Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 - 17.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8
Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 - 17.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8, сообщили 17 октября в Минобороны России
2023-10-17T16:25
2023-10-17T16:38
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Кроме того, уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в Харьковской и Херсонской областях.Российские военнослужащие при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117-ти районах.
https://ukraina.ru/20231017/1050248164.html
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, украина, всу, потери всу, вертолеты
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, Украина, ВСУ, потери ВСУ, вертолеты

Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8

16:25 17.10.2023 (обновлено: 16:38 17.10.2023)
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : president.gov.ua
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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8, сообщили 17 октября в Минобороны России
"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США", - говорится в сводке.
Кроме того, уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в Харьковской и Херсонской областях.
Российские военнослужащие при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117-ти районах.
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