Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8

ОПК может использовать все резервы для производства артиллерии - Шойгу Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) использовать для наращивания производства артиллерии все свои резервы. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу объявил на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО, 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ