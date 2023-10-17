https://ukraina.ru/20231017/1050249186.html

"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль

"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль - 17.10.2023 Украина.ру

"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль, чтобы привлечь к себе угасающее внимание Запада, написал 16 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)

2023-10-17T10:21

2023-10-17T10:21

2023-10-17T10:21

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палестино-израильский конфликт

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контрнаступление

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Французский политик подчеркнул, что во всём мире постепенно теряют интерес к президенту Украины после эскалации палестино-израильского конфликта. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло на фоне контрнаступления украинской армии, которое эксперты называют "катастрофическим", пишет Филиппо."Ему придётся все отпустить и согласиться на мир!" –подытожил Филиппо.Накануне президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание посетить Израиль вместе госсекретарём США Энтони Блинкеном, но получил отказ, пишет израильское издание Ynet. Зеленскому объяснили, что для его визита сейчас "неподходящее время".

https://ukraina.ru/20231016/1050235009.html

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новости, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, контрнаступление, зарубежье