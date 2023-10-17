Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников - 17.10.2023 Украина.ру
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Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников
Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников - 17.10.2023 Украина.ру
Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников
В ночь на 17 октября на подлёте к Крыму сбиты восемь беспилотников, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале
2023-10-17T09:48
2023-10-17T09:48
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Он поблагодарил российских военных "за чёткую и слаженную работу".Аксёнов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, беспилотники, ПВО, РЭБ, БПЛА

Аксёнов: за ночь на подлёте к Крыму сбили восемь украинских беспилотников

09:48 17.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
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В ночь на 17 октября на подлёте к Крыму сбиты восемь беспилотников, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале

"За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника", - написал Аксёнов.

Он поблагодарил российских военных "за чёткую и слаженную работу".
Аксёнов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
5 октября, 17:14
Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки Россия обязательно одержит победу в конфликте на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире "Крым24"
 
НовостиРоссияКрымСергей АксеновбеспилотникиПВОРЭББПЛА
 
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