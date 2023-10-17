https://ukraina.ru/20231017/1050262496.html
Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО
Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО - 17.10.2023 Украина.ру
Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО
Сергей Шойгу назвал российские системы ПВО лучшими в мире. Запуск нового завода укрепит военный потенциал России
2023-10-17T15:19
2023-10-17T15:19
2023-10-17T15:19
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новости россии
сергей шойгу
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Новое предприятие открылось в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва".При этом он отметил, что "сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России".Министр обороны РФ подчеркнул, что "решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике". Он выразил уверенность, что "запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации".Сергей Шойгу отметил, что эта система, "которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за рубежами, которая востребована, в первую очередь, Вооружёнными силами в зоне специальной военной операции, которая защищает небо и Москвы, и других городов, и многих критически важных для экономики нашей страны объектов".Российские системы вооружения крайне востребованы у зарубежных коллег, потому что "они являются лучшими в мире".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости россии, сергей шойгу
Шойгу открыл новый завод "Алмаз-Антея", где будут выпускать системы ПВО
Сергей Шойгу назвал российские системы ПВО лучшими в мире. Запуск нового завода укрепит военный потенциал России
Новое предприятие открылось в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва".
"Открытие корпусов будущего завода концерна "Алмаз–Антей" – важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции", – сказал Сергей Шойгу на церемонии.
При этом он отметил, что "сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России".
Министр обороны РФ подчеркнул, что "решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике". Он выразил уверенность, что "запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации".
Сергей Шойгу отметил, что эта система, "которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за рубежами, которая востребована, в первую очередь, Вооружёнными силами в зоне специальной военной операции, которая защищает небо и Москвы, и других городов, и многих критически важных для экономики нашей страны объектов".
Российские системы вооружения крайне востребованы у зарубежных коллег, потому что "они являются лучшими в мире".