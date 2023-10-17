"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050249186.html
"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль
"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль - 17.10.2023 Украина.ру
"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль, чтобы привлечь к себе угасающее внимание Запада, написал 16 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)
2023-10-17T10:21
2023-10-17T10:21
новости
франция
флориан филиппо
владимир зеленский
украина
израиль
палестино-израильский конфликт
ближний восток
контрнаступление
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9bdfeeb4a6b1d28e7fe95199dd4c770.jpg
Французский политик подчеркнул, что во всём мире постепенно теряют интерес к президенту Украины после эскалации палестино-израильского конфликта. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло на фоне контрнаступления украинской армии, которое эксперты называют "катастрофическим", пишет Филиппо."Ему придётся все отпустить и согласиться на мир!" –подытожил Филиппо.Накануне президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание посетить Израиль вместе госсекретарём США Энтони Блинкеном, но получил отказ, пишет израильское издание Ynet. Зеленскому объяснили, что для его визита сейчас "неподходящее время".
https://ukraina.ru/20231016/1050235009.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fa7add3471d31c6a573a358d830ff0e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, контрнаступление, зарубежье
Новости, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, контрнаступление, Зарубежье

"Всё кончено": политик из Франции высмеял попытку Зеленского посетить Израиль

10:21 17.10.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль, чтобы привлечь к себе угасающее внимание Запада, написал 16 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)

"Сейчас не время", – сухо и официально ответили ему, сообщила The Times of Israel в тот день. Он (Зеленский. – Ред.) надеялся вернуть себе внимание СМИ: все кончено!" – сыронизировал Филиппо.

Французский политик подчеркнул, что во всём мире постепенно теряют интерес к президенту Украины после эскалации палестино-израильского конфликта. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло на фоне контрнаступления украинской армии, которое эксперты называют "катастрофическим", пишет Филиппо.
"Ему придётся все отпустить и согласиться на мир!" –подытожил Филиппо.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание посетить Израиль вместе госсекретарём США Энтони Блинкеном, но получил отказ, пишет израильское издание Ynet. Зеленскому объяснили, что для его визита сейчас "неподходящее время".
Владимир Зеленский
16 октября, 18:05
Зеленский хотел прилететь в Израиль, но ему отказали – неподходящее времяПрибыть в Израиль президент Украины хотел вместе с американским госсекретарем, сообщает израильское издание Ynet
 
НовостиФранцияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийУкраинаИзраильПалестино-израильский конфликтБлижний ВостокконтрнаступлениеЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
04:24В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
04:20Первый удар нанесут по ней. Алексей Кочетков о том, какие две страны могут "стереть с глобуса"
04:10Политолог объяснил, как Польша разделилась на "синих" и "красных" и стала похожа Украину до Майдана
Лента новостейМолния