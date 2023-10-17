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В Закарпатье мошенники выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн гривен

В Закарпатье мошенники выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн гривен - 17.10.2023 Украина.ру

В Закарпатье мошенники выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн гривен

Полиция Закарпатья задержала одного из организаторов масштабной мошеннической сети, жертвой которого стала мать погибшего военнослужащего - переселенка из Донецкой области лишилась 7,5 миллиона гривен (более 20 млн руб.). Об этом 17 октября сообщила Нацполиция Украины.

2023-10-17T14:35

2023-10-17T14:35

2023-10-17T14:35

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"Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом. Женщина согласилась на такое предложение и положила 5 миллионов гривен на криптокошелёк, созданный злоумышленниками. Спустя время она захотела снять часть средств со "счёта", однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег", - рассказали полицейские.Затем потерпевшая перевела мошенникам ещё 2,5 млн гривен и связь с мошенниками оборвалась. Закарпатские полицейские начали расследование и почти 6 месяцев проводили "масштабные оперативные мероприятия".В итоге полиция вышла на основных фигурантов этой схемы. По делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины. Один из организаторов мошеннического колл-центра помещён в СИЗО и даёт показания на своих сообщников, сказано в официальном сообщении Нацполиции Украины.Ранее правоохранители России, Белоруссии и Евросоюза проявляли большой интерес к мошенническим колл-центрам на территории Украины. Сотрудничество по изобличению украинских мошенников осложнено антироссийскими санкциями ЕС, усиленными после начала СВО. Эксперты зафиксировали резкое снижение активности мошеннических колл-центров в начале СВО.

https://ukraina.ru/20230724/1048218740.html

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новости, новости украины, закарпатье, закарпатская область, мошенники, мошенничество, кибермошенничество, колл-центр, сво