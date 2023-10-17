Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8
16:25 17.10.2023 (обновлено: 16:38 17.10.2023)
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8, сообщили 17 октября в Минобороны России
"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США", - говорится в сводке.
Кроме того, уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата в Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, в Харьковской и Херсонской областях.
Российские военнослужащие при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117-ти районах.
Вчера, 09:30ОПК может использовать все резервы для производства артиллерии - ШойгуПравительство разрешило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) использовать для наращивания производства артиллерии все свои резервы. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу объявил на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО, 17 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ