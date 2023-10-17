https://ukraina.ru/20231017/1050248289.html

Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников

Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников - 17.10.2023 Украина.ру

Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников

В ночь на 17 октября на подлёте к Крыму сбиты восемь беспилотников, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале

2023-10-17T09:48

2023-10-17T09:48

2023-10-17T09:48

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Он поблагодарил российских военных "за чёткую и слаженную работу".Аксёнов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

https://ukraina.ru/20231005/1049939897.html

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2023

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новости, россия, крым, сергей аксенов, беспилотники, пво, рэб, бпла