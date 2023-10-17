Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы - 17.10.2023 Украина.ру
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Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы
Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы - 17.10.2023 Украина.ру
Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы
Песков считает, что в Польше нет политической партии, которая хотела бы улучшения отношений с Россией
2023-10-17T11:57
2023-10-17T11:57
новости
польша
выборы
дмитрий песков
россия
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Москве не может нравиться враждебная позиция, которую по отношению к России заняли в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 17 октября.Так Песков ответил на вопрос, как результаты выборов в Польше могут повлиять на отношения с Россией."Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг к другу, причем не по нашей вине. Тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат. Они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам. Нам это не нравится", — заявил Песков.Пресс-секретарь Кремя добавил, что на сегодняшний день в Польше нет политических сил, которые хотя бы намекали о необходимости восстановления отношений с Россией.Парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября. По предварительным результатам подсчета голосов, партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского набирает около 40% голосов.При этом состав будущей правящей коалиции неизвестен. По прогнозам, коалиция власти и оппозиции могут в итоге получить примерно по 48,5% голосов.
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новости, польша, выборы, дмитрий песков, россия
Новости, Польша, выборы, Дмитрий Песков, Россия

Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы

11:57 17.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Песков считает, что в Польше нет политической партии, которая хотела бы улучшения отношений с Россией
Москве не может нравиться враждебная позиция, которую по отношению к России заняли в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 17 октября.
Так Песков ответил на вопрос, как результаты выборов в Польше могут повлиять на отношения с Россией.
"Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг к другу, причем не по нашей вине. Тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат. Они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам. Нам это не нравится", — заявил Песков.
Пресс-секретарь Кремя добавил, что на сегодняшний день в Польше нет политических сил, которые хотя бы намекали о необходимости восстановления отношений с Россией.
Парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября. По предварительным результатам подсчета голосов, партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского набирает около 40% голосов.
При этом состав будущей правящей коалиции неизвестен. По прогнозам, коалиция власти и оппозиции могут в итоге получить примерно по 48,5% голосов.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 13:35
Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страныЕще некоторое время назад Польша уверенно заявляла, что не оставит Украину и будет всеми силами ей помогать. Однако в преддверии выборов в Парламент страны в центре внимания оказались внутренние проблемы, а не внешняя политика, пишет Эндрю Хиггинс, журналист The New York Times
 
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