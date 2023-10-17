https://ukraina.ru/20231017/1050262496.html

Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО

Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО - 17.10.2023 Украина.ру

Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО

Сергей Шойгу назвал российские системы ПВО лучшими в мире. Запуск нового завода укрепит военный потенциал России

2023-10-17T15:19

2023-10-17T15:19

2023-10-17T15:19

новости

новости россии

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050264596_0:73:3383:1976_1920x0_80_0_0_dc1f275f1be6df473b0e1b92ddf601ff.jpg

Новое предприятие открылось в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва".При этом он отметил, что "сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России".Министр обороны РФ подчеркнул, что "решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике". Он выразил уверенность, что "запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации".Сергей Шойгу отметил, что эта система, "которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за рубежами, которая востребована, в первую очередь, Вооружёнными силами в зоне специальной военной операции, которая защищает небо и Москвы, и других городов, и многих критически важных для экономики нашей страны объектов".Российские системы вооружения крайне востребованы у зарубежных коллег, потому что "они являются лучшими в мире".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости россии, сергей шойгу