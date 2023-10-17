https://ukraina.ru/20231017/1050254648.html

Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы

Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы - 17.10.2023 Украина.ру

Песков рассказал, как Москва относится к враждебной позиции Варшавы

Песков считает, что в Польше нет политической партии, которая хотела бы улучшения отношений с Россией

2023-10-17T11:57

2023-10-17T11:57

2023-10-17T11:57

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польша

выборы

дмитрий песков

россия

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Москве не может нравиться враждебная позиция, которую по отношению к России заняли в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 17 октября.Так Песков ответил на вопрос, как результаты выборов в Польше могут повлиять на отношения с Россией."Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг к другу, причем не по нашей вине. Тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат. Они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам. Нам это не нравится", — заявил Песков.Пресс-секретарь Кремя добавил, что на сегодняшний день в Польше нет политических сил, которые хотя бы намекали о необходимости восстановления отношений с Россией.Парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября. По предварительным результатам подсчета голосов, партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского набирает около 40% голосов.При этом состав будущей правящей коалиции неизвестен. По прогнозам, коалиция власти и оппозиции могут в итоге получить примерно по 48,5% голосов.

https://ukraina.ru/20231013/1050155662.html

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новости, польша, выборы, дмитрий песков, россия