуровско-Черновицкой операции его армия освобождала Проскуров (современный Хмельницкий), а в Львовско-Сандомирской — Станислав (Ивано-Франковск), Калуш, Дрогобыч и другие города.Для проведения Западно-Карпатской операции армию генерала Гречко передали в состав 4-го Украинского фронта. 18 октябрьских дней только силами пехоты его подразделения штурмовали и, в конце концов, оседлали карпатский перевал Русский путь, обойдя венгерскую "линию Арпада".Весной 1945 года в Моравско-Остравской и Пражской операциях армия генерала участвовала в освобождении Словакии, Польши и Чехии, с боями дошла до Праги, где и встретила День Победы.В августе 1945 года 1-ю гвардейскую армию расформировали, а её командующего отправили руководить Киевским военным округом.Здесь генерал Гречко занимался вопросами демобилизации, сокращением войск, размещением частей на места постоянной дислокации. Подразделения округа активно участвовали в разминировании, расчистке завалов, восстановлении объектов народного хозяйства. Параллельно в период 1947-53 годах войска округа провели ряд крупных учений.После смерти Сталина в стране начались стремительные изменения.Командующий Группой советских оккупационных войск в Германии генерал армии Василий Иванович Чуйков вступил в конфликт с гражданской оккупационной администрацией. Однако, если раньше генерала "прикрывал" Сталин, у которого Чуйков ходил в любимчиках, то теперь его отправили в Киев, а Андрея Антоновича – в Германию.17 июня 1953 года в ГДР вспыхнуло народное восстание, вызванное недальновидной политикой главы страны Вальтера Ульбрихта и оккупационных советских властей.Гречко за день до этого уехал на север ГДР инспектировать 94-ю дивизию. Средства связи были плохонькими, а Гречко не любил рано вставать. Связи с ним не было. В результате войска открыли огонь сами, без приказа, погибло свыше 70 человек. Генералу это сошло с рук.Гречко "умел дружить" — он был заядлым охотником, душой любой компании. Пребывание в Германии позволяло ему делать ценившиеся в СССР подарки. Возможно, именно поэтому награды, регалии и продвижения не заставляли себя ждать: с 11 марта 1955 года — он уже маршал; с ноября 1957 года (после попадания в опалу маршала Жукова) он стал первым заместителем министра обороны СССР, главнокомандующим Сухопутными войсками; 1 февраля 1958 года ему присваивается звание Героя Советского Союза.С Хрущёвым он регулярно ездил на охоту и, можно сказать, дружил, но, когда готовилось свержение генсека, принял в нём активнейшее участие.После смерти маршала Родиона Яковлевича Малиновского Гречко возглавил Вооружённые силы СССР.Это, пожалуй, один из самых неоднозначных министров обороны страны за всю её историю. С одной стороны, при нём на многочисленных стратегических учениях и играх исследовались важнейшие положения теории ядерной войны. На вооружение был принят целый ряд новейших видов техники. Благодаря его решительным действиям была остановлена китайская экспансия в районе острова Даманский. Было подавлено в зародыше Пражское восстание.При нём для спортивных клубов армии ЦСКА и СКА было сделано больше, чем всеми предшественниками и преемниками вместе взятыми. По его распоряжению генералы и маршалы приезжали в спортзал, и Андрей Антонович проводил для них групповые тренировки.Маршалу Гречко своим появлением обязан фильм "Офицеры". Это он попросил кинематографистов создать ленту о нелёгкой судьбе офицерских жён. Тогда же прозвучала и ставшая знаменитой фраза "есть такая профессия — Родину защищать". В Госкино картину не оценили, но жене маршала фильм очень понравился. Министр обратился к старому другу, генсеку Брежневу, тому картина тоже пришлась по вкусу. Он распорядился провести повторный показ ленты… и она заняла в прокате 1971 года 1-е место, собрав 53 млн.С другой стороны, именно при Гречко в войсках расцвело пренебрежение к уставам и наставлениям.В бытность Гречко министром обороны в первый же призыв срок службы в частях сократили на год. Образовавшиеся недоборы военкоматам разрешили покрывать за счёт освободившихся после отсидки недавних "зеков". В армии появилась "дедовщина" в её самых уродливых проявлениях.Маршал отличался необузданной властностью и себялюбием. Именно при нём пышным цветом расцвели протекционизм, подношения, барство.Гречко старался выдвигать на руководящие посты только украинцев. Вообще украинцы ревностные службисты, и среди них было много хороших командиров, но их засилье в армии привело к тому, что после смерти Гречко несколько лет украинцев не удавалось назначить ни на какие должности.Маршал усыновил двух внучек-близнецов от своей единственной дочери Татьяны и всячески потакал им, от чего они выросли разбалованными алкоголичками и наркоманками.Хоть Гречко стал маршалом в послевоенное время, но считал, что полностью заслужил это звание. В связи с этим он не хотел присваивать его ни Брежневу, ни другим партийным деятелем.Поэтому, когда утром 26 апреля 1976 года его обнаружили мёртвым на его персональной даче, поползли нездоровые слухи. В свои 72 года маршал находился в хорошей физической форме, хотя поставленный медиками диагноз инфаркт выглядит вполне правдоподобным.Так или иначе, но уже на следующий день после его смерти Брежнев провёл заседание политбюро, на котором было принято единогласное решение присвоить ему воинское звание маршала.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, великая отечественная война, красная армия, украина, хрущев, леонид брежнев, ссср, армия